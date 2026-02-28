En Directo
Al minuto
Ataque de EEUU e Israel contra Irán: Mapa y últimas noticias en directo
Estados Unidos e Israel lanzan un ataque conjunto a gran escala contra Irán
Estados Unidos e Israel han lanzado este sábado un ataque conjunto a gran escala contra Irán. El presidente norteamericano, Donald Trump, ha manifestado que el objetivo de la ofensiva, "masiva y en curso", es "eliminar amenazas inminentes".
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y las reacciones.
Albares pide respeto al derecho internacional tras los ataques de EE.UU. e Israel a Irán
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, está siguiendo de cerca la "grave situación" tras bombardeos de Estados Unidos e Israel a Irán y ha pedido respeto al derecho internacional.
"La violencia solo trae caos", ha escrito Albares en su cuenta en la red social X, donde subraya que "desescalada y diálogo son la vía para la paz y estabilidad".
Asegura además que las embajadas de España en la región están "plenamente operativas para los españoles".
Según han indicado a EFE fuentes del Ministerio, en Irán hay actualmente 158 españoles, a los que Exteriores ha pedido que abandonen el país haciendo uso de los medios disponibles tras los ataques que se están produciendo.
Las recomendaciones de viaje ya recogen el nivel más elevado de alerta y se "desaconseja completamente viajar a Irán", han añadido.
Al menos cinco niñas mueren en un ataque israelí contra una escuela en el sur de Irán
Al menos cinco niñas murieron este sábado en un ataque de Israel contra la ciudad de Minab (sur) que impactó contra un colegio de primaria, informó el vicegobernador de la provincia sureña de Hormozgan, Ahmad Nafisi.
Irán recomienda a la población abandonar Teherán
El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán ha llamado a la población a abandonar Teherán porque se prevén nuevos ataques israelíes y estadounidenses contra la capital. Además, ha anunciado que los centros educativos permanecerán cerrados y las oficinas públicas trabajaran al 50%.
Uno de los mayores hospital israelíes comienza a mover a complejos subterráneos a sus pacientes
Uno de los mayores hospitales de Israel, el Sheba, ha comenzado a mover a sus pacientes a complejos subterráneos como prevención de cara a un posible ataque de Irán en represalia por el bombardeo lanzado por Israel contra Teherán a primera hora de la mañana.
"Estamos comenzando a mover a los pacientes bajo tierra, una sección del campus cada vez", señaló el portavoz del centro, Steve Waltz, en un comunicado.
El centro, ubicado en Ramat Gan (una de las zonas más afectadas durante la guerra de 12 días entre Israel e Irán en junio de 2025), emitió un comunicado en el que aseguró que "seguirá respondiendo a todas las necesidades médicas de la población".
El Sheba incidió también en que todos sus equipos están preparados para proporcionar una asistencia médica rápida a cualquier paciente, a las puertas de la posible represalia iraní contra territorio israelí.
Este jueves, Waltz señaló a EFE que, de tener que trasladar a sus 2.000 pacientes, el Sheba tardaría unas 24 horas.
La aviación israelí bombardea el oeste de Irán
El Ejército de Israel está bombardeando objetivos militares en el oeste de Irán, según un comunicado emitido este sábado por las fuerzas armadas.
"La Fuerza Aérea de Israel está en estos momentos lanzando ataques extensivos contra varios objetivos militares en el oeste de Irán", señala el comunicado castrense.
Irán denuncia la violación de su territorio y soberanía por los ataques de Israel y EE.UU.
Irán denunció este sábado como una violación de su integridad territorial y soberanía nacional los ataques de Israel y Estados Unidos contra infraestructuras defensivas y militares en el país persa, y aseguró que tiene el derecho legítimo a defenderse.
"La renovada agresión militar de Estados Unidos y del régimen sionista contra Irán se produce en un momento en que la República Islámica de Irán había declarado claramente que no buscaba la guerra ni la escalada", indicó el Ministerio de Exteriores en un comunicado.
"Estados Unidos y el régimen sionista, al cometer esta agresión militar, han demostrado una vez más su desprecio por las normas del derecho internacional y por la paz y la estabilidad regional", aseguró.
Consideró que los ataques constituyen una violación de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y llamó al organismo internacional, así como a sus miembros a "adoptar medidas urgentes frente a esta agresión, que constituye una amenaza a la paz y la seguridad internacionales".
El Ministerio de Exteriores afirmó que la respuesta a estas agresiones "es un derecho legítimo e indiscutible de Irán, y las Fuerzas Armadas de la República Islámica ejercerán este derecho con determinación para defender la seguridad y los intereses nacionales".
El Congreso de EEUU no recibió "informes ni explicaciones" antes de los ataques
El senador Jack Reed, el principal demócrata del Comité de Servicios Armados del Senado, criticó a la administración Trump por no proporcionar al Congreso “informes ni inteligencia reales” antes de los ataques en Irán.
“El presidente apenas mencionó a Irán durante el discurso sobre el Estado de la Unión más largo de la historia. No definió el objetivo. El Congreso no ha recibido informes ni inteligencia reales, y es difícil justificar una acción sin una justificación”, dijo el demócrata de Rhode Island en un comunicado.
Catar asegura haber "frustrado con éxito" ataques iraníes contra su territorio
El Ministerio de Defensa catarí anunció este sábado que ha "frustrado con éxito" varios ataques iraníes lanzados contra su territorio.
El expresidente ruso Medvédev dice que las negociaciones con Irán eran una "tapadera"
El expresidente ruso Dmitri Medvédev tachó este sábado de "tapadera" las recientes negociaciones de Estados Unidos con Irán, país que fue bombardeado hoy por fuerzas israelíes y estadounidenses. "Nadie lo duda. Nadie quería negociar nada", escribió Medvédev en Telegram.
El actual subjefe del Consejo de Seguridad ruso agregó que el "pacificador ha vuelto a mostrar su verdadera cara". En este sentido, recordó que el país persa fue fundado hace 2.500 años, y Estados Unidos, hace 249 años. "Veremos (qué ocurre) dentro de 100 años", agregó. Se trata del primer comentario de un alto cargo ruso a los ataques contra Irán.
La Embajada en Irán, donde hay unos 150 españoles, sigue de cerca la situación tras el ataque
La Embajada española en Teherán está "siguiendo de cerca" la situación en Irán, donde hay algo más de 150 españoles, tras los bombardeos que han llevado a cabo en las últimas horas Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní, han informado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.
