Efecto Trump, hoy en directo: Tensión en torno a Irán y la política exterior de EEUU

FOTODELDÍA ALTA MAR, 19/02/2026.- El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó el despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln junto con su grupo de combate a aguas de Oriente Medio y ha ordenado el envío de otro más, el USS Gerald R. Ford (en la imagen), para presionar a Irán, después de que Rusia e Irán anunciaran ejercicios navales conjuntos en el mar de Omán y el norte del océano Índico, con el fin de reforzar la seguridad y la coordinación para enfrentar amenazas a la seguridad marítima, en medio de las amenazas militares de Estados Unidos contra Teherán.EFE/ U.S. Navy - SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) -. - SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) -

FOTODELDÍA ALTA MAR, 19/02/2026.- El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó el despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln junto con su grupo de combate a aguas de Oriente Medio y ha ordenado el envío de otro más, el USS Gerald R. Ford (en la imagen), para presionar a Irán, después de que Rusia e Irán anunciaran ejercicios navales conjuntos en el mar de Omán y el norte del océano Índico, con el fin de reforzar la seguridad y la coordinación para enfrentar amenazas a la seguridad marítima, en medio de las amenazas militares de Estados Unidos contra Teherán.EFE/ U.S. Navy - SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) -. - SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) - / U.S. Navy / EFE

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico

Crecen los frentes abiertos por el presidente de EEUU, Donald Trump, en el tablero internacional y en EEUU. A la intervención en Venezuela, donde EEUU secuestró al presidente Nicolás Maduro y lo puso en manos de tribunales estadounidenses por narcotráfico, siguió la amenaza de hacerse con la isla danesa de Groenlandia. También apunta a Cuba. La última amenaza ha sido la posible intervención militar de EEUU en Irán en favor de los opositores que protestan contra un régimen que está respondiendo con mano de hierro. En EEUU crece la tensión por el papel de la policía de Trump contra la inmigración y sus asesinatos injustificables.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora de la escalada de tensión internacional de la mano de Donald Trump.

  1. ¿Qué ha pasado en México tras la muerte del principal capo del narcotráfico? Caos, disturbios en 16 estados y despliegue del Ejército
  2. La muerte de Nemesio Oseguera, jefe del Cartel de Jalisco Nueva Generación, desata disturbios y el despliegue del Ejército
  3. Europa aumenta su implicación con Ucrania entregando a Kiev nuevos misiles capaces de atacar territorio ruso
  4. Cuba mata a cuatro tripulantes de una embarcación civil de Estados Unidos
  5. Nueva York, en vilo ante el peor temporal de nieve de la década
  6. Europa se divide sobre la posibilidad de abrir una comunicación directa con Rusia para impulsar la paz en Ucrania
  7. El conflicto en Europa convierte a Rusia y Ucrania en principales potencias mundiales de la guerra de drones
  8. México arde tras la muerte del capo más buscado y se prepara para una escalada de violencia

Anthropic, la empresa de IA "ética" que se niega a espiar y crear armas autónomas para EEUU

EEUU captura a Maduro, en directo | Últimas noticias sobre la situación en Venezuela

DIRECTO EPSTEIN | Hillary Clinton pide que Trump sea llamado a declarar "bajo juramento" ante la comisión Epstein

DIRECTO TRUMP | China asegura que apoyará a Irán en el caso de guerra con EEUU

DIRECTO GAZA | Israel ensaya protocolos de seguridad civil ante la amenaza de una guerra EEUU-Irán

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

Maduro pide desestimar el caso en su contra en EEUU tras ser denegada la licencia para pagar su defensa

La primera ministra de Dinamarca convoca elecciones parlamentarias anticipadas para el 24 de marzo

