Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránOriente PróximoÓscar PuenteBorrasca ReginaClaudeChemsexMotoGPZapateroEmbalse FoixJuan del ValRosalía
instagramlinkedin

Tensión Social

Apagón récord en Cuba: el asedio petrolero de Estados Unidos lleva a máximos los cortes eléctricos

La crisis energética dispara un déficit histórico de generación en plena caída de la economía

Bandera de Cuba.

Bandera de Cuba. / Europa Press/Contacto/Maksim Kon

EFE

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Cuba tendrá prolongados cortes eléctricos en todo el país este lunes, apagones que desconectarán a la vez cerca del 64 % de la isla en el momento de mayor demanda energética, un máximo histórico según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) elaborados por EFE.

Cuba atraviesa una profunda crisis energética desde mediados de 2024, pero el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos desde enero ha elevado los apagones, paralizando por completo la economía y disparando el malestar social.

Noticias relacionadas

La UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, prevé para el horario de mayor demanda de esta jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.185 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.180 MW.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una pareja de catalanes se queda atrapada en Tailandia tras suspenderse la conexión vía Qatar: 'El vuelo se ha cancelado, espabilad
  2. Israel ataca Irán: Última hora en directo
  3. Estados Unidos se lanza con Israel al derribo del régimen iraní con ataques a gran escala
  4. Irán responde: bombardeos a Israel y contra civiles en países del Golfo en un ataque 'sin líneas rojas
  5. Trump confirma la muerte del líder iraní Ali Jameneí y anuncia más ataques: 'Los bombardeos continuarán toda la semana
  6. Guerra Pakistán - Afganistán, en directo: última hora del bombardeo hoy en Kabul
  7. Israel se ceba en Teherán mientras Irán redobla sus ataques a objetivos en toda la región
  8. Al menos dos muertos y unos 40 heridos al estrellarse un tranvía contra un edificio en el centro de Milán

¿Cómo afectará a los vuelos entre Asia y Europa el conflicto entre Irán e Israel?

¿Cómo afectará a los vuelos entre Asia y Europa el conflicto entre Irán e Israel?

Macron anuncia que Francia aumentará su arsenal nuclear y amenaza con usarlo para "proteger sus intereses"

Macron anuncia que Francia aumentará su arsenal nuclear y amenaza con usarlo para "proteger sus intereses"

DIRECTO | Hegseth dice que han conseguido un cambio de régimen en Irán

DIRECTO | Hegseth dice que han conseguido un cambio de régimen en Irán

DIRECTO UCRANIA | Los avances rusos en Ucrania bajan a mínimos inéditos desde junio de 2024

DIRECTO UCRANIA | Los avances rusos en Ucrania bajan a mínimos inéditos desde junio de 2024

Apagón récord en Cuba: el asedio petrolero de Estados Unidos lleva a máximos los cortes eléctricos

Apagón récord en Cuba: el asedio petrolero de Estados Unidos lleva a máximos los cortes eléctricos

Crece la tensión en Chipre, país de la UE, tras el ataque de Irán a una base de Reino Unido

Los libaneses huyen otra vez del sur del país: "Dios sabe cómo escapamos anoche. Justo antes de salir nos alcanzó un proyectil"

Los libaneses huyen otra vez del sur del país: "Dios sabe cómo escapamos anoche. Justo antes de salir nos alcanzó un proyectil"

¿Qué ha pasado hasta ahora en Irán? Los mapas de los ataques que se extienden por Oriente Próximo y alcanzan a Chipre

¿Qué ha pasado hasta ahora en Irán? Los mapas de los ataques que se extienden por Oriente Próximo y alcanzan a Chipre