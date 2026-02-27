Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Castilla y LeónFalla del VallèsPeste porcinaChemsexCarlos ILudwig BandAlta VelocidadBridgertonGrifolsEncuesta Castilla y LeónPremios Goya 2026
instagramlinkedin

Venezuela

Maduro pide desestimar el caso contra él tras ser denegada la licencia para pagar su defensa

Solicita al tribunal "que desestime la cuarta acusación sustitutiva en su contra"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. / EP

EFE

Nueva York
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente venezolano depuesto, Nicolás Maduro, pidió este jueves a través de su abogado, Barry Pollack, que se desestime el caso por narcotráfico y corrupción en su contra en Estados Unidos después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) le haya negado la licencia para pagar su defensa con fondos de Venezuela que reclamó ayer.

La OFAC "se ha negado a reconsiderar su posición y no otorgará una licencia que permita al Gobierno de Venezuela financiar la defensa, interfiriendo así con el derecho del Sr. Maduro a contratar el abogado de su elección", con lo cual solicita al tribunal "que desestime la cuarta acusación sustitutiva en su contra", indican los argumentos de la moción en la plataforma judicial.

Noticias relacionadas

La documentación incluye una declaración jurada de Maduro en la que afirma que quiere seguir siendo representado por Pollack, tiene derecho a que el Gobierno venezolano pague su defensa legal y no puede pagar su propia defensa, por lo que presentará pruebas si se le requieren. El abogado manifestó que si no se desestima el caso, pedirá autorización para retirarse.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Qué ha pasado en México tras la muerte del principal capo del narcotráfico? Caos, disturbios en 16 estados y despliegue del Ejército
  2. La muerte de Nemesio Oseguera, jefe del Cartel de Jalisco Nueva Generación, desata disturbios y el despliegue del Ejército
  3. Europa aumenta su implicación con Ucrania entregando a Kiev nuevos misiles capaces de atacar territorio ruso
  4. Cuba mata a cuatro tripulantes de una embarcación civil de Estados Unidos
  5. Nueva York, en vilo ante el peor temporal de nieve de la década
  6. Europa se divide sobre la posibilidad de abrir una comunicación directa con Rusia para impulsar la paz en Ucrania
  7. El conflicto en Europa convierte a Rusia y Ucrania en principales potencias mundiales de la guerra de drones
  8. México arde tras la muerte del capo más buscado y se prepara para una escalada de violencia

Maduro pide desestimar el caso contra él tras ser denegada la licencia para pagar su defensa

La primera ministra de Dinamarca convoca elecciones parlamentarias anticipadas para el 24 de marzo

La primera ministra de Dinamarca convoca elecciones parlamentarias anticipadas para el 24 de marzo

Hillary Clinton niega ante el Congreso conocer a Epstein y estar al tanto de sus delitos

Hillary Clinton niega ante el Congreso conocer a Epstein y estar al tanto de sus delitos

EEUU e Irán cierran la tercera ronda de negociaciones sin acuerdo pero con "avances significativos"

Un estudio alerta que la IA recomienda ataques nucleares en simulaciones de guerra

Un estudio alerta que la IA recomienda ataques nucleares en simulaciones de guerra

La villa de lujo del líder del cartel asesinado 'El Mencho' después de la redada mortal

Melania Trump presidirá el lunes una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU

Melania Trump presidirá el lunes una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones