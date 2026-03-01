Iraníes se concentran en Barcelona para celebrar la muerte del ayatolá Jameneí

Iraníes residentes en Barcelona se han concentrado este domingo en plaza Catalunya para celebrar la muerte del ayatolá Ali Jameneí. Con un tono muy festivo, los concentrados han cantado y bailado cánticos de apoyo a Estados Unidos, a su presidente, Donald Trump, e Israel, y se han mostrado favorables al derrocamiento del régimen y a la creación de un gobierno de transición liderado por el hijo del último sah de Persia y líder iraní en el exilio, Reza Pahlavi.

El sábado por la tarde, decenas de ciudadanos iraníes ya se habían concentrado en la plaza Universitat para celebrar el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, que terminó con la muerte del líder supremo.

La eliminación de Alí Jameneí y la campaña militar de Israel y Estados Unidos obliga al poder iraní a repensar por completo su estrategia si quiere sobrevivir, frente a una oposición desunida y una población que de momento no se atreve a festejar en las calles.

Noticias relacionadas

De hecho, miles de personas han salido este domingo a las calles de las principales ciudades iraníes para lamentar su muerte, la mayoría vestidas de negro y ondeando banderas iraníes y fotografías de Jamenei a pesar de los bombardeos, que continúan por segundo día consecutivo.