Israel bombardea el corazón de Teherán mientras Irán redobla sus ataques y promete la operación "más feroz de la historia"

Nadie ha pegado ojo esta noche en Israel. Tras el asesinato del líder supremo de Irán, Ali Jameneí, este sábado, los misiles balísticos con destino a Israel se han multiplicado. Las sirenas antiaéreas no han dejado de sonar en todo el país, incluidos la Cisjordania y el Jerusalén ocupados, alertando a la población para que se refugiara en los búnkeres. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha declarado que el presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro Binyamín Netanyahu "han cruzado una línea roja" y "pagarán por ello", según los medios estatales. A su vez, Trump ha informado que los bombardeos sobre Irán continuarán "durante la semana" y ha amenazado con un ataque sin precedentes si sus tropas responden al asesinato de Jameneí.

El mayor impacto se lo ha llevado Tel Aviv, donde este sábado por la noche un misil balístico iraní no fue interceptado por el sistema antidefensa Cúpula de Hierro e impactó de lleno en dos edificios en el centro de la ciudad. Una mujer murió como resultado del ataque y hay más de 25 heridos. El jefe de bomberos y rescate del distrito de Dan indicó que se formó un gran cráter en la carretera como resultado del impacto y que se desató un incendio en uno de los edificios, lo que provocó su derrumbe parcial. El Ayuntamiento de Tel Aviv ha denunciado que unos 40 edificios sufrieron daños de diversa consideración y más de 200 residentes fueron evacuados de sus hogares. En total, hay más de 120 heridos en todo el país.

Bases estadounidenses

A su vez, los ataques iraníes contra las bases estadounidenses en la región situadas en países del golfo Pérsico continúan en una segunda jornada consecutiva de violencia. Tras prometer venganza por la muerte del ayatolá Jameneí, la Guardia Revolucionaria iraní ha anunciado ataques contra 27 bases militares estadounidenses, sin precisar cuáles, y objetivos de Israel. A las 7.40 hora local de Doha (las 5.40 en horario peninsular español), se han registrado más de una decena de explosiones en la capital qatarí. El Ministerio de Defensa de este país del Golfo ha anunciado la interceptación "con éxito" de hasta 18 misiles balísticos dirigidos a varias zonas del país. El mismo escenario se ha repetido en Kuwait, Bahréin y en Dubái, donde el aeropuerto internacional, uno de los más transitados del mundo, ha sido alcanzado. Se ha reportado un herido en un ataque con drones en un puerto de Omán, aunque el sábado no se reportaron ataques allí.

La ofensiva israelí-estadounidense contra Irán también ha continuado. Los medios estatales han confirmado las muertes del asesor principal de Jameneí, Ali Shamkjani, del ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, del comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohammed Pakpour, y del jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas del país, Abdolrahim Mousavi, en la agresión de este sábado. De madrugada, el Ejército israelí informó que docenas de aviones de combate de la fuerza aérea atacaron el complejo de misiles balísticos y los sistemas de defensa aérea de Irán en el centro y oeste de Irán. Más de 30 objetivos pertenecientes al régimen iraní en todo el país, incluidos sistemas de defensa aérea, lanzadores de misiles, objetivos del régimen y centros de comando militar, fueron objetivo de los aviones israelíes. La hija, el yerno y el nieto de Jameneí también han muerto este sábado.

148 niñas muertas

El sábado por la noche la Media Luna iraní denunció que más de 200 personas habían fallecido en la primera jornada de guerra, 148 de ellas eran niñas que perecieron en el bombardeo de su escuela. Esta mañana el Ejército israelí ha afirmado haber alcanzado el corazón de Teherán por primera vez desde el inicio de los ataques estadounidenses-israelíes. En un comunicado, han afirmado que los objetivos eran instalaciones gubernamentales y que, durante el último día, los ataques buscaban establecer superioridad aérea y allanar el camino hacia Teherán. Grandes columnas de humo se elevan desde la capital iraní, donde también se han escuchado grandes explosiones. El jefe de seguridad de Irán, Ali Larijani, ha informado de que el proceso de transición tras el asesinato de Jameneí comenzará este domingo.

"Pronto se formará un consejo de liderazgo interino: el presidente, el jefe del poder judicial y un jurista del Consejo de Guardianes asumirán la responsabilidad hasta la elección del próximo líder" ha afirmado el líder del máximo órgano de seguridad de Irán, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, quien fue asesor de Jameneí. "Este consejo se establecerá lo antes posible", ha dicho en una entrevista transmitida por la televisión estatal. "Nos hemos preparado para estos momentos y hemos considerado todos los escenarios", ha declarado también Ghalibaf. Los bombardeos israelíes-estadounidenses provocaron el sábado un apagón informativo que, 24 horas después, aún continúa, por lo que las cifras de víctimas mortales en Irán podrían aumentar.

Noticias relacionadas

Trump, por su parte, ha usado su red social Truth Social para responder a la promesa del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán de llevar a cabo la "operación ofensiva más feroz de la historia" mediante un "castigo severo, decisivo y lamentable para los asesinos" de Jameneí. "Irán acaba de declarar que hoy va a atacar muy fuerte, más fuerte que nunca antes", ha escrito el presidente estadounidense. "SIN EMBARGO, SERÁ MEJOR QUE NO LO HAGAN, PORQUE SI LO HACEN, ¡LOS GOLPEAREMOS CON UNA FUERZA NUNCA ANTES VISTA!", ha añadido. La junta directiva del Organismo Internacional de Energía Atómica de Naciones Unidas celebrará una reunión de emergencia, solicitada por Rusia, el lunes para tratar los continuos ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.