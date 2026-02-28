Efecto Trump, hoy en directo: Tensión en torno a Irán y la política exterior de EEUU

Crecen los frentes abiertos por el presidente de EEUU, Donald Trump, en el tablero internacional y en EEUU. A la intervención en Venezuela, donde EEUU secuestró al presidente Nicolás Maduro y lo puso en manos de tribunales estadounidenses por narcotráfico, siguió la amenaza de hacerse con la isla danesa de Groenlandia. También apunta a Cuba. La última amenaza ha sido la posible intervención militar de EEUU en Irán en favor de los opositores que protestan contra un régimen que está respondiendo con mano de hierro. En EEUU crece la tensión por el papel de la policía de Trump contra la inmigración y sus asesinatos injustificables.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora de la escalada de tensión internacional de la mano de Donald Trump.

Israel ataca a Irán y declara el estado de emergencia nacional Israel ha lanzado un "ataque preventivo" contra Irán este sábado para "eliminar las amenazas" a su país, reportándose al menos tres explosiones en el centro y norte de Teherán según los medios iraníes. "Se espera un ataque con misiles y drones contra el Estado de Israel y su población civil en el futuro inmediato", informó el ministerio de Defensa en un comunicado en el que han declarado el estado de emergencia en todo el país. Siga la última hora del ataque en este directo.

Crece la inquietud ante un posible ataque en Irán pese a la reunión fijada para el lunes La incertidumbre ante un posible ataque de Estados Unidos a Irán ha crecido este viernes, una jornada marcada por las recomendaciones de diferentes países de no viajar a la región o abandonar la República Islámica y por la llegada de un nuevo portaviones estadounidense a Oriente Próximo. Todo ello ocurre un día después de que Irán y Estados Unidos mantuvieran en Ginebra una tercera ronda de negociaciones nucleares y tres días antes de la nueva reunión técnica en Viena, a la que se emplazaron ambas partes en la cita de la ciudad suiza.

Alemania desaconseja "con toda urgencia" los viajes a Israel El Ministerio alemán de Asuntos Exteriores desaconsejó este viernes "con carácter de extrema urgencia" que sus ciudadanos viajen a Israel, en un contexto de amenazas de ataques de Estados Unidos contra Irán que hacen temer una escalada regional. "Se desaconseja con carácter de extrema urgencia viajar a Israel, así como a Jerusalén Este", apuntó la página web del ministerio. Hasta ahora, la recomendación únicamente se aplicaba a determinadas partes de Israel, pero ahora incluye a todo el país, confirmó una fuente del ministerio. El Reino Unido también informó de que ha trasladado a parte de su personal diplomático y a sus familiares desde Tel Aviv a otro lugar del país. EEUU y China también han instado a sus ciudadanos a abandonar Oriente Próximo. Máxima tensión en la zona.

Trump dice que aún no ha decidido nada sobre Irán aunque no le gusta como está negociando El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este viernes que Washington no está contento con cómo está negociando Irán a cuenta de su programa nuclear, pero admitió que aún no ha tomado "una decisión final" sobre si realizar o no un ataque sobre el país.

El OIEA detecta actividad en las instalaciones nucleares iraníes que fueron atacadas por EEUU El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) ha detectado recientemente actividad en las instalaciones nucleares iraníes atacadas por Estados Unidos en junio de 2025 en medio de las conversaciones indirectas entre Teherán y Washington sobre el programa nuclear impulsado por la República Islámica. El último informe del OIEA, recogido por Bloomberg, señala que las imágenes por satélite muestran actividad "habitual" de vehículos en los alrededores de instalaciones en las que podría almacenarse uranio enriquecido en Isfahán. Asimismo, se ha registrado "actividad adicional" en las instalaciones atacadas de Natanz y Fordo.

Trump dice que Washington tal vez opte por "una toma de control amistosa de Cuba" “Quizás tengamos una toma amistosa de Cuba”, dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca. Según el multimillonario republicano, “el Gobierno cubano está hablando con nosotros” debido a que “están en grandes problemas, no tienen dinero, no tienen nada”. Las conversaciones, remarcó, tienen lugar “ahora”, una manera informal de reconocer lo que la prensa viene informando en medio de las tensiones bilaterales en un punto de incandescencia: el equipo del secretario de Estado, Marco Rubio, se ha reunido con un nieto de Raúl Castro para discutir el posible alivio de sanciones a la isla durante la cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom), celebrada esta semana. Más información, aquí.

Trump habría estudiado declarar emergencia nacional para controlar elecciones de noviembre El presidente de EEUU, Donald Trump, habría revisado el borrador de una orden ejecutiva, redactada por abogados afines, que le otorgaría poderes de emergencia para controlar las elecciones legislativas de noviembre, según informaciones en varios medios de comunicación. El texto, de 17 páginas, usaría la supuesta y desmentida injerencia china en los comicios presidenciales de 2020 para justificar la declaración de una emergencia nacional. Eso le permitiría exigir en todos los estados el uso de documentos de identificación a los votantes, el recuento manual de papeletas y prohibir el voto por correo antes de las próximas elecciones de mitad de mandato, según 'The Washington Post'.

Trump afronta 2.000 demandas arancelarias tras su derrota en la Corte Suprema En los días transcurridos desde que la Corte Suprema de Estados Unidos declaró ilegales la mayoría de los aranceles globales del presidente Donald Trump, más de 100 empresas presentaron nuevas demandas, lo que subraya la preocupación generalizada de que el Gobierno no reembolsará fácilmente los miles de millones de dólares que ya recaudó. Compañías que cotizan en bolsa y marcas reconocidas se han sumado a la ola de litigios. FedEx Corp. presentó una demanda el lunes, seguida por Dyson Inc., Dollar General Corp., Bausch & Lomb Inc., Brooks Brothers y Sol de Janeiro USA Inc. Filiales del gigante cosmético L'Oreal SA y de las firmas de calzado On Holding AG y Skechers USA Inc. también acudieron a los tribunales para recuperar lo pagado por importaciones.

Italia pide a sus ciudadanos que abandonen Irán y desaconseja viajar a Irak y el Líbano El Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia pidió este viernes a los ciudadanos italianos en Irán que abandonen el país y extremen la prudencia en toda la región ante "posibles nuevas actividades militares". Asimismo, desaconsejó los viajes "por cualquier motivo" a Irak y recomendó aplazar aquellos desplazamientos al Líbano que no respondan a razones de necesidad, informó el Ministerio en un comunicado. Italia ya había instado en enero a sus compatriotas a salir de territorio iraní tras el estallido de las protestas, momento en el que repatrió al personal no indispensable de su embajada en Teherán.