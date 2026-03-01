Un dirigente musulmán en Catalunya, tras el ataque a Irán: "Estados Unidos está fuera de control"

El presidente de la Asociación Islámica de Manresa, Nouredinne El Bennadi Ben Masoud, cree que el ataque conjunto de EEUU e Israel contra Irán es “una muy mala noticia para el orden mundial”. Consultado por Regió7 (diario del grupo Prensa Ibérica, como EL PERIÓDICO), ha calificado el ataque como una “muestra de que América, Estados Unidos, están fuera de control”. Advierte que esto “puede hacer daño a todo el mundo”.

Nouredinne El Bennadi Ben Masoud hacía estas declaraciones sin entrar en valoraciones religiosas, solo de geopolítica. Y es que la zona es una de las principales productoras de petróleo y, además, por el estrecho de Ormuz pasa una quinta parte del petróleo mundial, además de la flota comercial, y la Guardia Revolucionaria de Irán ya ha anunciado su intención de cortar el tráfico. “El orden mundial está destrozado”, lamenta el presidente de la Asociación Islámica de Manresa, “y la zona de Oriente Próximo puede suponer un grave trastorno para la economía de todo el mundo”.

Por el momento, el responsable de esta asociación islámica manresana no contempla la posibilidad de “hacer acciones de protesta en Manresa o en el Bages por el ataque a Irán”.