Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Premios Goya 2026Alfombra roja GoyaHorario GoyaPresentadores GoyaNominados GoyaIránTrumpEncuesta elecciones AndalucíaEstrecho de OrmuzPrecio aceite de oliva23-FRobosUcraniaBarça
instagramlinkedin

Ataques de EEUU a Irán

Trump asegura que "podría alargarlo y tomar el control total o acabarlo en dos o tres días"

Archivo - El presidente de EEUU, Donald Trump, durante una llamada desde el Despacho Oval.

Archivo - El presidente de EEUU, Donald Trump, durante una llamada desde el Despacho Oval. / Europa Press/Contacto/Shealah Craighead - Archivo

Redacción

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado en una entrevista con Axios que dispone de varias “vías de salida” para poner fin a la ofensiva militar contra Irán, bautizada como operación "Furia Épica", que ha dejado más de 200 muertos, según ha informado la Media Luna Roja.

"Puedo prolongar la operación y tomar el control de todo, o terminarla en dos o tres días y decirles a los iraníes: “Nos veremos de nuevo dentro de unos años si empiezan a reconstruir [sus programas nuclear y de misiles]”", ha asegurado Trump en una conversación telefónica desde Mar-a-Lago. “En cualquier caso, les llevará varios años recuperarse de este ataque”, vaticinó el mandatario.

Trump justificó el lanzamiento de los ataques contra Irán por dos motivos principales. En primer lugar, por el fracaso de las negociaciones de esta semana. “Los iraníes se acercaban y luego se echaban atrás, se acercaban y luego se echaban atrás. Entendí por eso que en realidad no quieren un acuerdo”, aseguró el republicano según recoge Axios.

Noticias relacionadas

El otro motivo es el historial de acciones atribuidas a Teherán en los últimos 25 años. “Vi que cada mes hacían algo malo, volaban algo o mataban a alguien”, aseguró.

TEMAS

  1. DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel
  2. Estados Unidos e Israel lanzan un ataque conjunto a gran escala contra Irán
  3. Guerra Pakistán - Afganistán, en directo: última hora del bombardeo hoy en Kabul
  4. Al menos dos muertos y unos 40 heridos al estrellarse un tranvía contra un edificio en el centro de Milán
  5. Irán amenaza con 'una respuesta aplastante' e Israel asegura haber detectado misiles lanzados por Teherán
  6. Cuba mata a cuatro tripulantes de una embarcación civil de Estados Unidos
  7. EEUU autoriza al personal no esencial de la embajada de Israel a salir del país por 'seguridad' en plena tensión con Irán
  8. Pakistán bombardea Kabul y le declara la 'guerra abierta' a Afganistán

Trump asegura que "podría alargarlo y tomar el control total o acabarlo en dos o tres días"

Trump asegura que "podría alargarlo y tomar el control total o acabarlo en dos o tres días"

¿Ha muerto Jameneí? EEUU e Israel alientan la noticia de que el líder iraní ha fallecido en los ataques pero Irán lo niega

Netanyahu afirma que "hay indicios" de que el guía supremo iraní Alí Jameneí ha muerto

Netanyahu afirma que "hay indicios" de que el guía supremo iraní Alí Jameneí ha muerto

El momento en el que un dron iraní impacta con una posición estadounidense

El momento en el que un dron iraní impacta con una posición estadounidense

Netanyahu asegura que hay "señales" de que el líder iraní Alí Jamenei está muerto

Netanyahu asegura que hay "señales" de que el líder iraní Alí Jamenei está muerto

¿Por qué ahora? La pregunta fundamental tras la decisión de Trump de atacar con Israel a Irán

¿Por qué ahora? La pregunta fundamental tras la decisión de Trump de atacar con Israel a Irán

Irán y la bunquerización tras la guerra contra Israel: un gobierno a prueba de golpes

Irán y la bunquerización tras la guerra contra Israel: un gobierno a prueba de golpes

Sánchez rechaza la acción de EEUU e Israel en Irán y pide desescalada y diálogo

Sánchez rechaza la acción de EEUU e Israel en Irán y pide desescalada y diálogo