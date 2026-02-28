Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en Oriente Próximo

Varias aerolíneas cancelan sus vuelos a Oriente Medio tras el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán

Turkish Airlines ha cancelado hasta el 2 de marzo los vuelos con destino al Líbano, Siria, Irak, Irán y Jordania

DIRECTO | Israel ataca Irán: Última hora en directo

Una terminal de llegadas del aeropuerto Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, totalmente vacio tras el cierre del espacio aéreo en el país

Una terminal de llegadas del aeropuerto Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, totalmente vacio tras el cierre del espacio aéreo en el país / ABIR SULTAN / EFE

El Periódico

El Periódico

Varias aerolíneas, como Turkish Airlines, Lufthansa o Air France, han anunciado este sábado la suspensión de sus vuelos hacia Oriente Medio tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán y el cierre del espacio aéreo en varios países de la región.

“Los vuelos con destino al Líbano, Siria, Irak, Irán y Jordania han sido cancelados hasta el 2 de marzo”, escribió el portavoz de Turkish Airlines Yahya Ustun en la red social X, mientras que los vuelos con destino a Catar, Kuwait, Baréin, Emiratos Árabes Unidos y Omán están suspendidos, por ahora, solo durante este sábado.

Entre las compañías que suspendieron vuelos están Air France, Lufthansa, Turkish Airlines, SWISS y Air India. Ya el viernes, la aerolínea turca y dos aerolíneas iraníes cancelaron el viernes sus vuelos hacia Teherán desde Estambul, en un contexto de amenazas estadounidenses de ataque contra Irán.

