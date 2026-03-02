Isabel Carrillo y Yago Iraburu, dos navarros en Dubái: "Las explosiones suenan muy fuerte, tiembla la casa y no sabes qué ha pasado"

La escalada de tensión en Oriente Medio tras la ofensiva militar desatada este sábado por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán ha dejado a cerca de 30.000 españoles atrapados en la región. Entre ellos Isabel Carrillo, una psicóloga pamplonesa que el pasado 14 de febrero se trasladó a Dubai para visitar a su marido y que ahora se ve estancada en la ciudad de Emiratos Árabes Unidos hasta que vuelva a abrir el tráfico aéreo.

En principio, la navarra debería coger su vuelo este martes, pero la respuesta iraní a los ataques de EEUU e Israel está teniendo como diana a todos los países de la región aliados con la Administración Trump. Por lo que ella y su marido, Yago Iraburu, responsable de Área de Kunak Tecnologías en Oriente Medio y residente en Dubai desde septiembre, se ven forzados a una situación marcada por la incertidumbre y el desconocimiento.

Desde Dubai, explica que la situación "es confusa y marcada por la incertidumbre". Pero tanto ella como su marido agradecen que desde el gobierno emiratí "transmiten calma y seguridad". Incluso con las explosiones se escuchan a cada rato "porque informan constantemente de cómo se han preparado y de cuántos misiles se han interceptado". "En ese sentido, nos tienen muy bien informados y hay un punto en el que te sientes seguro y tranquilo, pero, aun así, la preocupación es constante", destaca la psicóloga navarra, a quien este escenario también afecta en el ámbito laboral. "En un mes abro mi propio despacho y la imposibilidad de volar el martes me obliga a cancelar varias citas que tenía a este miércoles".

Pero mientras tanto, ambos están pendientes del cielo. Explican que cada varias horas se puede escuchar alguna explosión, pero no saben "si son hacia las bases militares de EEUU o si son misiles interceptados". Y ahí reside parte de esa tensión, en saber "cuando va a volver a sonar" estas explosiones. "La situación es muy confusa para todos".

Momentos iniciales de tensión

Aún así, los dos navarros destacan la tranquilidad que desde el Gobierno de EAU les han intentado transmitir desde que cayeran los primeros misiles. Explican que el sábado acababan de volver a casa tras dar una vuelta en bici por la playa, cuando vieron que EEUU había bombardeado Irán, y al rato el grupo de Whatsapp de españoles en el país empezó a recibir mensajes diciendo que se había escuchado alguna explosión en Abu Dabi. "A los minutos se escuchó una explosión bastante fuerte aquí en Dubai. En ese momento fue bastante tenso. Sobre todo porque no sabes qué pasa. Las explosiones suenan muy fuerte, tiembla la casa y no sabes si ha caído en el edificio de enfrente o qué ha pasado", relata Yago.

La tensión inicial no duró demasiado, porque "enseguida" el gobierno de Emiratos dijo que el ruido se debía al escudo antimisiles que estaba repeliendo todos los ataques. "Al parecer, esas explosiones en el cielo suenan bastante fuerte. La primera nos dejó bastante asustados y nos llegó luego una oleada de mensajes en el grupo de españoles. Hubo momentos un poco de tensión". Con todo, tanto Isabel como Yago agradecen mucho la comunicación recibida por la Administración Emiratí, así como la realizada por la embajada española, que rápidamente "mandó un mensaje avisando de que no saliéramos de casa y nos mantuviéramos lejos de las ventanas". "Es de los únicos de los que ahora nos podemos fiar y en quien hay que confiar", destaca Yago haciendo referencia a aquellos mensajes alarmistas que fluctúan por las redes sociales.

Así, en este tercer día de conflicto, Yago teletrabaja y junto a Isabel, espera cualquier noticia que les permita estar informados. Señala que "cada dos horas cambia un poco el panorama", y relata que esta misma mañana habían recibido la noticia de que era seguro salir a la calle, "pero a los diez minutos han sonado explosiones y han vuelto a mandar el mensaje de que había que estar en casa sin salir".

De nuevo, vuelven a hablar de esa "incertidumbre" que domina este escenario. Pero mientras permanecen en Dubai e Isabel espera a que vuelva a abrirse el espacio aéreo para retomar la apertura de su negocio, agradece que desde casa su familia "está tratando de mantener mucho la calma y darnos mensajes positivos y mucho apoyo. En ese sentido estamos un poco mejor".