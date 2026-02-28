Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IránEncuesta elecciones AndalucíaBombardeos IránPrecio aceite de olivaCatalunyaPremios Goya 2026BarcelonaDonald TrumpL'HospitaletUcrania
instagramlinkedin

TRAGEDIA

Sube a 20 la cifra de fallecidos por el accidente de un avión de carga en Bolivia

Un avión militar de carga sufrió un incidente al tratar de aterrizar en el aeropuerto internacional de El Alto

Al menos 15 muertos en accidente de un avión militar de carga en Bolivia, según bomberos

Al menos 15 muertos en accidente de un avión militar de carga en Bolivia, según bomberos

EFE

La Paz
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Fiscalía General del Estado de Bolivia confirmó este sábado que aumentó a 20 la cifra de fallecidos por el accidente de un avión militar de carga al intentar aterrizar en el aeropuerto internacional de El Alto, la segunda ciudad más poblada de Bolivia.

"Los equipos de peritos se desplazaron hasta la ciudad de El Alto para realizar el levantamiento legal de cadáveres y trasladarlos a la morgue de la ciudad de La Paz, donde se practicaron las 20 autopsias: 12 correspondientes a varones, 7 a mujeres adultas y uno a una bebé recién nacida", informó la Fiscalía a través de una nota de prensa.

Inicialmente, la unidad de Bomberos había reportado 15 personas fallecidas y varias desaparecidas.

La Fiscalía señaló que en el lugar del accidente "también se desarrollaron procedimientos forenses (...) incluyendo la toma de muestras biológicas y recolección de evidencias".

Miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas resguardan todo el perímetro del lugar del hecho, dentro del cual aún hay restos de cuerpos que deben ser levantados por las autoridades pertinentes, revelaron autoridades policiales.

Otras 29 personas heridas

El director nacional de la unidad de Bomberos, Pavel Tovar, confirmó que hay además 29 personas heridas, 22 civiles que están hospitalizados y siete militares que eran parte de la tripulación del avión.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, instruyó movilizar "de manera inmediata" equipos forenses de todo el país y unidades móviles del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) hacia la ciudad de El Alto para que se realice la gestión legal y forense de las víctimas.

El accidente ocurrió el viernes, cuando un avión Hércules perteneciente a Transportes Aéreos Bolivianos (TAB), división de carga de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), se salió de la pista del aeropuerto internacional de El Alto y recorrió aproximadamente un kilómetro hasta la parte posterior de la terminal aérea, tras aterrizar procedente de Santa Cruz.

Movilización de 600 militares y 160 policías

Tras el siniestro, unas 600 efectivos militares y 160 policías fueron desplegados en cercanías del aeropuerto ante los intentos de robo y el caos generado por la presencia de billetes esparcidos, pues la aeronave transportaba una considerable cantidad de dinero.

Según imágenes difundidas por medios locales y redes sociales, varias personas intentaron recoger el dinero, lo que obligó a los bomberos a dispersarlos con descargas de agua y posteriormente a la Policía a emplear gases lacrimógenos.

Noticias relacionadas

Un total de 50 personas fueron detenidas en la zona tras haber sido descubiertas portando paquetes de billetes, informó hoy el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes.

TEMAS

  1. DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel
  2. Estados Unidos e Israel lanzan un ataque conjunto a gran escala contra Irán
  3. Guerra Pakistán - Afganistán, en directo: última hora del bombardeo hoy en Kabul
  4. Al menos dos muertos y unos 40 heridos al estrellarse un tranvía contra un edificio en el centro de Milán
  5. Cuba mata a cuatro tripulantes de una embarcación civil de Estados Unidos
  6. Irán amenaza con 'una respuesta aplastante' e Israel asegura haber detectado misiles lanzados por Teherán
  7. EEUU autoriza al personal no esencial de la embajada de Israel a salir del país por 'seguridad' en plena tensión con Irán
  8. Pakistán bombardea Kabul y le declara la 'guerra abierta' a Afganistán

Suben a 66 los muertos por los temporales en Brasil

Suben a 66 los muertos por los temporales en Brasil

Trump ha lanzado el ataque contra Irán sin autorización del Congreso ni notificación formal a las Cámaras

Trump ha lanzado el ataque contra Irán sin autorización del Congreso ni notificación formal a las Cámaras

China pide "un cese inmediato" de las acciones militares en Irán y exige respeto a la soberanía del país

China pide "un cese inmediato" de las acciones militares en Irán y exige respeto a la soberanía del país

El ministro de exteriores iraní asegura que Jameneí está vivo y que Irán está interesado en una desescalada

El ministro de exteriores iraní asegura que Jameneí está vivo y que Irán está interesado en una desescalada

Así han celebrado unos estudiantes de secundaria iraníes el ataque de Israel y EEUU a Teherán

Así han celebrado unos estudiantes de secundaria iraníes el ataque de Israel y EEUU a Teherán

Rusia condena el ataque militar de EEUU a Irán

Rusia condena el ataque militar de EEUU a Irán

Exiliados iraníes salen a la calle en Berlín y Londres para reclamar un cambio de régimen tras los ataques de EEUU e Israel

Exiliados iraníes salen a la calle en Berlín y Londres para reclamar un cambio de régimen tras los ataques de EEUU e Israel

Casi 1.000 soldados españoles en las misiones más próximas al conflicto de Oriente Medio

Casi 1.000 soldados españoles en las misiones más próximas al conflicto de Oriente Medio