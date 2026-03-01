Ataque de EEUU e Israel contra Irán
El impacto de un misil iraní deja al menos seis muertos y 20 heridos en el centro de Israel
Dos de los heridos se encuentran en estado grave, de acuerdo con el servicio de Emergencias israelí
EP
MADRID
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
Al menos seis personas han muerto y una veintena han resultado heridas por el impacto de un misil iraní en la localidad israelí de Beit Shemesh, en el centro del país, según ha confirmado el servicio nacional de ambulancias, el Magen David Adom.
De entre los heridos hay al menos dos en estado grave, de acuerdo con el servicio de Emergencias israelí en comentarios adicionales de un portavoz al canal 12 de la televisión del país.
El misil, indican los sanitarios, ha impactado de lleno en un edificio residencial que ha terminado completamente derrumbado. Decenas de ambulancias se encuentran ya en el lugar, acompañando a equipos de rescate que buscan a más gente bajo los escombros.
- Estados Unidos se lanza con Israel al derribo del régimen iraní con ataques a gran escala
- Irán responde: bombardeos a Israel y contra civiles en países del Golfo en un ataque 'sin líneas rojas
- Trump confirma la muerte del líder iraní Ali Jameneí y anuncia más ataques: 'Los bombardeos continuarán toda la semana
- Guerra Pakistán - Afganistán, en directo: última hora del bombardeo hoy en Kabul
- Al menos dos muertos y unos 40 heridos al estrellarse un tranvía contra un edificio en el centro de Milán
- Israel ataca Irán: Última hora en directo
- La embajada de España en Jordania recomienda permanecer en lugar seguro
- ¿Cuánto puede aguantar Irán una campaña aérea total de Estados Unidos e Israel? 'Es una 'guerra de salvas'