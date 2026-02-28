Guerra en Oriente Próximo
VÍDEOS Y FOTOS | Así han sido los bombardeos en el conflicto entre Irán y EEUU e Israel
Claves de la operación 'Rugido del León' de EEUU e Israel contra Irán: motivaciones, objetivos y posible expansión regional
DIRECTO | Israel ataca Irán: Última hora en directo
Tras semanas de amenazas, este sábado Estados Unidos e Israel han lanzado un gran ataque conjunto contra Irán en una operación "para eliminar la amenaza existencial" que plantea la República Islámica y "crear las condiciones" para que los iraníes cambien su destino, según han proclamado tanto el primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Unos ataques que Irán ha respondido de manera "ilimitada y sin líneas rojas" contra objetivos de EEUU e Israel. A continuación, le mostramos los vídeos y las imágenes más relevantes de los bombardeos que están agravando el conflicto.
Columnas de humo en Teherán
Las columnas de humo han empezado a elevarse en Teherán y otras ciudades iraníes esta mañana tras las primeras explosiones del ataque "de gran envergadura" lanzado por Estados Unidos e Israel. Entre los objetivos atacados en la llamada operación "Furia Épica", se encuentran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en el poder desde 1989, y el presidente Masud Pezeshkian, según la radiotelevisión pública israelí.
El barrio Pasteur, donde se encuentran la residencia del ayatolá Alí Jamenei y la sede de la presidencia, fue uno de los objetivos bombardeados, donde testigos escucharon al menos tres explosiones.
Las autoridades de Irán han denunciado este sábado la muerte de 40 estudiantes a causa de un bombardeo de Israel contra una escuela en la provincia de Hormozgán (sur), en medio de la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra Irán y la respuesta de Teherán, que ha lanzado misiles contra objetivos militares estadounidenses en la región y contra territorio de Israel.
La respuesta de Irán
Irán respondió a "la vergonzosa agresión de Estados Unidos y del régimen sionista" con ataques a bases estadounidenses en "toda la región" y aseguraron que continuarán atacando "sin interrupción hasta la derrota definitiva del enemigo".
Con ella, además de centros militares y de seguridad de Israel atacaron con misiles y drones "el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada estadounidense en Baréin y otras bases estadounidenses en Catar y los Emiratos Árabes Unidos", según confirmó la Guardia Revolucionaria iraní.
Emiratos Árabes Unidos y Catar confirmaron ataques iraníes a su territorio, en los que se ha confirmado un muerto -un ciudadano asiático- en este primer país, y condenaron los hechos, asegurando que se reservan una posible respuesta.
