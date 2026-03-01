Ataque de EEUU e Israel contra Irán
Irán nombra al general Ahmad Vahidi nuevo comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria
Sustituye al general Mohamad Pakpur, muerto en los ataques de Estados Unidos e Israel
Madrid / Teherán
Irán nombró este domingo al general de brigada Ahmad Vahidi nuevo comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, según informó la agencia iraní Mehr.
Vahidi sustituye al general Mohamad Pakpur, muerto en los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y confirmado por el régimen de los Ayatolás.
Además de la muerte de su líder supremo, el ayatolá Ali Jameneí, Teherán ha confirmado que en los ataques han fallecido el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general de división Abdorrahim Musaví, y del ministro de Defensa iraní, el general de brigada Aziz Nasirzadeh, así como el secrtario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani.
