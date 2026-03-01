DIRECTO | Ataque masivo de EEUU e Israel a Irán: última hora de los bombardeos y reacciones

En Directo
Estados Unidos e Israel han lanzado este sábado un ataque conjunto a gran escala contra Irán. El presidente norteamericano, Donald Trump, ha manifestado que el objetivo de la ofensiva, "masiva y en curso", es "eliminar amenazas inminentes". El Estado islámico ha respondido lanzando misiles contra bases de EEUU y asegura que ha matado o herido a 200 militares estadounidenses en su contraataque.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y las reacciones.
Ataques iraníes sobre Israel, incluido Jerusalén, dejan una persona muerta y 121 heridas
Los ataques de Irán sobre Israel, como respuesta a los bombardeos coordinados entre Israel y Estados Unidos en la mañana del sábado, han dejado una víctima mortal y 121 heridas según el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) y han afectado al menos a Tel Aviv y Jerusalén.
"Los equipos de emergencia fueron desplazados a docenas de escenas en todo Israel a raíz de varios ataques de misiles", informó en su canal de Telegram, donde también reportaron la muerte de una mujer alrededor de los 50 años y las heridas de 121 personas, de las cuales dos están en un condición moderada y 119 con heridas leves.
Previamente, habían reportado que la muerte de esta mujer se dio en un ataque en Tel Aviv, el primero que fue informado por las autoridades israelíes. Las imágenes del lugar del impacto distribuidas por los servicios de emergencias muestran un edificio residencial de cuatro plantas destrozado por el misil, junto a otros de la misma altura con daños.
Israel completa una nueva oleada de bombardeos contra objetivos militares iraníes
La Fuerza Aérea de Israel ha informado de la finalización de otra serie de bombardeos contra objetivos militares iraníes que han tenido por objetivo arsenales de misiles balísticos y los sistemas de defensa de Irán, en el marco de la operación de ataque conjunta con Estados Unidos contra el país árabe.
"Como parte de los ataques, la Fuerza Aérea intensificó el ataque y atacó varias bases de lanzamiento que aún no habían sido atacadas en el centro de Irán", han informado la Fuerzas Aérea de Israel en redes sociales.
En concreto, han atacado un centro de lanzamiento de misiles ubicado en la región de Qom, una base que, según las autoridades israelíes, albergaba cientos de kilogramos de explosivos. Una operación con la que habrían evitado "decenas de lanzamientos hacia el territorio del Estado de Israel" y dañado "gravemente la capacidad ofensiva más importante del régimen (iraní)".
Como en Irán, "mataremos" a quienes "amenacen a los estadounidenses" en el mundo, advierte Pete Hegseth
Nueva York, 28 feb (EFE).- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, prometió este sábado que las fuerzas estadounidenses destruirán la Armada de Irán, así como su programa de misiles, y que garantizarán que Teherán nunca tenga un arma nuclear a raíz de la operación conjunta con Israel lanzada hoy sobre la república islámica.
"No toleraremos que se lancen potentes misiles contra el pueblo estadounidense. Esos misiles serán destruidos, junto con la producción de misiles de Irán. La Armada iraní será destruida. Y, como el presidente (Donald) Trump ha dicho toda su vida, Irán nunca tendrá un arma nuclear", aseguró Hegseth en un mensaje en X.
El líder del Pentágono celebró la operación Furia Épica, anunciada este mismo sábado de madrugada por el propio Trump, y afirmó que se trata del operativo "más letal, complejo y preciso de la historia".
"EE.UU. no inició este conflicto, pero lo terminaremos. Si matas o amenazas a estadounidenses en cualquier parte del mundo, como ha hecho Irán, te daremos caza y te mataremos", escribió.
El aeropuerto de Los Ángeles cierra su espacio aéreo a helicópteros
La Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense ha cerrado completamente el espacio aéreo del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) a todos los helicópteros, incluyendo los que pertenecen a la policía, los bomberos o emergencias médicas.
Estas nuevas restricciones forman parte de los esfuerzos para mejorar la seguridad en torno a aeropuertos del país tras el accidente acaecido el año pasado en Washington junto al aeropuerto Ronald Regan, en el que un vuelo comercial y un helicóptero militar colisionaron, lo que resultó en la muerte de todos los ocupantes de ambas aeronaves, 67 en total.
La propia FAA ha explicado en un comunicado que está realizando una "revisión proactiva de seguridad a nivel nacional" en aeropuertos "con tráfico mixto de helicópteros y aviones" y que, aunque aún no se ha decidido si las operaciones de helicópteros en torno a LAX quedarán restringidas de manera definitiva, mientras se está realizando la evaluación "los controladores de tráfico aéreo prohibirán con mayor frecuencia la entrada al espacio aéreo de LAX" a los operadores de helicópteros "en función del volumen y la complejidad del tráfico que estén gestionando, así como de las incidencias diarias en el espacio aéreo".
Cuatro heridos en el aeropuerto de Dubai por el impacto de proyectiles lanzados desde Irán
Al menos cuatro personas han resultado heridas por el impacto de proyectiles lanzados desde Irán sobre el Aeropuerto Internacional de Dubai, según han informado las autoridades. "Cuatro trabajadores han sufrido heridas y han recibido la atención médica adecuada", ha explicado la Oficina de Prensa de Dubai en un mensaje publicado en redes sociales.
"Los planes de contingencia en marcha permitieron la evacuación de los pasajeros", ha añadido.
Albares informa a españoles que están en Oriente Medio de que embajadas están operativas
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se ha dirigido esta noche a través de su cuenta de X a los españoles que se encuentren en Oriente Medio para informarles de que todas las embajadas españolas en la región están "plenamente operativas".
Albares ha escrito en X: "A LOS ESPAÑOLES EN ORIENTE MEDIO: Todas nuestras Embajadas en la región están plenamente operativas, con información actualizada en sus webs y redes y a través de sus teléfonos de emergencia".
Así mismo ha informado de que la unidad de emergencia consular en el Ministerio de Asuntos Exteriores está operativa las 24 horas y ha facilitado el teléfono: +34910001249".
El secretario de Estado de EEUU suspende su viaje a Israel
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, ha suspendido la visita que tenía previsto realizar a Israel los días 2 y 3 de febrero a raíz del ataque conjunto ejecutado por Washington y Jerusalén sobre Irán, informó este sábado el Departamento de Estado.
"Debido a las circunstancias actuales, el Secretario Rubio ya no viajará a Israel el 2 de marzo", informó en un breve comunicado el subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales, Dylan Johnson.
Rubio tenía previsto realizar un viaje de dos días de duración a Israel esta semana para, entre otras cosas, analizar con el Gobierno de Benjamín Netanyahu la marcha de las conversaciones entre Washington y Teherán a cuenta del programa nuclear iraní.
Irán pide al Consejo de Seguridad que actúe de inmediato para detener los ataques
Irán pidió este sábado al Consejo de Seguridad de la ONU que actúe para poner fin a los ataques que Estados Unidos e Israel están llevando a cabo sobre su país y avanzó que seguirá ejerciendo su derecho a defenderse mientras no cesen las hostilidades.
"Irán seguirá ejerciendo su derecho inherente a la autodefensa con firmeza, de manera proporcionada y sin vacilaciones, hasta que la agresión termine. El Consejo de Seguridad debe actuar y detener este acto de agresión de inmediato, silenciando su complicidad en este crimen", declaró el embajador iraní en la ONU, Amir-Saeid Iravani. E
El aeropuerto de Dubái reporta "daños menores" y cuatro heridos tras ataques iraníes
El aeropuerto de Dubái, la ciudad más poblada de Emiratos Árabes Unidos, confirmó que una zona de su terminal sufrió "daños menores" y que cuatro personas resultaron heridas en un incidente que no especificó, después de un ataque iraní contra el país como retaliación por los bombardeos sobre Irán de Estados Unidos y Israel.
"Aeropuertos de Dubái confirman que una área anexa a la terminal del aeropuerto internacional (DXB) sufrió daños menores en un incidente que fue rápidamente contenido (...) Cuatro trabajadores sufrieron heridas y recibieron rápida atención médica. Debido a los planes de contingencia que ya estaban en marcha, la mayoría de las terminales habían sido evacuadas de pasajeros", explicó en la red social X la oficina de prensa del Gobierno de Dubái.
El aeropopuerto ya había suspendido sus operaciones hasta nuevo aviso a raíz de los ataques iraníes que golpearon Emiratos Árabes Unidos a lo largo del sábado y que causaron la muerte de una persona en Abu Dabi, la capital del país.
Se reportan más explosiones en Emiratos, Baréin y Catar
Residentes y corresponsales de la AFP en las capitales de Emiratos Árabes Unidos, Catar y Baréin escucharon más explosiones este sábado, cuando Irán lanzó oleadas de misiles en represalia por los ataques de Estados Unidos e Israel.
Un corresponsal de la AFP en Manama escuchó al menos dos detonaciones, mientras que periodistas en Catar informaron de una nueva oleada de explosiones. Según un diplomático catarí, que pidió el anonimato, Catar "fue blanco de 44 misiles y ocho drones", en un ataque que causó "ocho heridos, uno de ellos en estado crítico".
Residentes en Abu Dabi igualmente oyeron explosiones y señalaron que habían visto humo por encima de la base de Al Dhafra, donde hay apostados soldados estadounidenses.
Y el aeropuerto de Dubai, también en Emiratos, reportó daños y cuatro trabajadores heridos en un "incidente".
