Conflicto armado
Guerra Pakistán - Afganistán, en directo: última hora del bombardeo hoy en Kabul
Pakistán ha bombardeado la capital de Afganistán, Kabul, además de otras localidades, según ha anunciado en la madrugada de este viernes, cuando se ha atribuido la muerte de al menos "133 talibán afganos"
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de la guerra abierta declarada por Pakistán a Afganistán
Análisis
Fawzia Koofi, política afgana en el exilio: "Si los talibanes están atacando Pakistán, que les dio cobijo, ¿no atacarán Occidente?" La exvicepresidenta del Parlamento de Afganistán analizó para EL PERIÓDICO la difícil situación que vive su país, cuatro años después del regreso de los talibanes al poder. Fue en este artículo.
Ataques hace una semana
Preocupación en China
China expresa preocupación por conflicto entre Afganistán y Pakistán y pide moderación.
5 claves de un conflicto
Sharif asegura que Pakistán "reducirá a polvo" cualquier agresión de Kabul
El primer ministro de Pakistán, Muhammad Shehbaz Sharif, advirtió este viernes de que sus fuerzas armadas tienen la "plena capacidad de reducir a polvo cualquier ambición agresiva", en su primera declaración oficial tras la declaración de su país a una "guerra abierta" contra el régimen talibán de Afganistán. "La nación entera está de pie hombro con hombro junto a las Fuerzas Armadas", aseguró el mandatario en una serie de mensajes publicados en su cuenta en X, quien subrayó que las tropas paquistaníes están cumpliendo con sus deberes "con fervor nacional" bajo el liderazgo del Mariscal de Campo Syed Asim Munir. El primer ministro insistió en que no se hará "ningún compromiso en la defensa de la querida patria y Pakistán responderá contundentemente" a toda incursión. "Nuestras fuerzas están equipadas con capacidades profesionales, una formación superior y una estrategia defensiva efectiva para enfrentar cualquier desafío interno o externo", sentenció Sharif.
Cuatro horas de combates
Asimismo, el Ministerio ha indicado que los combates han tenido una duración de cuatro horas y que han cesado a medianoche "por orden del Jefe de Estado Mayor del Emirato Islámico". Por contra, también ha reconocido la muerte en combate de ocho militares afganos, al tiempo que ocho han resultado heridos y trece civiles "también han resultado heridos en el ataque con misiles del enemigo contra un campo de refugiados en Nangarhar, entre ellos mujeres y niños". La intensificación de las hostilidades viene de un contexto de ya tenso entre ambos países y en el que Kabul denunció el lunes ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas bombardeos ejecutados por Pakistán contra el país durante el fin de semana, unos ataques que se saldaron con la muerte de más de una decena de civiles y que Kabul alegó que tenían como objetivo "campamentos y escondites terroristas" del grupo armado Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, y del grupo yihadista Estado Islámico, en una operación de respuesta a los recientes ataques suicidas que han tenido lugar en suelo paquistaní.
Muertos
La situación ha escalado horas después de que el portavoz de los talibán en Afganistán anunciara que el Ejército afgano ha comenzado a atacar "bases e instalaciones paquistaníes a lo largo de la Línea Durand" --que marca el límite entre ambos estados por sus 2.640 kilómetros de longitud-- en operaciones "en respuesta a las insurrecciones de los círculos militares paquistaníes". Poco después, en una actualización de estas operaciones militares, el Ministerio de Defensa afgano ha informado en un comunicado de "intensos bombardeos hacia el este y el sureste" de la frontera, concretamente "cerca de las provincias de Paktika, Paktia, Khost, Nangarhar, Kunar y Nuristán". En dichos ataques, "han muerto 55 soldados paquistaníes y se han capturado dos bases y 19 puestos" de las fuerzas de Islamabad, según los datos de la cartera afgana, que ha afirmado haber capturado con vida "a varios" y también haber trasladado a Afganistán los cuerpos de algunos militares de Pakistán.
Tensiones
Las relaciones entre Pakistán y Afganistán se han deteriorado considerablemente en los últimos meses, ya que los pasos fronterizos terrestres han permanecido cerrados en su mayoría desde los combates de octubre, que causaron más de 70 muertos en ambos bandos, aunque los afganos que regresan a su país pueden cruzar la frontera. Tras un alto el fuego inicial negociado por Catar y Turquía, se han celebrado varias rondas de negociaciones, pero estos esfuerzos no han logrado alcanzar un acuerdo duradero. En los últimos meses se han producido una serie de atentados suicidas en Pakistán y Afganistán. Entre ellos, un ataque contra una mezquita chiíta en Islamabad que causó la muerte de al menos 40 personas y que fue reivindicado por el grupo Estado Islámico. La rama regional Estado Islámico-Khorasan también reivindicó un atentado suicida mortal en un restaurante de Kabul el mes pasado.
Intercambio de ataques
El ejército afgano había atacado el jueves instalaciones militares fronterizas en Pakistán en represalia, dice, por varios bombardeos mortales. "Decenas de soldados pakistaníes han muerto", "varios también han resultado heridos y otros han sido hechos prisioneros", afirmó el vocero Mujahid. Dijo a la AFP que más de 15 puestos avanzados pakistaníes habían caído en dos horas. Esta información fue desmentida por un portavoz del primer ministro Sharif, según el cual "ningún puesto pakistaní ha sido tomado o dañado", mientras que se han infligido "graves pérdidas" a los afganos. El asalto de las fuerzas de Kabul se produjo tras varios ataques aéreos pakistaníes del pasado fin de semana en las provincias de Nangarhar y Paktia, a raíz de "recientes atentados suicidas" en Pakistán.
Fuetres explosiones
Poco antes, periodista de la AFP presenciaron fuertes explosiones y el sobrevuelo de aviones en las ciudades clave de Kabul y Kandahar, esta última un bastión del gobierno talibán en el sur donde tiene su sede el líder supremo Hibatullah Akhundzada. El ministro del Interior pakistaní, Mohsin Naqvi, reivindicó que estos ataques y otros en la provincia de Paktia constituyen una "respuesta adecuada" a los de su vecino, mientras que el primer ministro, Shehbaz Sharif, advirtió que sus fuerzas armadas "tienen plena capacidad para aplastar cualquier ambición agresiva". El gobierno de Afganistán confirmó los ataques aéreos, y su portavoz Zabihullah Mujahid afirmó que no hubo víctimas. Horas antes, Mujahid había anunciado la reanudación de "operaciones ofensivas a gran escala" en la frontera "en respuesta a las repetidas violaciones del ejército pakistaní". informa France Presse.