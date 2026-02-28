Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IránEncuesta elecciones AndalucíaDonald TrumpPrecio aceite de olivaSusan SarandonPremios Goya 2026BarcelonaBruno MarsSucesoCuadro Champions 2026
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Ataque de EEUU e Israel contra Irán: Mapa y últimas noticias en directo

Estados Unidos e Israel lanzan un ataque conjunto a gran escala contra Irán

Una columna de humo se eleva tras los ataques de Israel en Teherán el 28 de febrero de 2026.

Una columna de humo se eleva tras los ataques de Israel en Teherán el 28 de febrero de 2026. / ATTA KENARE / AFP

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Jordi Grífol

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Estados Unidos Israel han lanzado este sábado un ataque conjunto a gran escala contra Irán. El presidente norteamericano, Donald Trump, ha manifestado que el objetivo de la ofensiva, "masiva y en curso", es "eliminar amenazas inminentes".

Mapas de ubicación de los objetivos atacados por Estados Unidos e Israel en Irán.
Mapa que muestra la presencia militar estadounidense en Oriente Medio.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y las reacciones.

Actualizar
Ver más

TEMAS

  1. Guerra Pakistán - Afganistán, en directo: última hora del bombardeo hoy en Kabul
  2. Al menos dos muertos y unos 40 heridos al estrellarse un tranvía contra un edificio en el centro de Milán
  3. Cuba mata a cuatro tripulantes de una embarcación civil de Estados Unidos
  4. EEUU autoriza al personal no esencial de la embajada de Israel a salir del país por 'seguridad' en plena tensión con Irán
  5. Estados Unidos e Israel lanzan un ataque conjunto a gran escala contra Irán
  6. Pakistán bombardea Kabul y le declara la 'guerra abierta' a Afganistán
  7. Efecto Trump, hoy en directo: Tensión en torno a Irán y la política exterior de EEUU
  8. ¿Qué está pasando entre Pakistán y Afganistán? Claves de la 'guerra abierta' entre dos países cuya paz dijo haber logrado Trump

Israel preparó durante "muchas semanas" la operación contra Irán y se alargará "lo necesario"

Israel preparó durante "muchas semanas" la operación contra Irán y se alargará "lo necesario"

DIRECTO | La Guardia Revolucionaria iraní anuncia la "primera oleada" de misiles y drones contra Israel

Varias aerolíneas cancelan sus vuelos a Oriente Medio tras el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán

Varias aerolíneas cancelan sus vuelos a Oriente Medio tras el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán

Reacciones al ataque de Israel y EE UU sobre Irán: Urtasun lo tacha de "ataque ilegal" y Albares reclama “paz y estabilidad”

Reacciones al ataque de Israel y EE UU sobre Irán: Urtasun lo tacha de "ataque ilegal" y Albares reclama “paz y estabilidad”

Irán cierra colegios y recomienda a la población salir de Teherán

Irán cierra colegios y recomienda a la población salir de Teherán

Irán ataca bases militares de EEUU en el golfo Pérsico en respuesta a la ofensiva conjunta de Trump y Netanyahu

Irán ataca bases militares de EEUU en el golfo Pérsico en respuesta a la ofensiva conjunta de Trump y Netanyahu

Estados Unidos e Israel lanzan un ataque conjunto a gran escala contra Irán

Estados Unidos e Israel lanzan un ataque conjunto a gran escala contra Irán

Los exrehenes israelíes se enfrentan al trauma: “Cada día es un nuevo día en el que hay que aprender a vivir”

Los exrehenes israelíes se enfrentan al trauma: “Cada día es un nuevo día en el que hay que aprender a vivir”