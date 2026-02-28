Estados Unidos e Israel atacan Irán: Última hora en directo

Caos en Teherán: calles bloqueadas por tráfico, padres recogiendo niños y colas en cajeros

Poco después de que sonasen las primeras explosiones de los ataques israelíes, las calles del norte de Teherán se llenaron de coches que bloquearon algunas arterias, muchos padres se acercaron a colegios a recoger a sus hijos y se formaron colas en cajeros automáticos para sacar efectivo.

En la avenida Jordan el alto número de vehículos paralizó la circulación hasta el punto de que varios conductores se bajaron de sus coches para tratar de poner orden y restablecer el movimiento, según pudo observar EFE.

Aunque las primeras explosiones se produjeron más al sur de la ciudad de 12 millones de habitantes hasta este lugar llegaba el olor a quemado y químico de los impactos israelíes.

Muchos de los que circulaban en la ciudad llevaban a niños consigo tras recogerlos de los centros escolares que había abierto apenas dos horas antes.

En un colegio de la zona, el alto número de padres que habían acudido bloqueaban la calle en medio de gestos de preocupación.

También había gestos de preocupación en las colas que se formaron en varios cajeros automáticos de la avenida Jordan, con numerosas personas que buscaban sacar dinero en efectivo.