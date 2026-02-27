En Directo
Al minuto
Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones
DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
El alcalde de Moscú informa del derribo de casi 30 drones ucranianos
Las defensas antiaéreas rusas derribaron en poco más de seis horas un total de 27 drones ucranianos que se dirigían a la capital rusa, informó el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin. Inicialmente, Sobianin alertó en redes sociales de una decena de drones enemigos, que fueron neutralizados en las inmediaciones de la capital rusa durante la tarde del jueves. Más tarde, en otros mensajes, el alcalde moscovita subió a 27 el número de los aparatos no tripulados, cuyo objetivo era burlar las defensas aéreas de la capital rusa. La situación obligó a cerrar temporalmente los cuatro aeropuertos moscovitas - Sheremétievo, Domodédovo, Vnúkovo y Zhukovski -, que reanudaron sus operaciones tras el levantamiento de la amenaza de nuevos ataques.
Ucrania y EEUU concluyen diálogo en Ginebra mientras Rusia dice que no hay fecha límite para acuerdo
Representantes de Ucrania y Estados Unidos sostuvieron el jueves una ronda de diálogo en Ginebra para avanzar hacia el fin del conflicto y preparar nuevos encuentros trilaterales con Rusia, mientras que Moscú afirmó que no tiene "fechas límites" para alcanzar un acuerdo. "Como resultado de las reuniones de hoy, ya hay una mayor disposición para el próximo formato trilateral. Lo más probable es que la próxima reunión se celebre en los Emiratos Árabes Unidos, concretamente en Abu Dabi", dijo el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en su discurso vespertino y añadió que espera que el diálogo sea a principios de marzo. Negociadores rusos y ucranianos viajaron a Ginebra para mantener conversaciones por separado con funcionarios estadounidenses como parte del tenso proceso de negociación impulsado por Donald Trump para poner fin a más de cuatro años de conflicto. El principal negociador ucraniano, Rustem Umerov, se reunió con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner en el lujoso Hotel des Bergues durante unas seis horas.
Próxima reunión Ucrania-EEUU-Rusia será "lo más probable" en Abu Dabi, según Zelenski
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este jueves tras hablar desde Kiev con sus emisarios y los mediadores de la Casa Blanca en el conflicto ruso-ucraniano que la próxima reunión entre ucranianos, estadounidenses y rusos está prevista para principios de marzo y se celebrará seguramente en Abu Dabi. "Lo más probable, la próxima reunión será en los Emiratos, concretamente en Abu Dabi. Contamos con que sea a principios de marzo", dijo en su discurso a la nación Zelenski, que explicó también que habló varias veces durante el día con sus dos emisarios Rustem Umérov y David Arajamia y también con los enviados de Washington Steve Witkoff y Jared Kushner. Junto con otros enviados de Kiev, Umérov y Arajamia se reunieron este jueves en Ginebra con Witkoff y Kushner para preparar la próxima reunión a tres en la que también estarán los rusos y hablar del acuerdo económico Ucrania-EE.UU. con el que Kiev quiere asegurarse inversiones y apoyo estadounidense en la posguerra. Zelenski no hizo referencia a lo que se habló en la reunión sobre este acuerdo económico.
Ucrania y EEUU terminan las reuniones centradas en la reconstrucción posguerra
Delegaciones de Ucrania y Estados Unidos concluyeron este jueves una reunión de menos de cuatro horas en Ginebra, que estuvo centrada en conversaciones en torno a la reconstrucción de la infraestructura del país en el periodo posguerra. Aunque se esperaba que esta fuera una reunión trilateral, es decir en la que participara también Rusia y que se avanzara en las discusiones sobre como poner fin al conflicto armado, Moscú no envió a una delegación a la ciudad suiza, como sí hizo hace dos semanas. Según la agencia estatal de noticias TASS, el enviado especial del Kremlin para la cooperación económica, Kirill Dmitriev, se trasladó a Ginebra y llegó al hotel donde se celebraba la reunión mientras ésta tenía lugar, pero la Misión Diplomática Rusa en Ginebra no confirmó si había tenido alguna interacción con ambas o alguna de las delegaciones. El equipo estadounidense estuvo dirigido por el enviado especial de la Casa Blanca para los procesos de paz, Steve Witkoff, y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, quienes antes y después del encuentro con los enviados de Ucrania también se han reunido con negociadores iraníes en torno al programa nuclear de la República Islámica.
Las defensas antiaéreas rusas derriban siete drones ucranianos que se dirigían a Moscú
Las defensas antiaéreas rusas derribaron en la tarde de este jueves siete drones ucranianos que se dirigían a la capital rusa, informó el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin. Inicialmente, Sobianin alertó de dos drones enemigos, que fueron neutralizados en las inmediaciones de la capital rusa. Más tarde, en otros cuatro mensajes de Telegram, el alcalde moscovita informó de cuatro aparatos no tripulados más, cuyo objetivo era burlar las defensas aéreas de Moscú. La situación obligó a cerrar temporalmente los cuatro aeropuertos moscovitas - Sheremétievo, Domodiédovo, Vnúkovo y Zhukovski -, que reanudaron sus operaciones tras el levantamiento de la amenaza de ataques.
Dinamarca y Noruega introducirán restricciones a permisos de residencia para ucranianos
Los gobiernos de Dinamarca y Noruega anunciaron este jueves su intención de introducir restricciones a la protección colectiva proporcionada hasta ahora a todos los ucranianos a causa de la guerra contra Rusia. El Ministerio de Extranjería danés pretende cambiar la ley que garantiza a todos los ucranianos de forma automática el derecho a trabajar y a recibir ayudas sociales. Los que procedan de regiones menos afectadas por el conflicto bélico verán sus casos tratados de forma individual -una fórmula ya usada por Noruega-, al igual que las personas que están en edad de ser movilizadas. "Eso satisfará al Gobierno ucraniano, que varias veces ha instado a que los ucranianos llamados al Ejército no reciban permiso de residencia en Europa. Pero también aliviará a los municipios presionados para encontrar vivienda para los ucranianos recién llegados", señaló en un comunicado el ministro danés de Extranjería, Rasmus Stoklund.
Kiev prepara cambios en el sistema de movilización ante la escasez de tropas
Ucrania prepara nuevos pasos para reducir la escasez de soldados, ofreciendo mayor previsibilidad y motivación a los posibles reclutas, al tiempo que aborda los problemas causados por el creciente número de efectivos que abandonan las unidades sin autorización. La guerra de Ucrania, que acaba de entrar en su quinto año, ha convertido la movilización en un tema muy delicado para los ucranianos, pues desde que el flujo de voluntarios disminuyó tras los primeros meses de la invasión, el país ha dependido cada vez más de la movilización obligatoria para mantener estables las filas de su Ejército. Según el ministro de Defensa, Mijailo Fédorov, las autoridades preparan una "reforma integral de la movilización" para ofrecer soluciones a los problemas acumulados y mantener la capacidad de defensa del país.
Francia descarta las acusaciones de Rusia sobre el supuesto suministro de una bomba nuclear a Ucrania
Las autoridades de Francia han descartado este jueves la posibilidad de estar tratando de dotar a Ucrania de una "bomba nuclear o sucia", tal y como ha asegurado esta semana el Servicio de Inteligencia Extranjera de Rusia (SVR), que afirma que Londres y París estarían trabajando "activamente" en ello. La portavoz del Ministerio de las Fuerzas Armadas de Francia, Olivia Penichou, ha indicado que estas acusaciones "son completamente falsas", según un comunicado remitido a Europa Press. Así, ha recalcado que Francia "siempre ha cumplido y seguirá cumpliendo sus compromisos internacionales, en particular los relacionados con el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares".
Rusia dice que no tiene "fechas límites" para acabar con la guerra en Ucrania
Rusia afirmó este jueves que no tiene "fechas límites" para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania, justo antes del inicio de una reunión de alto nivel en Ginebra entre representantes estadounidenses y ucranianos para preparar una nueva ronda de diálogo. Negociadores rusos y ucranianos viajaron a Ginebra para mantener conversaciones por separado con funcionarios estadounidenses como parte del tenso proceso de negociación impulsado por Donald Trump para poner fin a más de cuatro años de conflicto. El jefe negociador de Ucrania, Rustem Umiérov, informó del inicio de la reunión con los emisarios de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner, centrada en temas económicos de la posguerra y en "los preparativos para la próxima ronda de negociaciones trilaterales con la participación de la parte rusa".
Comienza en Ginebra la reunión bilateral sobre economía entre Ucrania y EEUU
Los equipos negociadores de Kiev y Washington han comenzado su reunión de este jueves en Ginebra, que estará centrada en el acuerdo económico con el que Ucrania aspira a asegurarse inversiones estadounidenses para su reconstrucción en un escenario de posguerra. "Hoy en Ginebra comenzamos nuestro trabajo dentro del marco del proceso de negociación. Ha comenzado una reunión bilateral con la delegación estadounidense, con Steve Witkoff y Jared Kushner", dijo en sus redes sociales el negociador ucraniano Rustem Umérov.
- ¿Qué ha pasado en México tras la muerte del principal capo del narcotráfico? Caos, disturbios en 16 estados y despliegue del Ejército
- La muerte de Nemesio Oseguera, jefe del Cartel de Jalisco Nueva Generación, desata disturbios y el despliegue del Ejército
- Europa aumenta su implicación con Ucrania entregando a Kiev nuevos misiles capaces de atacar territorio ruso
- Cuba mata a cuatro tripulantes de una embarcación civil de Estados Unidos
- Nueva York, en vilo ante el peor temporal de nieve de la década
- Europa se divide sobre la posibilidad de abrir una comunicación directa con Rusia para impulsar la paz en Ucrania
- El conflicto en Europa convierte a Rusia y Ucrania en principales potencias mundiales de la guerra de drones
- México arde tras la muerte del capo más buscado y se prepara para una escalada de violencia