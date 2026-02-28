¿Ha muerto Jameneí? EEUU e Israel alientan la noticia de que el líder iraní ha fallecido en los ataques pero Irán lo niega

Dos televisiones israelíes han asegurado este sábado por la noche que el presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ya han visto una "foto del cuerpo" del guía supremo iraní Ali Jameneí muerto tras el ataque estadounidense-israelí contra Irán.

"Altos responsables israelíes fueron informados de la eliminación de Jameneí. Su cuerpo fue retirado de los escombros de su complejo", ha informado la cadena pública KAN. Según la cadena 12, "una foto del cuerpo fue mostrada a Netanyahu y a Trump".

La cadena israelí aseguró que "treinta bombas" fueron lanzadas el sábado sobre el complejo residencial del guía supremo iraní, mientras que Benjamín Netanyahu, afirmó que hay "señales" que apuntan a que el líder supremo iraní, Alí Jamenei, "dejó de existir" tras el ataque, en el que se destruyó el complejo de Jameneí "en el corazón de Teherán".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado este sábado que "gran parte" de los líderes de Irán han caído en el ataque lanzado junto a Israel a primera hora del día, en una operación que ha provocado la represalia de Teherán con ataques contra los países del golfo Pérsico.

En declaraciones a la cadena estadounidense ABC, el presidente estadounidense ha insistido en que "gran parte" de la cúpula de la República Islámica han caído en la ofensiva.

Irán lo ha negado

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ha negado este sábado los hechos y ha asegurado que el ayatolá Ali Jameneí está vivo, al igual que los altos cargos del país, tras el ataque conjunto de Estados Unidos de América e Israel de este sábado. Entrevistado en la cadena estadounidense NBC News, ha dicho que "casi todos los oficiales están sanos y salvos", aunque ha admitido que han perdido "uno o dos comandantes".

Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmail Baghaei, fue preguntado por una periodista de ese canal sobre si los ataques habían costado la vida de Jameneí y de otros dirigentes, así como sobre su paradero, y no ha dado una respuesta contundente. "No puedo confirmar nada", afirmó.

Aplausos en Teherán por su muerte

Irán ya ha celebrado la noticia, y según medios locales, los aplausos han resonado en las calles de Teherán el sábado por la noche, según testigos, tras informaciones que daban cuenta de la muerte del guía supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, en los bombardeos israelí-estadounidenses contra el país.

Noticias relacionadas

Habitantes aplaudieron desde sus ventanas y vivas aclamaciones se escucharon poco después de las 23 horas locales en las calles de varios barrios de la capital iraní, informaron varios testigos.