Guerra en Oriente Próximo
Varios aviones militares estadounidenses han sufrido accidentes, según Kuwait
El Ministerio de Exteriores afirma que la tripulación ha sobrevivido
EFE
Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
- Estados Unidos se lanza con Israel al derribo del régimen iraní con ataques a gran escala
- Irán responde: bombardeos a Israel y contra civiles en países del Golfo en un ataque 'sin líneas rojas
- Una pareja de catalanes se queda atrapada en Tailandia tras suspenderse la conexión vía Qatar: 'El vuelo se ha cancelado, espabilad
- Trump confirma la muerte del líder iraní Ali Jameneí y anuncia más ataques: 'Los bombardeos continuarán toda la semana
- Israel ataca Irán: Última hora en directo
- Guerra Pakistán - Afganistán, en directo: última hora del bombardeo hoy en Kabul
- Israel se ceba en Teherán mientras Irán redobla sus ataques a objetivos en toda la región
- Al menos dos muertos y unos 40 heridos al estrellarse un tranvía contra un edificio en el centro de Milán