Ataque de EEUU e Israel contra Irán

Irán nombra al general Ahmad Vahidi nuevo comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria

Sustituye al general Mohamad Pakpur, muerto en los ataques de Estados Unidos e Israel

DIRECTO | Israel ataca Irán: Última hora en directo

Archivo - El comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, Mohammad Pakpur, que falleció este sábado en el ataque de Israel

Archivo - El comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, Mohammad Pakpur, que falleció este sábado en el ataque de Israel / Europa Press/Contacto/Sepahnews - Archivo

EFE

Madrid / Teherán
Irán nombró este domingo al general de brigada Ahmad Vahidi nuevo comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, según informó la agencia iraní Mehr.

Vahidi sustituye al general Mohamad Pakpur, muerto en los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y confirmado por el régimen de los Ayatolás.

Además de la muerte de su líder supremo, el ayatolá Ali Jameneí, Teherán ha confirmado que en los ataques han fallecido el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general de división Abdorrahim Musaví, y del ministro de Defensa iraní, el general de brigada Aziz Nasirzadeh, así como el secrtario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani.

