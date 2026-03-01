Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

IRÁN

Putin dice que el asesinato de Jameneí se cometió con “cínica violación de todas las normas”

El presidente ruso condena la muerte del líder supremo iraní

Putin durante una conferencia de la Junta del Servicio Federal de Seguridad

Putin durante una conferencia de la Junta del Servicio Federal de Seguridad / Europa Press

EP

Moscú
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, condenó este domingo la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí, en la ofensiva lanzada contra el país persa por fuerzas israelíes y estadounidenses y aseguró que se trata de un asesinato, cometido con una ”cínica violación” de las normas.

”Acepte mis más sentidas condolencias por el asesinato del líder supremo de Irán, Sayyid Ali Jameneí, y sus familiares, cometido con una cínica violación de todas las normas de la moral humana y el derecho internacional”, dijo Putin en un telegrama remitido al presidente iraní, Masud Pezeshkian.

El jefe del Kremlin pidió a su homólogo iraní transmitir su más sentido pésame y palabras de apoyo a todo el pueblo de la República Islámica y aseguró que en Rusia Jameneí siempre será recordado como un ”destacado estadista” que hizo una enorme contribución al desarrollo de las relaciones entre ambos países.

Moscú exige poner fin a la escalada

Se trata de la primera reacción de Putin a los acontecimientos en torno a Irán, país con el que Rusia tiene un acuerdo de asociación estratégica integral.

Este sábado, el Ministerio de Exteriores ruso ya condenó los ataques de Israel y Estados Unidos a la República Islámica y denunció que estos estaban planificados con antelación sin que Teherán hiciera nada para provocarlos.

Asimismo, Moscú exigió poner fin a la escalada y devolver la situación a un cauce político y diplomático.

“Rusia, como siempre, está dispuesta a facilitar la búsqueda de soluciones pacíficas basadas en el derecho internacional, el respeto mutuo y el equilibrio de intereses”, agrega el comunicado.

El pasado 30 de enero, en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Teherán, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, visitó por sorpresa Moscú y fue recibido por Putin, sin que los resultados de esa reunión se hicieran públicos.

TEMAS

