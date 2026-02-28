Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reacción a la escalada

La ONU condena ataques de EEUU e Israel y las represalias de Irán y llama a la contención: "Los civiles pagan el precio"

EFE

Ginebra
El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, condenó este sábado tanto los ataques de Estados Unidos e Israel en todo el territorio iraní como las represalias de Irán y señaló que "en cualquier conflicto armado son los civiles quienes acaban pagando el precio más alto".

"Las bombas y los misiles no son la manera de resolver las diferencias, sino que solo provocan muerte, destrucción y sufrimiento humano", advirtió en un mensaje en su cuenta oficial en X.

El jefe de derechos humanos de Naciones Unidas hizo un llamamiento a la contención para evitar mayores daños a la población e imploró a todas las partes a "actuar con sensatez, reducir la escalada y regresar a la mesa de negociación, donde apenas unas horas antes buscaban activamente una solución".

"Esta es la única forma de resolver de manera duradera las profundas diferencias que existen", subrayó el alto comisionado austríaco.

No hacerlo, advirtió, entraña el riesgo de "un conflicto aún más amplio, que inevitablemente provocará más muertes civiles absurdas y destrucción a una escala potencialmente inimaginable, no solo en Irán sino en toda la región de Oriente Medio".

Türk recordó asimismo que el derecho internacional considera primordial la protección de los civiles en conflictos armados.

"Todos y cada uno de los actores implicados deben garantizar el cumplimiento de estas normas, y su violación debe conllevar la rendición de cuentas de los responsables", advirtió.

Suben a 66 los muertos por los temporales en Brasil

Trump ha lanzado el ataque contra Irán sin autorización del Congreso ni notificación formal a las Cámaras

China pide "un cese inmediato" de las acciones militares en Irán y exige respeto a la soberanía del país

El ministro de exteriores iraní asegura que Jameneí está vivo y que Irán está interesado en una desescalada

Así han celebrado unos estudiantes de secundaria iraníes el ataque de Israel y EEUU a Teherán

Rusia condena el ataque militar de EEUU a Irán

Exiliados iraníes salen a la calle en Berlín y Londres para reclamar un cambio de régimen tras los ataques de EEUU e Israel

Casi 1.000 soldados españoles en las misiones más próximas al conflicto de Oriente Medio

