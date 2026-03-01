Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IránTrumpGanadores GoyaPremios Goya 2026Susan SarandonRosalíaRobosBarçaInmigración SaltOfelia DubaiEncuesta elecciones Andalucía
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

DIRECTO | Ataque masivo de EEUU e Israel a Irán: última hora de los bombardeos y reacciones

Estados Unidos e Israel lanzan un ataque conjunto a gran escala contra Irán

Irán golpea el centro de Israel

Irán golpea el centro de Israel

Irán golpea el centro de Israel / EPC

Andrea López-Tomàs

María Mondéjar

Jordi Grífol

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Estados Unidos Israel han lanzado este sábado un ataque conjunto a gran escala contra Irán. El presidente norteamericano, Donald Trump, ha manifestado que el objetivo de la ofensiva, "masiva y en curso", es "eliminar amenazas inminentes". El Estado islámico ha respondido lanzando misiles contra bases de EEUU y asegura que ha matado o herido a 200 militares estadounidenses en su contraataque.

Mapas de ubicación de los objetivos atacados por Estados Unidos e Israel en Irán.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y las reacciones.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel
  2. Estados Unidos e Israel lanzan un ataque conjunto a gran escala contra Irán
  3. Guerra Pakistán - Afganistán, en directo: última hora del bombardeo hoy en Kabul
  4. Al menos dos muertos y unos 40 heridos al estrellarse un tranvía contra un edificio en el centro de Milán
  5. Irán amenaza con 'una respuesta aplastante' e Israel asegura haber detectado misiles lanzados por Teherán
  6. EEUU autoriza al personal no esencial de la embajada de Israel a salir del país por 'seguridad' en plena tensión con Irán
  7. Cuba mata a cuatro tripulantes de una embarcación civil de Estados Unidos
  8. Pakistán bombardea Kabul y le declara la 'guerra abierta' a Afganistán

En directo | Israel completa una nueva oleada de bombardeos contra objetivos militares iraníes

En directo | Israel completa una nueva oleada de bombardeos contra objetivos militares iraníes

Al menos un muerto y siete heridos en un ataque con dron en el Aeropuerto Internacional Zayed, en Abu Dabi (EAU)

Al menos un muerto y siete heridos en un ataque con dron en el Aeropuerto Internacional Zayed, en Abu Dabi (EAU)

Sánchez rechaza la acción de EEUU e Israel en Irán y pide desescalada y diálogo

Sánchez rechaza la acción de EEUU e Israel en Irán y pide desescalada y diálogo

Pedro Sánchez sobre el ataque en Irán: "Estamos hablando de un atropello a la legalidad"

Pedro Sánchez sobre el ataque en Irán: "Estamos hablando de un atropello a la legalidad"

Trump confirma la muerte del líder iraní Ali Jameneí y anuncia más ataques: "Los bombardeos continuarán toda la semana"

Trump asegura que "podría alargarlo y tomar el control total o acabarlo en dos o tres días"

Trump asegura que "podría alargarlo y tomar el control total o acabarlo en dos o tres días"

Guterres condena en el Consejo de Seguridad de la ONU el ataque de EEUU e Israel a Irán y la respuesta de Teherán y reclama la “vuelta inmediata a la mesa de negociación”

Guterres condena en el Consejo de Seguridad de la ONU el ataque de EEUU e Israel a Irán y la respuesta de Teherán y reclama la “vuelta inmediata a la mesa de negociación”

El centro de Israel alcanzado por un misil iraní