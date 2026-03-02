Una guerra de Irán prolongada aviva el riesgo de una migración masiva de refugiados a Europa

Juan Carlos I se marchó de España para refugiarse fiscalmente en Emiratos Árabes Unidos (EAU) gracias a su amistad con Mohamed El Sayed, presidente actual de EAU. Y fíjate por dónde, al compás de la guerra de Irán, que ha rebotado a Dubái y Abu Dabi, el emérito tendrá que buscarse un refugio antiaéreo. Quien lo hubiera imaginado: de refugio fiscal a refugio antiaéreo.

Valga la metáfora para apuntar que Trump ya es consciente de que acompañar a Netanyahu en esta guerra unilateral le exige enviar más tropas a la zona y si es necesario introducirlas en territorio iraní.

¿Acompañar a Netanyahu?

Según ha trascendido hace una semana, el pasado martes, en una sesión informativa del Grupo de los Ocho (los líderes de la Cámara de Representantes, el Senado y los comités de inteligencia de cada cámara), el secretario de Estado, Marco Rubio, indicó a los legisladores que el momento y los objetivos de la misión dependían del hecho de que Israel iba a atacar con o sin Estados Unidos".

'The Washington Post', diario que es propiedad de Jeff Bezos, propietario de Amazon, y amigo de Trump, titulaba en un artículo de portada, este lunes 2 de marzo, que el presidente de Estados Unidos se "ha lanzado a la decapitación del régimen iraní sin un plan para el día después".

Que solo al tercer día de guerra, Trump haya dicho este lunes en la Casa Blanca que si bien los presidentes suelen descartar el envío de tropas al campo de batalla, él contempla la posibilidad de verse obligado a hacerlo, nos dice que algo va mal.

El riesgo de una guerra prolongada

En efecto, creer que EEUU puede con una campaña aérea erigir un régimen títere, tal como hizo en 1953, cuando junto con el Reino Unido montó un golpe de Estado para derrocar al primer ministro elegido en elecciones democráticas Mohammad Mosaddeq (nacionalizo el petróleo en 1951) y colocó al sha Mohammad Reza Pahlavi, parece una quimera. Ahora el riesgo de una guerra prolongada no es menor.

La población de Irán, de 93 millones de habitantes, cuadruplica con creces la de Siria, que con 22 millones sufrió una guerra civil y provocó la llegada masiva de 2,3 millones de refugiados a Turquía, Grecia y, a la Unión Europea. Ya sabemos que la política de puertas abiertas de Angela Merkel supuso tanto para la cancillera conservadora como para la política alemana un antes y un después.

El ascenso de Alternativa por Alemania (AfD), precisamente, se basó en la explotación de los sentimientos antiinmigración de los votantes alemanes, recelosos por el uso de los servicios sociales por los extranjeros.

Crisis de refugiados

La AfD no llegó del 5% para entrar en el Bundestag en las elecciones de 2013, pero la crisis de refugiados llevó al partido a obtener 94 diputados en las elecciones de 2017 convirtiéndose en el tercer partido más grande del país, así como el mayor partido de la oposición. Desde 2023, las encuestas daban a la AfD como el segundo partido más popular del país y en las elecciones de 2025 obtuvo el 20,8% de los votos y 152 escaños.

Este tipo de consecuencias a Trump le tienen sin cuidado. En realidad, pueden hacer progresar a su movimiento MAGA, que apoya a los partidos ultraderechistas en toda Europa, incluyendo, por supuesto, a su filial española Vox.

No parecen consecuencias a ser tenidas en cuenta por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien está pidiendo, según el comunicado difundido el domingo pasado, un apoyo "sin matices" a la guerra.

Pero ¿cómo vas a respaldar "sin matices" a un Trump que ha desencadenado una guerra de estas proporciones sin pedir autorización al Congreso de EEUU?