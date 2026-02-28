Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente MilánBill ClintonPeste porcinaPresupuestosSusan SarandonPremios Goya 2026BarcelonaBruno MarsSucesoCuadro Champions 2026
instagramlinkedin

Máxima tensión

Estados Unidos e Israel lanzan un ataque conjunto a gran escala contra Irán

Activadas las alarmas antimisiles en territorio israelí por las posibles represalias de Teherán

DIRECTO | Israel ataca Irán: Última hora en directo

Columnas de humo en Teherán a causa del ataque de Israel, este sábado.

Columnas de humo en Teherán a causa del ataque de Israel, este sábado. / AP

El Periódico

El Periódico

Washington / Jerusalén / Teherán
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Estados Unidos e Israel han lanzado este sábado un ataque conjunto a gran escala contra Irán. El presidente norteamericano, Donald Trump, ha manifestado que el objetivo de la ofensiva, "masiva y en curso", es "eliminar amenazas inminentes".

Poco antes del mensaje de Trump, el Ministerio de Defensa israelí había anunciado un "ataque preventivo" para "eliminar las amenazas" a su país, tras lo cual las alarmas antimisiles han sonado en el territorio de Israel.

Medios iraníes ya han reportado al menos tres explosiones en el centro y norte de Teherán, donde se ven columnas de humo. Uno de los ataques se ha producido cerca de la residencia del líder supremo, Alí Jamenei, que según fuentes iranís ya se había trasladado antes a un lugar seguro.

Trump, al Ejército iraní: "inmunidad" o "muerte segura"

El jefe de la Casa Blanca ha ofrecido a los dirigentes militares iranís la "inmunidad" o la opción de enfrentar una "muerte segura", en un vídeo publicado en su red social Truth.

El dirigente también ha asegurado que "Irán nunca tendrá un arma nuclear".

Estado de emergencia en Israel

"Se espera un ataque con misiles y drones contra el Estado de Israel y su población civil en el futuro inmediato", ha manifestado el Ministerio de Defensa israelí en un comunicado, en el que informa que el ministro Israel Katz ha declarado un estado de emergencia en todo el país.

Coincidiendo con el anuncio del ataque, en todos los móviles de Israel ha sonado una "alerta de emergencia extrema", avisando a la población de que busquen espacios protegidos cerca y eviten desplazamientos innecesarios, la misma que sonó cuando el Gobierno israelí atacó Irán en junio de 2025, tras lo que empezó la llamada guerra de los 12 días.

Amenazas de Estados Unidos

En ciudades como Jerusalén, donde se ha escuchado durante la mañana el sobrevuelo de aviones, han saltado las alarmas antiaéreas.

El ataque se produce en una situación de alta tensión regional tras semanas de amenazas de Estados Unidos de una acción militar en Irán.

Noticias relacionadas y más

Tanto Israel como Irán han anunciado el cierre de su espacio aéreo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Guerra Pakistán - Afganistán, en directo: última hora del bombardeo hoy en Kabul
  2. Al menos dos muertos y unos 40 heridos al estrellarse un tranvía contra un edificio en el centro de Milán
  3. Cuba mata a cuatro tripulantes de una embarcación civil de Estados Unidos
  4. EEUU autoriza al personal no esencial de la embajada de Israel a salir del país por 'seguridad' en plena tensión con Irán
  5. Pakistán bombardea Kabul y le declara la 'guerra abierta' a Afganistán
  6. Efecto Trump, hoy en directo: Tensión en torno a Irán y la política exterior de EEUU
  7. ¿Qué está pasando entre Pakistán y Afganistán? Claves de la 'guerra abierta' entre dos países cuya paz dijo haber logrado Trump
  8. La Administración Trump ha retenido archivos de Epstein en que una mujer acusó al presidente de abusar de ella cuando era menor

DIRECTO | Caos en Teherán: calles colapsadas por el tráfico, padres recogiendo niños y colas en cajeros

La vida subterránea de la segunda ciudad de Ucrania

La vida subterránea de la segunda ciudad de Ucrania

Trump pide a la población iraní que esté lista para tomar el Gobierno

Trump pide a la población iraní que esté lista para tomar el Gobierno

Estados Unidos e Israel lanzan un ataque conjunto a gran escala contra Irán

Estados Unidos e Israel lanzan un ataque conjunto a gran escala contra Irán

EEUU captura a Maduro, en directo | Últimas noticias sobre la situación en Venezuela

EEUU captura a Maduro, en directo | Últimas noticias sobre la situación en Venezuela

DIRECTO IRÁN | EEUU y China instan a sus ciudadanos a abandonar Oriente Próximo

Los exrehenes israelíes se enfrentan al trauma: “Cada día es un nuevo día en el que hay que aprender a vivir”

Milei se anota una victoria importante con la aprobación parlamentaria de la reforma laboral

Milei se anota una victoria importante con la aprobación parlamentaria de la reforma laboral