España "baraja todas las opciones" para poder evacuar a los españoles atrapados por la guerra en Irán

España está preparando "todas las opciones" para poder sacar a los españoles en distintos países del Golfo y resto de Oriente Próximo que están siendo atacados con drones y misiles por Irán como represalia a los bombardeos iniciados por Estados Unidos e Israel. La mayor parte de los vuelos en la zona están siendo cancelados por seguridad, por lo que salir de esos países está siendo muy complicado.

Hay cerca de 30.000 compatriotas en los lugares que han sido objetivo de ataques iraníes en la zona: Israel, Jordania, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin, Omán y Arabia Saudí. El grueso de esa comunidad española en los países del Golfo está concentrada en Emiratos Árabes Unidos, con unos 13.000.

“El Ministerio de Asuntos Exteriores y sus embajadas en Oriente Medio están barajando todas las opciones para poder evacuar tanto por vía terrestre como por vía aérea al mayor número de españoles que se encuentran bloqueados en la zona", aseguran fuentes del Ministerio. "Se trata de operaciones que pueden conllevar un número elevado de ciudadanos; solo en Emiratos se encuentran ahora mismo 13.000 españoles. Los espacios aéreos están en su mayoría cerrados y por vía terrestre las distancias son muy grandes. Desde Dubái hasta Riad, a modo de ejemplo, la distancia supera por carretera los 1.000 km; sin que además haya plena garantía de que a la llegada el espacio aéreo esté abierto".

En todo caso, el Ministerio de Asuntos Exteriores confirma que está "evaluando y barajando" todas las opciones de evacuación que tengan "garantías razonables de éxito de la operación". Igualmente, se está en contacto con las compañías aéreas para "aprovechar cualquier ventana de oportunidad" de que los vuelos comerciales se retomen y dar posibilidad de salida también por esa vía al mayor número posible de españoles.

Espacios aéreos cerrados

"La mayor parte de los espacios aéreos están cerrados, muy especialmente el de Emiratos. Por eso no podemos pensar en estos momentos en repatriar por vía aérea a estos ciudadanos. Es lo mismo para todos los países del mundo", ha dicho el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. "La situación es muy difícil para todas las embajadas y los ciudadanos en esa región, especialmente para la Embajada en Teherán, donde quedan unos 150 españoles, el embajador y el resto del servicio exterior".

El ministro ha advertido de que esta grave situación tiene "visos de durar bastante".

