GUERRA CONTRA UCRANIA
Rusia anuncia nuevos avances territoriales en Ucrania con la toma de dos localidades en Járkov y Zaporiyia
Moscú ha apuntado que sus tropas han "liberado" la localidad de Neskuchnoye, en Járkov, y la de Gorke, en Zaporiyia, sin dar detalles sobre posibles bajas a causa de estos combates
EP
Las autoridades de Rusia han anunciado este sábado nuevos avances en el marco de la invasión de Ucrania, desatada hace más de cuatro años por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, con la toma de otras dos localidades en las provincias de Járkov y Zaporiyia.
El Ministerio de Defensa ruso ha apuntado en un breve comunicado publicado en redes sociales que sus tropas han "liberado" la localidad de Neskuchnoye, en Járkov, y la de Gorke, en Zaporiyia, sin dar detalles sobre posibles bajas a causa de estos combates.
Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.
