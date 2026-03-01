Guerra de Irán: Confirmada la muerte de Alí Jameneí en los ataques de EEUU e Israel | Últimas noticias en directo

Estados Unidos e Israel han lanzado este sábado un ataque conjunto a gran escala que ha descabezado al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. El presidente norteamericano, Donald Trump, ha manifestado que el objetivo de la ofensiva, "masiva y en curso", es "eliminar amenazas inminentes". El Estado islámico ha respondido lanzando misiles contra bases de EEUU y asegura que ha matado o herido a 200 militares estadounidenses en su contrataque.

Mapas de ubicación de los objetivos atacados por Estados Unidos e Israel en Irán. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y las reacciones.

Irán también confima la muerte del jefe del Estado Mayor y el ministro de Defensa Irán ha confirmado este domingo el fallecimiento del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Abdorrahim Musaví, y del ministro de Defensa iraní, Aziz Nasirzadeh. Estas víctimas se unen a la muerte del líder supremo del país, Ali Jameneí, en los ataques de Estados Unidos e Israel.

Metsola apunta a la muerte de Jameneí como el fin de las dictaduras en Irán La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha apuntado a la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, como el hito que ha de marcar el fin de las dictaduras en el país para abrir paso a la libertad en nombre de todos aquellos que han sufrido las consecuencias de casi 50 años de autoritarismo. "El fin del ayatolá debe marcar el fin de la era de las dictaduras en Irán. Después de 47 años, debe ser la hora de la libertad", ha defendido la presidenta de la Eurocámara en una publicación en redes sociales. "Ahora, Irán debe ser libre", ha sentenciado.

Los misiles iraníes sacuden las ricas monarquías del Golfo y causan dos muertes Irán ha vuelto a golpear este domingo bases militares estadounidenses en Oriente Próximo e Israel con misiles y drones, en represalia por los ataques del sábado que provocaron la muerte del líder supremo Alí Jamenei. Periodistas de la AFP han escuchado este domingo fuertes explosiones en Manama (Baréin) y Doha (Catar), así como una serie de detonaciones en la ciudad emiratí de Dubái. En Emiratos Árabes ha habido dos muertos: uno en un "incidente" en el aeropuerto de Abu Dabi y otro en la misma ciudad por la caída de restos de misiles.

Irán anuncia ataques contra Israel y 27 bases militares de EEUU El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán ha anunciado este domingo ataques contra 27 bases militares de EEUU en Oriente Próximo y objetivos de Israel, después de que prometiera venganza por la muerte del ayatolá Ali Jameneí por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica. Según publicó en su cuenta en X Tasnim, agencia vinculada con la Guardia Revolucionaria, además de las 27 bases de Estados Unidos, sin precisar cuáles, los ataques también se dirigen contra objetivos militares en Israel, entre ellos Tel-Aviv.

Trump amenaza a Irán con una "fuerza nunca vista" si cumple su promesa de ofensiva El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este domingo con golpear Irán con "una fuerza nunca antes vista" si Teherán cumple su promesa de atacar con una ofensiva histórica a EEUU e Israel en venganza por la muerte del ayatolá Ali Jameneí. A través de la red social Truth, el republicano ha reaccionado a las amenazas del régimen iraní de las últimas horas, después de que Irán confirmara este domingo la muerte del líder supremo de la República Islámica en la operación militar de EEUU e Israel.

Irán confirma la muerte de Alí Jameneí Irán ha confirmado esta madrugada la muerte del ayatolá Alí Jameneí en el marco del ataque conjunto lanzado por Israel y Estados Unidos este sábado y ha anunciado 40 días de luto oficial en el país árabe, según medios oficiales. "Con gran tristeza y pesar les informamos de que, tras el brutal ataque del gobierno criminal de Estados Unidos y el malvado régimen sionista, (...) el Líder Supremo de la Revolución Islámica, Su Santidad el Ayatolá Ali Jamenei, fue martirizado", reza un comunicado de la agencia semioficial Tasnim.

Ataques iraníes sobre Israel, incluido Jerusalén, dejan una persona muerta y 121 heridas Los ataques de Irán sobre Israel, como respuesta a los bombardeos coordinados entre Israel y Estados Unidos en la mañana del sábado, han dejado una víctima mortal y 121 heridas según el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) y han afectado al menos a Tel Aviv y Jerusalén. "Los equipos de emergencia fueron desplazados a docenas de escenas en todo Israel a raíz de varios ataques de misiles", informó en su canal de Telegram, donde también reportaron la muerte de una mujer alrededor de los 50 años y las heridas de 121 personas, de las cuales dos están en un condición moderada y 119 con heridas leves. Previamente, habían reportado que la muerte de esta mujer se dio en un ataque en Tel Aviv, el primero que fue informado por las autoridades israelíes. Las imágenes del lugar del impacto distribuidas por los servicios de emergencias muestran un edificio residencial de cuatro plantas destrozado por el misil, junto a otros de la misma altura con daños.

Israel completa una nueva oleada de bombardeos contra objetivos militares iraníes La Fuerza Aérea de Israel ha informado de la finalización de otra serie de bombardeos contra objetivos militares iraníes que han tenido por objetivo arsenales de misiles balísticos y los sistemas de defensa de Irán, en el marco de la operación de ataque conjunta con Estados Unidos contra el país árabe. "Como parte de los ataques, la Fuerza Aérea intensificó el ataque y atacó varias bases de lanzamiento que aún no habían sido atacadas en el centro de Irán", han informado la Fuerzas Aérea de Israel en redes sociales. En concreto, han atacado un centro de lanzamiento de misiles ubicado en la región de Qom, una base que, según las autoridades israelíes, albergaba cientos de kilogramos de explosivos. Una operación con la que habrían evitado "decenas de lanzamientos hacia el territorio del Estado de Israel" y dañado "gravemente la capacidad ofensiva más importante del régimen (iraní)".

Como en Irán, "mataremos" a quienes "amenacen a los estadounidenses" en el mundo, advierte Pete Hegseth Nueva York, 28 feb (EFE).- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, prometió este sábado que las fuerzas estadounidenses destruirán la Armada de Irán, así como su programa de misiles, y que garantizarán que Teherán nunca tenga un arma nuclear a raíz de la operación conjunta con Israel lanzada hoy sobre la república islámica. "No toleraremos que se lancen potentes misiles contra el pueblo estadounidense. Esos misiles serán destruidos, junto con la producción de misiles de Irán. La Armada iraní será destruida. Y, como el presidente (Donald) Trump ha dicho toda su vida, Irán nunca tendrá un arma nuclear", aseguró Hegseth en un mensaje en X. El líder del Pentágono celebró la operación Furia Épica, anunciada este mismo sábado de madrugada por el propio Trump, y afirmó que se trata del operativo "más letal, complejo y preciso de la historia". "EE.UU. no inició este conflicto, pero lo terminaremos. Si matas o amenazas a estadounidenses en cualquier parte del mundo, como ha hecho Irán, te daremos caza y te mataremos", escribió.