Manifestaciones
Exiliados iraníes salen a la calle en Berlín y Londres para reclamar un cambio de régimen tras los ataques de EEUU e Israel
DIRECTO | EEUU e Israel lanzan un ataque a gran escala en Irán, que responde con misiles contra bases americanas
Decenas de exiliados iraníes se han congregado en las calles de Berlín, Hamburgo y Londres este sábado para exigir un cambio de régimen en Irán, tras el reciente bombardeo llevado a cabo por Estados Unidos e Israel en el país, según recogen varios medios internacionales y puede verse en redes sociales. Los manifestantes, en su mayoría residentes en estas dos ciudades europeas de acuerdo con estas informaciones, han dejado clara su postura de rechazo al régimen islámico y han pedido que esta intervención extranjera marque el principio del fin para el liderazgo actual en Teherán.
Las protestas han tenido lugar en los principales puntos céntricos de ambas capitales, como Alexanderplatz en Berlín y Trafalgar Square en Londres, donde los exiliados iraníes han coreado consignas en favor de la libertad, los derechos humanos y el cambio de gobierno en Irán. Con pancartas y banderas, los manifestantes han mostrado su solidaridad con los opositores iraníes y su repudio a la represión política y las restricciones de derechos civiles impuestas por el régimen de los ayatolás.
La operación militar lanzada por Estados Unidos e Israel, que ha causado una fuerte crisis política en Irán, ha generado una ola de protestas en el ámbito internacional, tanto en países de la región como en Europa y América del Norte. Si bien el ataque ha sido justificado por ambas naciones como parte de una respuesta a la creciente amenaza que representa Irán en términos de seguridad global, la mayoría de líderes internacionales rechaza que esta sea la vía. Los exiliados iraníes que han salido a protestar consideran que este es un punto de inflexión para lograr una transformación interna en el país.
