Estados Unidos e Israel atacan Irán: Última hora en directo

Directo Ucrania | La guerra, al minuto

Una columna de humo se eleva tras los ataques de Israel en Teherán el 28 de febrero de 2026.

Una columna de humo se eleva tras los ataques de Israel en Teherán el 28 de febrero de 2026. / ATTA KENARE / AFP

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Jordi Grífol

Barcelona
Israel ha lanzado un "ataque preventivo" contra Irán este sábado para "eliminar las amenazas" a su país, reportándose al menos tres explosiones en el centro y norte de Teherán según los medios iraníes. "Se espera un ataque con misiles y drones contra el Estado de Israel y su población civil en el futuro inmediato", informó el ministerio de Defensa en un comunicado en el que han declarado el estado de emergencia en todo el país.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y sus reacciones.

