EEUU-Irán
Ofensiva conjunta con EEUU

Netanyahu: El ataque eliminará "la amenaza existencial" que supone el régimen iraní para Israel

El primer ministro agradece el apoyo de Trump y asegura que la acción coordinada "creará las condiciones" para que el pueblo iraní "tome las riendas de su destino"

DIRECTO | Estados Unidos e Israel atacan Irán: Última hora en directo

Netanyahu: El ataque eliminará "la amenaza existencial" que supone el régimen iraní

Netanyahu: El ataque eliminará "la amenaza existencial" que supone el régimen iraní

EFE

Jerusalén
El primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, afirmó que el ataque conjunto con EEUU lanzado este sábado contra Irán tiene el objetivo de "eliminar la amenaza existencial que representa" el régimen iraní.

"Agradezco a nuestro gran amigo, el presidente Donald Trump, por su liderazgo histórico", dice en un videomensaje difundido coincidiendo con el aviso de que Irán ha respondido con misiles al ataque israelí en su territorio. En su mensaje, añadió que la acción conjunta con Estados Unidos contra Irán "creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome las riendas de su destino".

"Ha llegado el momento de que todos los segmentos del pueblo iraní —los persas, los kurdos, los azeríes, los baluchis y los ahwazis— se liberen del yugo de la tiranía y construyan un Irán libre y en paz", dijo el primer ministro.

Netanyahu también hizo un llamamiento a los ciudadanos de Israel para que sigan las instrucciones del Comando de Frente Interno del Ejército israelí.

Y explica que en los próximos días "se exigirá a todos resistencia y fortaleza". "Juntos resistiremos, juntos lucharemos y juntos aseguraremos la eternidad de Israel", acaba su mensaje.

Netanyahu: El ataque eliminará "la amenaza existencial" que supone el régimen iraní para Israel

