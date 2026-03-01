DIRECTO | Ataque masivo de EEUU e Israel a Irán: última hora de los bombardeos y reacciones

Ataques iraníes sobre Israel, incluido Jerusalén, dejan una persona muerta y 121 heridas

Los ataques de Irán sobre Israel, como respuesta a los bombardeos coordinados entre Israel y Estados Unidos en la mañana del sábado, han dejado una víctima mortal y 121 heridas según el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) y han afectado al menos a Tel Aviv y Jerusalén.

"Los equipos de emergencia fueron desplazados a docenas de escenas en todo Israel a raíz de varios ataques de misiles", informó en su canal de Telegram, donde también reportaron la muerte de una mujer alrededor de los 50 años y las heridas de 121 personas, de las cuales dos están en un condición moderada y 119 con heridas leves.

Previamente, habían reportado que la muerte de esta mujer se dio en un ataque en Tel Aviv, el primero que fue informado por las autoridades israelíes. Las imágenes del lugar del impacto distribuidas por los servicios de emergencias muestran un edificio residencial de cuatro plantas destrozado por el misil, junto a otros de la misma altura con daños.