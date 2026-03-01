El Pentágono informa de la muerte de tres militares estadounidenses en la operación contra Irán

Estados Unidos ha confirmado este domingo sus primeras bajas en la guerra que Washington ha abierto, junto a Israel, con Irán. El Mando Central estadounidense ha informado con un mensaje en redes sociales de que, dentro de la operación bautizada Furia Épica, tres miembros de sus fuerzas armadas “han muerto en acción" y otros cinco han resultado heridos de gravedad.

El Pentágono, que en otro mensaje en redes sociales ha negado informaciones de la Guardia Revolucionaria iraní que aseguraban que habían alcanzado al portaviones USS Lincoln, no ha identificado a los soldados ni tampoco ha dicho cómo o dónde murieron. Ha informado de que “por respeto a las familias”, y mencionando una situación “fluida”, no identificarán a los fallecidos hasta 24 horas después de notificar a los familiares.

Silencio de Trump sobre las bajas

A la hora de escribir estas líneas no había habido ningún mensaje oficial de condolencia o informativo por parte del presidente, Donald Trump. En su vídeo de madrugada del sábado anunciando el inicio del ataque a Irán el republicano había asumido que podría haber víctimas estadounidenses. “Eso a menudo pasa en la guerra, pero no hacemos esto por el ahora, lo estamos haciendo por el futuro, y es una misión noble”, había declarado.

En Truth Social, en cambio, ha colgado un mensaje donde ha dicho haber sido informado de la destrucción de nueve navíos de guerra iraníes, "algunos de ellos muy grandes e importantes". "Estamos yendo a por el resto, pronto estarán en el fondo del mar", ha escrito el mandatario, que ha asegurado también que han "destruido prácticamente la sede de la marina" iraní.

Diálogo con los nuevos líderes

Este domingo, sin actos públicos previstos en su agenda, el mandatario volvía como el sábado a hacer entrevistas individuales con medios de comunicación. En una con la revista ‘The Atlantic’ ha apuntado a la posibilidad de diálogo con el nuevo liderazgo iraní.

“Quieren hablar y he accedido a hablar, así que hablaré con ellos”, ha dicho, sin especificar con quién sería el diálogo ni cuándo. Este domingo Ali Larijani, principal oficial de seguridad nacional iraní, ha asegurado que al frente del país se pondrá un comité interino hasta que se elija un sucesor para el asesinado ayatolá Ali Jameneí.

“Deberían haber hecho eso antes, deberían haber dado lo que era práctico y fácil antes. Han esperado demasiado”, ha dicho también Trump sobre el diálogo, obviando que el ataque del sábado se produjo dos días después de conversaciones en Ginebra con la mediación de Omán tras la que se había acordado otra reunión en Viena en la semana entrante. También cuando EEUU atacó en junio del año pasado las instalaciones nucleares de Fordow, Natanz e Isfahán lo hizo cuando tenía abiertas negociaciones con Teherán.

Abbas Aragchi, el ministro de Asuntos Exteriores iraní que había estado en Ginebra en las conversaciones con Steve Witkoff y Jared Kushner, ha puesto en duda que pueda alcanzarse una solución diplomática. En una entrevista con ABC News Aragchi ha definido las negociaciones sobre los límites al programa nuclear iraní, que Teherán defiende mantener para uso civil, como una “experiencia muy amarga”.

Ataques sobre Teherán

Los bombardeos conjuntos de Israel y Estados Unidos contra Irán comenzaron el sábado, cuando fue asesinado el ayatolá junto a buena parte de la cúpula militar iraní, y han continuado este domingo con varias oleadas de ataques sobre Teherán.

Irán ha prometido vengar la muerte de Jameneí y, hasta el momento, ha atacado Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait, entre otros aliados de Washington donde la potencia norteamericana mantiene bases militares.

Trump ha iniciado la guerra de elección sin la autorización del Congreso, órgano que tiene la potestad de aprobar una intervención bélica en el exterior.