Ofensiva conjunta con EEUU
Netanyahu: El ataque eliminará "la amenaza existencial" que supone el régimen iraní para Israel
El primer ministro agradece el apoyo de Trump y asegura que la acción coordinada "creará las condiciones" para que el pueblo iraní "tome las riendas de su destino"
DIRECTO | Estados Unidos e Israel atacan Irán: Última hora en directo
EFE
El primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, afirmó que el ataque conjunto con EEUU lanzado este sábado contra Irán tiene el objetivo de "eliminar la amenaza existencial que representa" el régimen iraní.
"Agradezco a nuestro gran amigo, el presidente Donald Trump, por su liderazgo histórico", dice en un videomensaje difundido coincidiendo con el aviso de que Irán ha respondido con misiles al ataque israelí en su territorio. En su mensaje, añadió que la acción conjunta con Estados Unidos contra Irán "creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome las riendas de su destino".
"Ha llegado el momento de que todos los segmentos del pueblo iraní —los persas, los kurdos, los azeríes, los baluchis y los ahwazis— se liberen del yugo de la tiranía y construyan un Irán libre y en paz", dijo el primer ministro.
Netanyahu también hizo un llamamiento a los ciudadanos de Israel para que sigan las instrucciones del Comando de Frente Interno del Ejército israelí.
Y explica que en los próximos días "se exigirá a todos resistencia y fortaleza". "Juntos resistiremos, juntos lucharemos y juntos aseguraremos la eternidad de Israel", acaba su mensaje.
- Guerra Pakistán - Afganistán, en directo: última hora del bombardeo hoy en Kabul
- Al menos dos muertos y unos 40 heridos al estrellarse un tranvía contra un edificio en el centro de Milán
- Cuba mata a cuatro tripulantes de una embarcación civil de Estados Unidos
- EEUU autoriza al personal no esencial de la embajada de Israel a salir del país por 'seguridad' en plena tensión con Irán
- Pakistán bombardea Kabul y le declara la 'guerra abierta' a Afganistán
- Efecto Trump, hoy en directo: Tensión en torno a Irán y la política exterior de EEUU
- ¿Qué está pasando entre Pakistán y Afganistán? Claves de la 'guerra abierta' entre dos países cuya paz dijo haber logrado Trump
- La Administración Trump ha retenido archivos de Epstein en que una mujer acusó al presidente de abusar de ella cuando era menor