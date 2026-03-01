Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ataque de EEUU e Israel contra Irán

El impacto de un misil iraní deja al menos seis muertos y 20 heridos en el centro de Israel

Dos de los heridos se encuentran en estado grave, de acuerdo con el servicio de Emergencias israelí

Impacto de un misil iraní en Beit Semesh (Israel) a 1 de marzo de 2026

Impacto de un misil iraní en Beit Semesh (Israel) a 1 de marzo de 2026 / MAGEN DAVID ADOM

EP

MADRID
Al menos seis personas han muerto y una veintena han resultado heridas por el impacto de un misil iraní en la localidad israelí de Beit Shemesh, en el centro del país, según ha confirmado el servicio nacional de ambulancias, el Magen David Adom.

De entre los heridos hay al menos dos en estado grave, de acuerdo con el servicio de Emergencias israelí en comentarios adicionales de un portavoz al canal 12 de la televisión del país.

El misil, indican los sanitarios, ha impactado de lleno en un edificio residencial que ha terminado completamente derrumbado. Decenas de ambulancias se encuentran ya en el lugar, acompañando a equipos de rescate que buscan a más gente bajo los escombros.

El conflicto entre EEUU e Irán reabre el fantasma del petróleo a 80 dólares y vaticina una apertura defensiva en las bolsas

Los impactantes testimonios de españoles en Emiratos Árabes en el segundo día de la guerra de Irán: "Asusta ver los misiles, son como aviones que viene hacia tí"

Unos 30 españoles quedan atrapados en un hotel de Dubái tras el cierre del espacio aéreo

El impacto de un misil iraní deja al menos seis muertos y 20 heridos en el centro de Israel

La Cúpula de Hierro, la Honda de David y Arrow: estos son los sistemas de defensa antiaérea que protegen a Israel

Lágrimas, dolor y deseos de venganza entre los acólitos de Jameneí en un Teherán blindado

Miles de iraníes se congregan en la Plaza Enghelab de Teherán para llorar la muerte de Jameneí

Los ataques iraníes contra Baréin causan "daños materiales" en un hotel céntrico en Manama

