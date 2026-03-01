14 heridos
Tres muertos en un tiroteo en Texas que el FBI señala como un "acto de terrorismo"
El hombre armado abrió fuego con una pistola desde su coche contra los clientes de un bar
AFP
Dos personas han muerto y 14 han resultado heridas en un tiroteo ocurrido la madrugada del domingo en Austin, la capital del estado estadounidense de Texas, catalogado por el FBI como un potencial "acto de terrorismo".
El atacante, cuya identidad no fue revelada, también ha muerto. Tres de los heridos están en estado crítico, informaron las autoridades. El agente especial del FBI Alex Doran dijo a periodistas que se desconocía el motivo exacto del ataque, pero que había "indicios en relación con el sujeto y en su vehículo que apuntan a un posible nexo con el terrorismo".
"Por ahora solo estamos en condiciones de decir que potencialmente se trató de un acto de terrorismo", afirmó Doran. El Grupo Conjunto de Lucha contra el Terrorismo del FBI participa en la investigación junto con las autoridades locales.
Disparó desde el coche
La jefa de la policía de Austin, Lisa Davis, dijo que el agresor en Austin fue abatido por agentes que respondieron con rapidez al tiroteo, ocurrido alrededor de las 2 e la madrugada en una zona de bares de Austin. Los agentes "se encontraron frente a un individuo armado y tres de nuestros agentes respondieron a los disparos, matando al sospechoso", señaló Davis.
La jefa de policía indicó que el hombre armado abrió fuego primero con una pistola desde su coche contra los clientes de Buford's Backyard Beer Garden, en el centro de Austin. Luego estacionó el vehículo, salió con un rifle y empezó a disparar contra las personas que pasaban por allí, explicó Davis.
