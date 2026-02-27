Guerra Pakistán - Afganistán, en directo: última hora del bombardeo hoy en Kabul

Cuatro horas de combates

Asimismo, el Ministerio ha indicado que los combates han tenido una duración de cuatro horas y que han cesado a medianoche "por orden del Jefe de Estado Mayor del Emirato Islámico". Por contra, también ha reconocido la muerte en combate de ocho militares afganos, al tiempo que ocho han resultado heridos y trece civiles "también han resultado heridos en el ataque con misiles del enemigo contra un campo de refugiados en Nangarhar, entre ellos mujeres y niños". La intensificación de las hostilidades viene de un contexto de ya tenso entre ambos países y en el que Kabul denunció el lunes ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas bombardeos ejecutados por Pakistán contra el país durante el fin de semana, unos ataques que se saldaron con la muerte de más de una decena de civiles y que Kabul alegó que tenían como objetivo "campamentos y escondites terroristas" del grupo armado Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, y del grupo yihadista Estado Islámico, en una operación de respuesta a los recientes ataques suicidas que han tenido lugar en suelo paquistaní.