IránTrumpGanadores GoyaPremios Goya 2026Susan SarandonRosalíaRobosBarçaInmigración SaltOfelia DubaiEncuesta elecciones Andalucía
Guerra de Irán: Confirmada la muerte de Alí Jameneí en los ataques de EEUU e Israel | Últimas noticias en directo

Estados Unidos e Israel lanzan un ataque conjunto a gran escala contra Irán

Irán golpea el centro de Israel / EPC

Andrea López-Tomàs

María Mondéjar

Jordi Grífol

Estados Unidos Israel han lanzado este sábado un ataque conjunto a gran escala que ha descabezado al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. El presidente norteamericano, Donald Trump, ha manifestado que el objetivo de la ofensiva, "masiva y en curso", es "eliminar amenazas inminentes". El Estado islámico ha respondido lanzando misiles contra bases de EEUU y asegura que ha matado o herido a 200 militares estadounidenses en su contrataque.

Mapas de ubicación de los objetivos atacados por Estados Unidos e Israel en Irán.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y las reacciones.

  1. Estados Unidos se lanza con Israel al derribo del régimen iraní con ataques a gran escala
  2. Irán responde: bombardeos a Israel y contra civiles en países del Golfo en un ataque 'sin líneas rojas
  3. Trump confirma la muerte del líder iraní Ali Jameneí y anuncia más ataques: 'Los bombardeos continuarán toda la semana
  4. Guerra Pakistán - Afganistán, en directo: última hora del bombardeo hoy en Kabul
  5. Al menos dos muertos y unos 40 heridos al estrellarse un tranvía contra un edificio en el centro de Milán
  6. La embajada de España en Jordania recomienda permanecer en lugar seguro
  7. ¿Cuánto puede aguantar Irán una campaña aérea total de Estados Unidos e Israel? 'Es una 'guerra de salvas'
  8. EEUU autoriza al personal no esencial de la embajada de Israel a salir del país por 'seguridad' en plena tensión con Irán

En directo | Los misiles iranís sacuden las ricas monarquías del golfo Pérsico y causan dos muertos

En directo | Los misiles iranís sacuden las ricas monarquías del golfo Pérsico y causan dos muertos

Crónica desde Buenos Aires: los clubs de barrio agonizan

Crónica desde Buenos Aires: los clubs de barrio agonizan

"Merzoni", la sombra de un eje germano-italiano sobre la UE

"Merzoni", la sombra de un eje germano-italiano sobre la UE

Irán confirma la muerte de Jameneí y Trump anuncia más ataques: "Los bombardeos continuarán toda la semana"

Mobile World Congress: Palestina e Israel innovan en plena guerra

Mobile World Congress: Palestina e Israel innovan en plena guerra

Impresionantes imágenes del ataque de un dron iraní contra un edificio en Bahréin

Impresionantes imágenes del ataque de un dron iraní contra un edificio en Bahréin

Al menos un muerto y siete heridos en un ataque con dron en el Aeropuerto Internacional Zayed, en Abu Dabi (EAU)

Al menos un muerto y siete heridos en un ataque con dron en el Aeropuerto Internacional Zayed, en Abu Dabi (EAU)

Pedro Sánchez sobre el ataque en Irán: "Estamos hablando de un atropello a la legalidad"

Pedro Sánchez sobre el ataque en Irán: "Estamos hablando de un atropello a la legalidad"