Ataque de EEUU e Israel contra Irán: Mapa y últimas noticias en directo

Albares pide respeto al derecho internacional tras los ataques de EE.UU. e Israel a Irán

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, está siguiendo de cerca la "grave situación" tras bombardeos de Estados Unidos e Israel a Irán y ha pedido respeto al derecho internacional.

"La violencia solo trae caos", ha escrito Albares en su cuenta en la red social X, donde subraya que "desescalada y diálogo son la vía para la paz y estabilidad".

Asegura además que las embajadas de España en la región están "plenamente operativas para los españoles".

Según han indicado a EFE fuentes del Ministerio, en Irán hay actualmente 158 españoles, a los que Exteriores ha pedido que abandonen el país haciendo uso de los medios disponibles tras los ataques que se están produciendo.

Las recomendaciones de viaje ya recogen el nivel más elevado de alerta y se "desaconseja completamente viajar a Irán", han añadido.