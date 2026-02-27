Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Castilla y LeónFalla del VallèsPeste porcinaChemsexCarlos ILudwig BandAlta VelocidadBridgertonGrifolsEncuesta Castilla y LeónPremios Goya 2026
DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Directo Ucrania | La guerra, al minuto

Rezos ante los cuerpos de tres personas a la puerta del hospital Nasser en Jan Yunís, en el sur de Gaza, este domingo.

Rezos ante los cuerpos de tres personas a la puerta del hospital Nasser en Jan Yunís, en el sur de Gaza, este domingo. / Haitham Imad EFE

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

Barcelona
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente. La inestabilidad sigue en todo Oriente Próximo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

  1. ¿Qué ha pasado en México tras la muerte del principal capo del narcotráfico? Caos, disturbios en 16 estados y despliegue del Ejército
  2. La muerte de Nemesio Oseguera, jefe del Cartel de Jalisco Nueva Generación, desata disturbios y el despliegue del Ejército
  3. Europa aumenta su implicación con Ucrania entregando a Kiev nuevos misiles capaces de atacar territorio ruso
  4. Cuba mata a cuatro tripulantes de una embarcación civil de Estados Unidos
  5. Nueva York, en vilo ante el peor temporal de nieve de la década
  6. Europa se divide sobre la posibilidad de abrir una comunicación directa con Rusia para impulsar la paz en Ucrania
  7. El conflicto en Europa convierte a Rusia y Ucrania en principales potencias mundiales de la guerra de drones
  8. México arde tras la muerte del capo más buscado y se prepara para una escalada de violencia

Anthropic, la empresa de IA "ética" que se niega a espiar y crear armas autónomas para EEUU

EEUU captura a Maduro, en directo | Últimas noticias sobre la situación en Venezuela

DIRECTO EPSTEIN | Hillary Clinton pide que Trump sea llamado a declarar "bajo juramento" ante la comisión Epstein

DIRECTO TRUMP | China asegura que apoyará a Irán en el caso de guerra con EEUU

DIRECTO GAZA | Israel ensaya protocolos de seguridad civil ante la amenaza de una guerra EEUU-Irán

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

Maduro pide desestimar el caso en su contra en EEUU tras ser denegada la licencia para pagar su defensa

La primera ministra de Dinamarca convoca elecciones parlamentarias anticipadas para el 24 de marzo

