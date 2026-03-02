Ethyan, futbolista de Tenerife, vive los bombardeos de Irán en Qatar: "Los misiles sobrevolaban mi casa; estaba asustado"

"Primero sonó una alarma en el teléfono móvil y luego vinieron los misiles, que sobrevolaban mi casa; estaba asustado". Ethyan González, futbolista de Tenerife de 23 años, vivió este sábado los ataques de Irán al país en el que reside, Qatar, como represalia por los bombardeos masivos de Estados Unidos e Israel al régimen iraní, que han acabado con su principal líder, el ayatolá Alí Jameneí.

Desde la cuarta planta de su piso en Doha, donde lleva siete meses tras fichar por el Muaither SC, de la segunda división qatarí, Ethyan no solo vio los misiles iraníes que se dirigían a la cercana base estadounidense en Qatar, sino que también escuchó los bombazos.

"Se veía la estela que dejaban los misiles en el cielo y cómo estallaban en el aire cuando eran interceptados por el sistema defensivo de Qatar", narra el delantero centro desde Doha en conversación telefónica con EL DÍA.

Todo se desató de repente a eso de las 12:30, hora qatarí (9:30 hora canaria). Según recuerda Ethyan González, ocurrió cuando comenzó a sonar una alarma en el móvil. "Ya había sonado otra vez, hace unos meses, por un temporal. Esta vez venía acompañada de un texto que mi pareja, con la que vivo aquí, y yo tuvimos que traducir con el mismo teléfono".

El nerviosismo comenzó cuando leyeron la siguiente frase: "El país está siendo atacado". "Venía a decir que no saliéramos de casa salvo por una necesidad urgente y que mantuviéramos la calma", rememora. "Pero es imposible estar tranquilo. Además, es la primera vez que veo algo así".

El susto fue a más cuando poco después comenzó a ver a través del balcón las estelas de los misiles. "Derribaron muchos de los misiles y a lo lejos se oían fuertes explosiones. No hemos vuelto a salir de casa desde entonces. Incluso nos pusimos a hacer unas maletas con todo lo básico que se nos ocurrió por si había que evacuar".

La alarma volvió a sonar la noche del sábado y la mañana de este domingo 1 de marzo de 2026. El texto que acompañaba el insistente sonido pedía a la población mantenerse alerta en todo momento y refugiarse en casa. Ethyan ha respetado los consejos a rajatabla: "Apenas hay gente en la calle y prácticamente todo está cerrado. Es muy raro todo esto. Estamos bien pero intranquilos pues no sabemos qué va a pasar".

Ethyan González, en un partido con el Muaither SC de la segunda división de Qatar. / E. D.

Los entrenamientos de los equipos de fútbol también se han suspendido, en un momento de la liga en el que ha bajado la intensidad de la competición al estar la comunidad musulmana, ampliamente mayoritaria en Qatar, en ramadán, que obliga al ayuno con la luz del sol. "Solo entrenamos por la noche y en un mes apenas se juega un partido", cuenta el futbolista.

Ethyan jugó en el CD Tenerife, en cuyos filiales se formó. Estuvo cedido en el Atlético Madrileño, filial del Atlético de Madrid. Dejó definitivamente el CD Tenerife tras confirmarse en febrero de 2025 su traspaso al SC União Torreense de la segunda división portuguesa.

En agosto de 2025 fichó por el Muaither SC de la segunda división qatarí. Esta temporada ha marcado 13 goles entre liga y copa. En estas horas críticas, el delantero centro, nacido en la Cruz Santa, en el municipio tinerfeño de Los Realejos, asegura estar en permanente contacto con su familia en Canarias.

Ethyan González posa este domingo 1 de marzo de 2026 en el balcón de su casa en Doha, Qatar. / E. D.

"No hemos salido de casa desde que sonó la alarma, pegados a la televisión y al teléfono para comunicarnos con nuestras familias en Tenerife y decirles que estamos bien", manifiesta Ethyan González, que asegura que también está recibiendo el apoyo del club en el que milita. "Los dirigentes del equipo están en permanente contacto conmigo. También estoy en contacto con la Embajada de España en Qatar, como muchos de los españoles que viven aquí como yo", comenta.

Este domingo no quitaba tampoco ojo del balcón de su casa por si se volvían a ver misiles. "Nadie sabe qué va a pasar. Por ahora nos piden que nos mantengamos alerta. Esperemos que no vaya a más", concluye Ethyan antes de almorzar y mantenerse atento a las noticias... y al cielo de Doha.