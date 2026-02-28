Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IránEncuesta elecciones AndalucíaBombardeos IránPrecio aceite de olivaCatalunyaPremios Goya 2026BarcelonaDonald TrumpL'HospitaletUcrania
instagramlinkedin

Máxima tensión

Rusia condena el ataque militar de EEUU a Irán

"Se trata de un acto de agresión armada planificado y no provocado contra un Estado soberano e independiente", reza un comunicado del Ministerio de Exteriores ruso

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, da la mano a su homólogo ruso Serguéi Lavrov durante un encuentro bilateral hace un año en Teherán.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, da la mano a su homólogo ruso Serguéi Lavrov durante un encuentro bilateral hace un año en Teherán. / Efe

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Rusia condenó este sábado los ataques de EEUU e Israel contra Irán y aseguró que se trata de un acto de agresión preparado con antelación sin que Teherán diera pasos para provocarlo. "No deja lugar a dudas que se trata de un acto de agresión armada planificado y no provocado contra un Estado soberano e independiente, que es miembro de la ONU", reza el comunicado de Exteriores ruso.

La nota subraya que los ataques se efectuaron durante el renovado proceso de negociaciones con Irán, diseñado "supuestamente para garantizar la normalización a largo plazo en torno a la República Islámica". Además, se destaca que la parte rusa había recibido señales sobre la falta de interés de los israelíes para una confrontación armada con Irán.

Asimismo, Moscú exigió poner fin a la escalada y devolver la situación a un cauce político y diplomático. "Rusia, como siempre, está dispuesta a facilitar la búsqueda de soluciones pacíficas basadas en el derecho internacional, el respeto mutuo y el equilibrio de intereses", agrega el comunicado.

Poco después de la difusión de la nota, Moscú informó de una conversación telefónica entre el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y su homólogo iraní, Abás Araqchí. Durante la misma, el diplomático iraní habló de las medidas que toma Teherán para repeler el ataque de EEUU e Israel, y acusó a estos países de frustrar una vez más las negociaciones sobre el arreglo pacífico de la situación en torno al programa nuclear iraní.

Declaraciones de Lavrov

Lavrov, por su parte, volvió a expresar la condena rusa a los ataques y abogó por su cese inmediato. El ministro ruso también reiteró la disposición de Moscú de contribuir, incluido en el Consejo de Seguridad de la ONU, a la búsqueda de vías para una resolución pacífica del asunto.

Noticias relacionadas

El pasado 30 de enero, en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Teherán, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, visitó por sorpresa Moscú y fue recibido por el líder ruso, Vladímir Putin, sin que los resultados de esa reunión se hicieran públicos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel
  2. Estados Unidos e Israel lanzan un ataque conjunto a gran escala contra Irán
  3. Guerra Pakistán - Afganistán, en directo: última hora del bombardeo hoy en Kabul
  4. Al menos dos muertos y unos 40 heridos al estrellarse un tranvía contra un edificio en el centro de Milán
  5. Cuba mata a cuatro tripulantes de una embarcación civil de Estados Unidos
  6. Irán amenaza con 'una respuesta aplastante' e Israel asegura haber detectado misiles lanzados por Teherán
  7. EEUU autoriza al personal no esencial de la embajada de Israel a salir del país por 'seguridad' en plena tensión con Irán
  8. Pakistán bombardea Kabul y le declara la 'guerra abierta' a Afganistán

Suben a 66 los muertos por los temporales en Brasil

Suben a 66 los muertos por los temporales en Brasil

Trump ha lanzado el ataque contra Irán sin autorización del Congreso ni notificación formal a las Cámaras

Trump ha lanzado el ataque contra Irán sin autorización del Congreso ni notificación formal a las Cámaras

China pide "un cese inmediato" de las acciones militares en Irán y exige respeto a la soberanía del país

China pide "un cese inmediato" de las acciones militares en Irán y exige respeto a la soberanía del país

El ministro de exteriores iraní asegura que Jameneí está vivo y que Irán está interesado en una desescalada

El ministro de exteriores iraní asegura que Jameneí está vivo y que Irán está interesado en una desescalada

Así han celebrado unos estudiantes de secundaria iraníes el ataque de Israel y EEUU a Teherán

Así han celebrado unos estudiantes de secundaria iraníes el ataque de Israel y EEUU a Teherán

Rusia condena el ataque militar de EEUU a Irán

Rusia condena el ataque militar de EEUU a Irán

Exiliados iraníes salen a la calle en Berlín y Londres para reclamar un cambio de régimen tras los ataques de EEUU e Israel

Exiliados iraníes salen a la calle en Berlín y Londres para reclamar un cambio de régimen tras los ataques de EEUU e Israel

Casi 1.000 soldados españoles en las misiones más próximas al conflicto de Oriente Medio

Casi 1.000 soldados españoles en las misiones más próximas al conflicto de Oriente Medio