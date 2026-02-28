El hijo del presidente iraní dice que los intentos de asesinar a su padre no tuvieron éxito

Yousef Pezeshkian, hijo del presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó el sábado que los intentos de asesinato de su padre no han tenido éxito y se encuentra bien.

“Antes que nada, quiero decir que el estado del doctor es bueno. Hasta donde sé, esta vez los intentos de atentado no tuvieron éxito y los demás funcionarios también están a salvo”, indicó el hijo del presidente en declaraciones recogidas por la agencia iraní IRNA.

Las palabras fueron difundidas en medio de rumores sobre supuestas muertes de dirigentes iraníes en los ataques lanzados esta mañana por Israel y Estados Unidos, que pretenden forzar un cambio de régimen.

Según informa The New York Times, entre los objetivos del ataque lanzado este sábado se encontrarían el entorno del palacio presidencial y el Consejo de Seguridad Nacional de Irán, entre otros edificios gubernamentales importantes. Otro video mostraba un ataque cerca del Ministerio de Inteligencia.

Otros cargos

Medios iraníes han ido informando a lo largo del día del buen estado de salud de varios funcionarios del Gobierno y de las Fuerzas Armadas, entre ellos el ministro de Exteriores, Abas Araqchí, y el jefe del Ejército, Amir Hatami.

Estados Unidos e Israel lanzaron en la mañana del sábado un ataque contra objetivos en Teherán y otras ciudades en Irán, que ha respondido hasta el momento lanzando misiles hacia territorio israelí y bases militares estadounidenses en toda la región, sin que hasta el momento se hayan reportado cifras de muertos o heridos.

El Ejército israelí que inicialmente informó de un "ataque preventivo" señaló posteriormente que la ofensiva se ha producido contra "decenas de objetivos militares y se llevó a cabo como parte de una amplia operación conjunta y coordinada contra el régimen".

"Rugido de León"

Israel ha bautizado su campaña militar como 'Rugido de León' y Estados Unidos como ´Furia Épica´, que busca acabar con "amenazas existenciales", en el marco de una acción coordinada con el Ejército estadounidense tras meses de planificación.

EFE no ha podido verificar de manera independiente el alcance de los ataques israelíes y estadounidenses en la República Islámica, donde no se permite a los medios internacionales acudir ni tomar imágenes en los lugares afectados por los bombardeos.