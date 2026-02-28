Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

OPERACIÓN MILITAR

La Embajada de España en Irán, donde hay unos 150 españoles, sigue de cerca la crisis tras el ataque de EEUU e Israel

Según las fuentes, en estos momentos Exteriores tiene constancia de la presencia de 158 españoles en el país, donde desde hace ya tiempo las recomendaciones ya se encontraban en "el nivel más elevado de alerta"

Exteriores pide a los españoles en Irán que abandonen el país

EP

Madrid
La Embajada española en Teherán está "siguiendo de cerca" la situación en Irán, donde hay algo más de 150 españoles, tras los bombardeos que han llevado a cabo en las últimas horas Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní, han informado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Según las fuentes, en estos momentos Exteriores tiene constancia de la presencia de 158 españoles en el país, donde desde hace ya tiempo las recomendaciones ya se encontraban en "el nivel más elevado de alerta".

Así, "se desaconseja completamente" viajar a Irán y se recomienda a los españoles que ya estén en el país a que lo abandonen "haciendo uso de los medios disponibles", según las fuentes.

Entretanto, la Embajada de España en Israel está aconsejado en redes sociales a los españoles que se encuentren en este país que sigan las recomendaciones de las autoridades israelíes "ante la situación de escalada bélica" y permanezcan cerca de refugios.

Estados Unidos e Israel han lanzado en las últimas horas un ataque conjunto contra Irán. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha dejado claro que el objetivo es la caída del régimen de los ayatolás. Teherán ya ha respondido con un primer contraataque con drones y misiles contra Israel.

Irán ataca bases militares de EEUU en el golfo Pérsico en respuesta a la ofensiva conjunta de Trump y Netanyahu

Reacciones al ataque de Israel y EE UU sobre Irán: Urtasun lo tacha de "ataque ilegal" y pide a la UE "alzar la voz"

DIRECTO | La Guardia Revolucionaria iraní anuncia la "primera oleada" de misiles y drones contra Israel

La Embajada de España en Irán, donde hay unos 150 españoles, sigue de cerca la crisis tras el ataque de EEUU e Israel

Estados Unidos e Israel lanzan un ataque coordinado a gran escala contra Irán

Lluvia de millones para las 'midterms': la IA dispara su presión para influir en las elecciones que pueden decidir el futuro de Trump

La oposición a la IA se convierte en un arma electoral en EEUU: ¿Podrá vencer a Trump?

Netanyahu: El ataque eliminará "la amenaza existencial" que supone el régimen iraní para Israel

