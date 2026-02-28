Estados Unidos e Israel atacan Irán: Última hora en directo

En Directo
Israel ha lanzado un "ataque preventivo" contra Irán este sábado para "eliminar las amenazas" a su país, reportándose al menos tres explosiones en el centro y norte de Teherán según los medios iraníes. "Se espera un ataque con misiles y drones contra el Estado de Israel y su población civil en el futuro inmediato", informó el ministerio de Defensa en un comunicado en el que han declarado el estado de emergencia en todo el país.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y sus reacciones.
El presidente de Irán se encuentra bien, informan medios estatales
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, "se encuentra en perfecto estado de salud", informaron este sábado medios iraníes tras los ataques de Estados Unidos e Israel
"Pezeshkian se encuentra en perfecto estado de salud", informaron varias agencias iraníes como Mehr y Tasnim.
"Cabe señalar que hace unas horas partes de Teherán fueron objeto de un ataque aéreo estadounidense-sionista", añadieron.
Israel y Estados Unidos lanzaron hoy ataques contra la República Islámica que produce en medio de las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos, cuya última ronda se produjo el jueves y hay otra prevista para el lunes.
Trump pide a la población iraní que esté lista para tomar el Gobierno
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó hoy a la población iraní a estar lista para tomar el gobierno una vez acabe la operación militar contra el régimen iraní y pidió a los miembros de las fuerzas de seguridad iraníes que depongan las armas prometiendo "inmunidad total" si lo hacen.
"Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno, será suyo para tomarlo", indicó Trump en un mensaje en sus redes sociales minutos después de una operación conjunta de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.
Caos en Teherán: calles bloqueadas por tráfico, padres recogiendo niños y colas en cajeros
Poco después de que sonasen las primeras explosiones de los ataques israelíes, las calles del norte de Teherán se llenaron de coches que bloquearon algunas arterias, muchos padres se acercaron a colegios a recoger a sus hijos y se formaron colas en cajeros automáticos para sacar efectivo.
En la avenida Jordan el alto número de vehículos paralizó la circulación hasta el punto de que varios conductores se bajaron de sus coches para tratar de poner orden y restablecer el movimiento, según pudo observar EFE.
Aunque las primeras explosiones se produjeron más al sur de la ciudad de 12 millones de habitantes hasta este lugar llegaba el olor a quemado y químico de los impactos israelíes.
Muchos de los que circulaban en la ciudad llevaban a niños consigo tras recogerlos de los centros escolares que había abierto apenas dos horas antes.
En un colegio de la zona, el alto número de padres que habían acudido bloqueaban la calle en medio de gestos de preocupación.
También había gestos de preocupación en las colas que se formaron en varios cajeros automáticos de la avenida Jordan, con numerosas personas que buscaban sacar dinero en efectivo.
Embajada de EEUU en Catar pide a sus ciudadanos resguardarse "hasta nuevo aviso"
La embajada de los Estados Unidos en Catar emitió un comunicado este sábado en el que recomienda a sus ciudadanos en el país, que acoge una de las más importantes bases militares estadounidenses en Oriente Medio, que busquen resguardo "hasta nuevo aviso".
Según la nota, el personal de la embajada en el país del golfo Pérsico ya está aplicando el protocolo denominado en inglés "shelter in place" - resguardarse en el entorno inmediato- y "recomienda a todos los estadounidenses a hacer lo mismo hasta nuevo aviso".
"Encuentren un lugar seguro, en su residencia o en otro edificio seguro. Tengan suministro de comida, agua medicamentos y otros bienes esenciales; eviten manifestaciones y mantengan un perfil bajo; sean conscientes del entorno; revisen los medios locales para noticias de última hora; estén preparados para ajustar sus planes; Mantengan su teléfono cargado y comunicaciones con su familia y amigos para informarles de su estatus", indicó la nota publicada en redes sociales.
Una operación "masiva y en curso", dice Trump
El presidente Donald Trump ha descrito la operación militar desplegada en Irán junto con Israel como “masiva y en curso”, destinada a impedir que el país ponga vidas estadounidenses en riesgo.
“Las fuerzas armadas de Estados Unidos están llevando a cabo una operación masiva y en curso para impedir que esta dictadura muy malvada y radical amenace a Estados Unidos y a nuestros intereses fundamentales de seguridad nacional”, ha dicho en un vídeo publicado en Truth Social. “Vamos a destruir sus misiles y arrasar su industria de misiles hasta los cimientos”.
"Rechazaron todas las oportunidades para alcanzar sus ambiciones nucleares, y ya no podemos soportarlo”.
Trump confirma el ataque a gran escala en Irán
El presidente Donald Trump ha confirmado en un vídeo publicado en su red social Truth Social que Estados Unidos ha iniciado una campaña militar en Irán. “Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando amenazas inminentes del régimen iraní, un grupo despiadado de gente muy dura, terrible”, ha dicho.
“Sus actividades amenazantes ponen en peligro directamente a Estados Unidos, a nuestras tropas, a nuestras bases en el extranjero y a nuestros aliados en todo el mundo”. “Durante 47 años, el régimen iraní ha coreado ‘Muerte a Estados Unidos’ y ha librado una campaña interminable de derramamiento de sangre y asesinatos en masa, apuntando contra Estados Unidos, nuestras tropas y personas inocentes en muchísimos, muchísimos países”, concluye.
Estados Unidos e Israel atacan Irán, según The New York Times
Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán este sábado, después de semanas de amenazas del presidente de EE. UU., Donald Trump, según el periódico The New York Times, que cita fuentes de ambos países.
El ataque de Israel contra Irán se lanzó junto con EEUU, según una fuente israelí
El ataque lanzado este sábado por Israel contra Irán se hizo junto con Estados Unidos, según confirmó a EFE una fuente de seguridad israelí.
Israel coordina al sector turístico tras anunciar el estado de emergencia nacional
El Ministerio de Turismo de Israel informó este sábado de que el Estado mantiene una estrecha coordinación con el sector turístico tras la acción militar de Israel contra Irán, que ha llevado a declarar el estado de emergencia nacional.
"El Estado de Israel y el Ministerio de Turismo consideran de máxima importancia la seguridad, protección y bienestar de todos los visitantes", señala en un aviso a los turistas, e insiste en que se trabaja para que reciban apoyo y orientación en todo momento, pese al complejo contexto de seguridad regional.
En el documento, dirigido a turistas y profesionales del sector, el ministerio señala que todas las autoridades competentes supervisan la situación de seguridad y actúan en coordinación con hoteles, guías turísticos, operadores receptivos y agencias de viaje para garantizar la asistencia informativa y de apoyo a los turistas que se encuentran en el país. El ministerio recomienda a los turistas confiar únicamente en fuentes oficiales para obtener información fiable, destacando las directrices publicadas por el Comando del Frente Interno, que ofrece guías de seguridad en varios idiomas y una línea de atención específica.
Asimismo, recuerda que dispone de un centro de atención virtual disponible las 24 horas para consultas y asistencia.
Ataque en medio de negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos
Este ataque se produce en medio de las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos, cuya última ronda de produjo el jueves y había otra prevista para este lunes.
Esas negociaciones se mantienen bajo la amenaza militar de Estados Unidos, que ha aseguro que atacaría al país persa si no llegaban a un acuerdo, para lo que ha realizado el mayor despliegue militar en Oriente Medio desde 2003.
Israel ya comenzó una guerra con Irán el pasado junio, que se prolongó durante 12 días y en los cuales bombardeó a diario objetivos militares, nucleares y civiles, que se cobraron la vida de más de 1.000 personas mientras que en Israel fallecieron una treintena.
