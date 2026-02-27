Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

Ucrania y EEUU terminan las reuniones centradas en la reconstrucción posguerra

Delegaciones de Ucrania y Estados Unidos concluyeron este jueves una reunión de menos de cuatro horas en Ginebra, que estuvo centrada en conversaciones en torno a la reconstrucción de la infraestructura del país en el periodo posguerra. Aunque se esperaba que esta fuera una reunión trilateral, es decir en la que participara también Rusia y que se avanzara en las discusiones sobre como poner fin al conflicto armado, Moscú no envió a una delegación a la ciudad suiza, como sí hizo hace dos semanas. Según la agencia estatal de noticias TASS, el enviado especial del Kremlin para la cooperación económica, Kirill Dmitriev, se trasladó a Ginebra y llegó al hotel donde se celebraba la reunión mientras ésta tenía lugar, pero la Misión Diplomática Rusa en Ginebra no confirmó si había tenido alguna interacción con ambas o alguna de las delegaciones. El equipo estadounidense estuvo dirigido por el enviado especial de la Casa Blanca para los procesos de paz, Steve Witkoff, y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, quienes antes y después del encuentro con los enviados de Ucrania también se han reunido con negociadores iraníes en torno al programa nuclear de la República Islámica.