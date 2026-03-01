Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en Irán

Las gigantes navieras MSC y Maersk suspenden su tránsito por el estrecho de Ormuz

Contenedores Maersk en un puerto de Alemania

Contenedores Maersk en un puerto de Alemania / Focke Strangmann/dpa - Archivo

EP

MADRID
Dos de las compañías navieras más importantes del mundo, Mediterranean Shipping Company (MSC) y Maersk, han anunciado la suspensión de sus operaciones en el estrecho de Ormuz, una de las arterias del comercio mundial, ahora mismo cerrado al paso en medio del nuevo conflicto abierto entre Irán, Estados Unidos e Israel.

En un comunicado publicado en su página web, MSC va más allá y asegura que "como medida de precaución, MSC ha suspendido todas las reservas para traslado global de cargamentos por la región de Oriente Próximo hasta nuevo aviso".

Maersk, por su parte, también ha anunciado la suspensión de "todos los cruces de buques en el Estrecho de Ormuz hasta nuevo aviso" y avisa a sus clientes de que "los servicios que hacen escala en puertos del golfo Pérsico podrían experimentar retrasos, desvíos o ajustes de horario".

Varios buques habían informado durante la jornada del sábado de la recepción de transmisiones de la Armada iraní informando de que el tránsito por el estrecho de Ormuz está prohibido.

Los principales operadores y navieras han suspendido sus operaciones en Ormuz y las empresas aseguradoras han suspendido su cobertura en la zona. Las páginas de seguimiento del tráfico marítimo revelan que el tránsito se ha paralizado a ambos lados del estrecho.

