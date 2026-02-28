Guerra en Oriente Próximo
Varias aerolíneas cancelan sus vuelos a Oriente Medio tras el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán
Turkish Airlines ha cancelado hasta el 2 de marzo los vuelos con destino al Líbano, Siria, Irak, Irán y Jordania
DIRECTO | Israel ataca Irán: Última hora en directo
Varias aerolíneas, como Turkish Airlines, Lufthansa o Air France, han anunciado este sábado la suspensión de sus vuelos hacia Oriente Medio tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán y el cierre del espacio aéreo en varios países de la región.
“Los vuelos con destino al Líbano, Siria, Irak, Irán y Jordania han sido cancelados hasta el 2 de marzo”, escribió el portavoz de Turkish Airlines Yahya Ustun en la red social X, mientras que los vuelos con destino a Catar, Kuwait, Baréin, Emiratos Árabes Unidos y Omán están suspendidos, por ahora, solo durante este sábado.
Entre las compañías que suspendieron vuelos están Air France, Lufthansa, Turkish Airlines, SWISS y Air India. Ya el viernes, la aerolínea turca y dos aerolíneas iraníes cancelaron el viernes sus vuelos hacia Teherán desde Estambul, en un contexto de amenazas estadounidenses de ataque contra Irán.
- Guerra Pakistán - Afganistán, en directo: última hora del bombardeo hoy en Kabul
- Al menos dos muertos y unos 40 heridos al estrellarse un tranvía contra un edificio en el centro de Milán
- Cuba mata a cuatro tripulantes de una embarcación civil de Estados Unidos
- EEUU autoriza al personal no esencial de la embajada de Israel a salir del país por 'seguridad' en plena tensión con Irán
- Estados Unidos e Israel lanzan un ataque conjunto a gran escala contra Irán
- Pakistán bombardea Kabul y le declara la 'guerra abierta' a Afganistán
- Efecto Trump, hoy en directo: Tensión en torno a Irán y la política exterior de EEUU
- ¿Qué está pasando entre Pakistán y Afganistán? Claves de la 'guerra abierta' entre dos países cuya paz dijo haber logrado Trump