Guerra en Oriente Próximo

Varios aviones militares estadounidenses han sufrido accidentes, según Kuwait

El Ministerio de Exteriores afirma que la tripulación ha sobrevivido

Un avión militar estadounidense 'F-35C Lightning II', en una imagen de archivo.

Un avión militar estadounidense 'F-35C Lightning II', en una imagen de archivo. / Agencias

EFE

Madrid
El Ministerio de Exteriores kuwaití anunció este lunes que varios aviones militares estadounidenses sufrieron accidentes en su territorio y que su tripulación ha sobrevivido, informó la agencia estatal de noticias KUNA, sin especificar el número de incidentes ocurridos.

Directo | El conflicto prende por todo Oriente Próximo y ya dispara el precio del petróleo

"Por las noches ves los destellos de los misiles y por el día los oyes"

Irán cifra en más de 550 los muertos por los bombardeos de EEUU e Israel

