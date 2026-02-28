Varias aerolíneas cancelan sus vuelos a Oriente Medio tras el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán

Varias aerolíneas, como Turkish Airlines, Lufthansa o Air France, han anunciado este sábado la suspensión de sus vuelos hacia Oriente Medio tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán y el cierre del espacio aéreo en varios países de la región.

“Los vuelos con destino al Líbano, Siria, Irak, Irán y Jordania han sido cancelados hasta el 2 de marzo”, escribió el portavoz de Turkish Airlines Yahya Ustun en la red social X, mientras que los vuelos con destino a Catar, Kuwait, Baréin, Emiratos Árabes Unidos y Omán están suspendidos, por ahora, solo durante este sábado.

Entre las compañías que suspendieron vuelos están Air France, Lufthansa, Turkish Airlines, SWISS y Air India. Ya el viernes, la aerolínea turca y dos aerolíneas iraníes cancelaron el viernes sus vuelos hacia Teherán desde Estambul, en un contexto de amenazas estadounidenses de ataque contra Irán.