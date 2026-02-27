Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra Pakistán - Afganistán, en directo: última hora del bombardeo hoy en Kabul

Un soldado talibán contola los vehículos que pasan por las calles de Kabul ante la escalada de tensión con Pakistán, este jueves. Foto: Efe / Samiullah Popal

Un soldado talibán contola los vehículos que pasan por las calles de Kabul ante la escalada de tensión con Pakistán, este jueves. Foto: Efe / Samiullah Popal / AIMAL ZAHIR / AFP

Montse Martínez

Rosa Mari Sanz

Pakistán ha bombardeado la capital de Afganistán, Kabul, además de otras localidades, según ha anunciado en la madrugada de este viernes, cuando se ha atribuido la muerte de al menos "133 talibán afganos"

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de la guerra abierta declarada por Pakistán a Afganistán

