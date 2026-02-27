Efecto Trump, hoy en directo: Tensión en torno a Irán y la política exterior de EEUU

Crecen los frentes abiertos por el presidente de EEUU, Donald Trump, en el tablero internacional y en EEUU. A la intervención en Venezuela, donde EEUU secuestró al presidente Nicolás Maduro y lo puso en manos de tribunales estadounidenses por narcotráfico, siguió la amenaza de hacerse con la isla danesa de Groenlandia. También apunta a Cuba. La última amenaza ha sido la posible intervención militar de EEUU en Irán en favor de los opositores que protestan contra un régimen que está respondiendo con mano de hierro. En EEUU crece la tensión por el papel de la policía de Trump contra la inmigración y sus asesinatos injustificables.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora de la escalada de tensión internacional de la mano de Donald Trump.

Seis horas de negociación y 400 kilos de uranio enriquecido en el foco del conflicto EEUU e Irán terminaron este jueves seis horas de negociación indirecta, con intermediarios, sin acuerdo claro aunque tímidos avances. En cualquier caso prevalecen las dudas todavía sobre la posibilidad de un acuerdo serio que logre impedir una guerra para la que EEUU ha dispuesto una amenaza militar formidable. EEUU reclama a Irán que entregue lo que se calcula son más de 400 kilogramos de uranio enriquecido, mucho más allá de lo que justifica un uso civil. Pero Irán se ha resistido a esa entrega desde el inicio de la petición. Irán se esfuerza por mantener al margen de estas negociaciones su programa de misiles balísticos, que considera que en caso de ser abordado, debería serlo en una negociación separada. Sin acuerdo claro en ambos aspectos el temor a un ataque estadounidense aumenta.

China apoyará a Irán en el caso de guerra de este país con EEUU El Gobierno de China ha aconsejado este jueves a Estados Unidos que actúe con "moderación" antes de acometer un hipotético ataque contra Irán, en caso de que las negociaciones relacionadas con el programa nuclear iraní no lleguen a buen puerto. "China siempre ha abogado por la resolución de los problemas mediante medios políticos y diplomáticos y se opone al uso o la amenaza de la fuerza en las relaciones internacionales", ha señalado la portavoz de Exteriores, Mao Ning, cuando se le ha preguntado acerca de un posible ataque. La portavoz ha recordado, no obstante, la "histórica amistad" que mantienen China e Irán y ha subrayado que Pekín apoyará al Gobierno y al pueblo iraní en la defensa de su "estabilidad nacional y sus legítimos derechos e intereses".

La Agencia Internacional de Energía Atómica media en la negociación indirecta entre Irán y EEUU Las delegaciones de Irán y Estados Unidos que se encuentran en Ginebra para negociar sobre restricciones al programa nuclear del primero finalizaron una primera reunión de tres horas. Las negociaciones se hicieron de manera indirecta intercambiando mensajes a través del ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr bin Hamad al Busaidi. Un elemento nuevo en esta nueva ronda de negociaciones -la tercera de este año- es la presencia del director de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, quien -según han reportado medios iraníes con contactos directos con los negociadores- ha ido de una sala a otra para hablar con los delegaciones sobre las posiciones de unos y otros.

Omán destaca una "apertura sin precedentes" en nueva ronda negociadora de Irán y EEUU El ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr bin Hamad al Busaidi, destacó este jueves una "apertura sin precedentes" y el "espíritu constructivo" con el que se están desarrollando las negociaciones nucleares el jueves entre Irán y Estados Unidos en Ginebra. "Se están llevando a cabo esfuerzos con determinación inquebrantable y espíritu constructivo, en un contexto de apertura sin precedentes por parte de los negociadores a ideas y soluciones novedosas e innovadoras", según comentarios del ministro difundidos por la agencia estatal de noticias

Tailandia y EEUU celebran las maniobras militares de mayor duración del mundo Más de 8.000 soldados de 30 países participan en la 45ª edición de Cobra Gold, las maniobras militares internacionales de mayor duración del mundo, lideradas por Tailandia y Estados Unidos, en una inusual muestra de cooperación multilateral en el disputado Indopacífico. Estos ejercicios anuales, que comenzaron esta semana en territorio tailandés y se prolongarán hasta el 6 de marzo, nacieron como un ejercicio marítimo bilateral entre EEUU y Tailandia y se han convertido en un entrenamiento regional fundamental. Así lo indicó el Comando Indopacífico estadounidense en un comunicado que asegura que se trata del ejercicio militar internacional de mayor duración del mundo, con la participación de Singapur, Indonesia, Malasia, Japón y Corea del Sur como países principales, además de los organizadores, Tailandia y Estados Unidos.

Irán y EEUU reanudan las negociaciones entre amenazas de ataque militar Irán y Estados Unidos se reúnen este jueves en Ginebra para una tercera ronda de negociaciones con el objetivo de salir de la situación actual de "ni guerra ni paz", en palabras de Irán, bajo amenaza de un ataque estadounidense. Desde enero, cada parte dice estar abierta al diálogo pero también a una operación militar. Las dos delegaciones llegaron antes de las 10H00 (09H00 GMT) a la residencia del embajador de Omán, país mediador, cerca de Ginebra, constataron periodistas de AFP. Washington quiere un acuerdo que garantice, entre otras cosas, que Irán no se dote de armas atómicas, un temor de las potencias occidentales desde hace tiempo.

Trump llama a Robert De Niro "enfermo y demente" tras críticas del actor El presidente Donald Trump calificó el miércoles al legendario actor Robert De Niro de "enfermo y demente" después de que este instara a los estadounidenses a "resistir" a su administración. La estrella de 'Taxi Driver' y 'El padrino' es un crítico acérrimo del magnate republicano y aprovechó su discurso de aceptación del premio a toda una vida en el Festival de Cine de Cannes del año pasado para tachar al presidente de "filisteo".

Irán entrega una propuesta sobre un posible acuerdo nuclear a EEUU Irán ha entregado una propuesta sobre un posible acuerdo nuclear a Estados Unidosa través del intermediario omaní, informó este jueves la agencia oficial IRNA. "La delegación de la República Islámica de Irán presentó propuestas a la parte estadounidense que eliminarían todos los pretextos de Estados Unidos con respecto al programa nuclear pacífico de Irán", informó el medio estatal iraní.

Abel Gilbert Cuba mata a cuatro tripulantes de una embarcación civil de EEUU por presunta "infiltración con fines terroristas" Cuba mata a cuatro tripulantes de una embarcación civil de EEUU por presunta "infiltración con fines terroristas", por Abel Gilbert.