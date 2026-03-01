Al menos un muerto y siete heridos en un ataque con dron en el Aeropuerto Internacional Zayed, en Abu Dabi (EAU)

Las autoridades aeroportuarias del aeródromo internacional de Zayed, ubicado en Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos, han notificado a primera hora de este domingo la muerte de una persona como consecuencia de un ataque aéreo que ha dejado además al menos siete heridos.

"Las autoridades de Abu Dabi están respondiendo a un ataque con un dron en el Aeropuerto Internacional Zayed, que dejó un muerto, un ciudadano asiático, y siete heridos", ha informado la institución en una publicación en redes sociales.

El fallecimiento ha sido causado por la caída de metralla derivada de la interceptación de un dron que tenía como objetivo el mencionado el aeropuerto, donde ya se encuentran desplegadas "las autoridades competentes" para atender al incidente.

En el mismo mensaje han instado a la población civil a "evitar la difusión de rumores y confiar únicamente en fuentes oficiales", al tiempo que han garantizado que "proporcionarán actualizaciones tan pronto como se reciban".

Previamente, al menos otras cuatro personas han resultado heridas por el impacto de proyectiles lanzados desde Irán sobre el Aeropuerto Internacional de Dubái, también en Emiratos Árabes Unidos, según han confirmado las autoridades.