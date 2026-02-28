Irán denuncia cerca de 25 estudiantes muertas en un bombardeo de Israel contra una escuela

Las autoridades de Irán han denunciado este sábado la muerte de cerca de 25 estudiantes a causa de un bombardeo de Israel contra una escuela en la provincia de Hormozgán (sur), en medio de la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra Irán y la respuesta de Teherán, que ha lanzado misiles contra objetivos militares estadounidenses en la región y contra territorio de Israel.

El gobernador del condado de Minab ha indicado que un total de 24 personas han muerto en el ataque, que habría alcanzado la escuela primaria Shajare Tayebé, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB, sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado por ahora sobre estas acusaciones.

Tras la ofensiva conjunta a gran escala que han lanzado Estados Unidos e Israel contra suelo iraní, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional del país anunció que este sábado los centros educativos permanecerán cerrados, las oficinas públicas trabajaran al 50% y llamó a la población a abandonar Teherán porque esperan nuevos ataques israelíes y estadounidenses contra la capital.

A lo largo de la mañana, Israel ha lanzado una oleada de bombardeos contra varios puntos de Irán y ha reclamado a los civiles que estén cerca de "infraestructura militar" y "fábricas militares" que abandonen la zona. "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han lanzado una amplia campaña conjunta para debilitar de forma sistemática el régimen terrorista iraní y eliminar las amenazas existenciales contra el Estado de Israel", anunció el Ejército en un comunicado previo.

"Por su seguridad y salud, les pedimos que abandonen estos lugares inmediatamente y permanezcan fuera de estas áreas hasta nuevo aviso. Su presencia en estos lugares pone en riesgo su vida", ha subrayado.

Un herido leve en Haifa

Como respuesta a "la agresión estadounidense-sionista", Irán ha lanzado ataques contra bases estadounidenses situadas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes, anunciando el inicio de la 'Operación Verdadera Promesa 4'.

Los servicios de emergencia israelíes informaron de al menos un herido leve tras el impacto de un misil en un edificio residencial en Haifa, en el norte de Israel.

"Los equipos médicos que operan en el lugar reportaron una víctima leve como consecuencia de los daños", afirmó el Cuerpo de Bomberos israelí en un comunicado publicado en sus canales, que especifica que el impacto se produjo en la planta 20 del edificio y se detuvo en la 17.