IránEncuesta elecciones AndalucíaBombardeos IránPrecio aceite de olivaCatalunyaPremios Goya 2026BarcelonaDonald TrumpL'HospitaletUcrania
Banco de objetivos

Israel mató a "varias figuras esenciales" del régimen iraní, según un oficial israelí

DIRECTO | Israel lanza otra oleada de bombardeos contra lanzamisiles en Irán

El ataque de Israel contra Irán se lanzó junto con EE.UU., según fuente israelí

El ataque de Israel contra Irán se lanzó junto con EE.UU., según fuente israelí / HO

EFE

EFE

Jerusalén
Israel mató a "varias figuras esenciales para la gestión de la campaña y el Gobierno" de Irán tras atacar "simultáneamente" tres lugares donde se celebraban reuniones de responsables del régimen, aseguró este sábado un oficial militar israelí. "El ataque se basó en un plan operativo desarrollado durante varios meses, centrado en un esfuerzo de inteligencia de la Dirección de Inteligencia para identificar una oportunidad operativa en el momento en que se reunieran altos funcionarios del régimen", afirmó la misma fuente.

La web de noticias americana, Axios, cita en su página algunos nombres que estaban en su banco de objetivos como el presidente Masoud Pezeshkian, el comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica Mohammad Pakpour, el ministro de Defensa iraní Amir Nasirzadeh, el principal asesor de seguridad de Khamenei Ali Shamkhani, y el expresidente Mahmoud Ahmadinejad, según las fuentes del organismo.

Según el oficial militar israelí, Israel y Estados Unidos lanzaron una oleada de ataques contra "cientos" de objetivos en territorio iraní, después de trabajar conjuntamente "miles de horas" para "construir un banco de objetivos lo más valioso y extenso posible".

"En los últimos meses, el número de objetivos ha aumentado en varios cientos por ciento", añadió la fuente.

Israel emprendió este sábado con Estados Unidos un ataque conjunto a gran escala contra objetivos en Teherán y otras ciudades de Irán, como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro), que ha causado decenas de muertos en territorio iraní, entre ellos 53 niñas en una escuela.

Irán extendió luego su respuesta militar a las bases militares que Washington tiene por todo Oriente Medio y lanzó una decena de oleadas de misiles contra Israel a lo largo del día, que hicieron sonar las alarmas en todo el país.

Las autoridades israelíes solo han reportado un herido leve por esos ataques en la ciudad costera de Haifa, que fue atacada en varias ocasiones en la llamada guerra de los doce días con Irán el pasado junio por albergar objetivos estratégicos como una refinería.

