DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente. La inestabilidad sigue en todo Oriente Próximo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

Amnistía Internacional pide frenar expansión israelí y violencia de colonos en Cisjordania Amnistía Internacional (AI) instó este jueves a la comunidad internacional a adoptar "medidas decisivas" para frenar lo que define como la acelerada expansión israelí en Cisjordania y el aumento de la violencia de colonos israelíes en ese territorio. "A pesar de cientos de resoluciones de la ONU, opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia y la condena mundial, Israel continúa expandiendo descaradamente los asentamientos ilegales", declaró Erika Guevara-Rosas, directora sénior de Investigación, Incidencia Política y Campañas de Amnistía Internacional. Amnistía incide, en un comunicado, en el "incondicional" apoyo del Gobierno de Estados Unidos como una de las principales razones de que Israel haya intensificado sus acciones, además de la "persistente falta de rendición de cuentas internacional", que incluiría sanciones selectivas o la suspensión de acuerdos bilaterales. El genocidio de Israel contra los palestinos en Gaza, afirma también Amnistía, es debido a la "catastrófica incapacidad de la comunidad internacional para tomar medidas decisivas, negándose a utilizar las herramientas a su disposición".

Defensa civil de Gaza afirma que ataques israelíes causaron al menos cinco muertos Ataques israelíes mataron al menos a cinco personas en Gaza el viernes por la mañana, informó la Defensa Civil del territorio, donde desde octubre está oficialmente en vigor un alto el fuego entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás. La Defensa Civil, una organización de primeros auxilios que opera bajo la autoridad de Hamás, informó a la AFP que un ataque con drones causó tres muertos en el sur de la Franja y que otras dos personas fallecieron en el centro del territorio asolado por la guerra. Israel y Hamás se acusan mutuamente de violar la tregua, que entró en vigor el 10 de octubre tras dos años de guerra. Los intercambios de disparos continúan a diario. El 15 de febrero, la Defensa Civil informó que ataques israelíes causaron 12 muertos en Gaza. El ejército israelí explicó entonces que había identificado a "varios terroristas armados que se refugiaban bajo los escombros" y que había respondido a una "violación flagrante" del alto el fuego.

Afganistán ataca posiciones militares de Pakistán en respuesta a las "violaciones fronterizas" Las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán en 2021 han informado este jueves de que han comenzado a atacar objetivos militares paquistaníes en respuesta a las "reiteradas violaciones fronterizas" por parte de las fuerzas del país vecino, una operación que se ha saldado de momento con más de 50 muertos, según han explicado. El portavoz de los talibán en Afganistán, Zabihulá Muyahid, ha indicado que el Ejército afgano ha comenzado a atacar "bases e instalaciones paquistaníes a lo largo de la Línea Durand". "En respuesta a las insurrecciones de los círculos militares paquistaníes, se lanzaron operaciones de contrainsurgencia a gran escala", ha aclarado, según un mensaje difundido a través de redes sociales. Así, ha dado por iniciadas las operaciones "contra el régimen militar paquistaní" y ha señalado que las unidades afganas, "al amparo de la oscuridad de la noche, eliminarán fácilmente todas las fuerzas enemigas en movimiento y las enviarán al infierno", tal y como ha recogido la cadena de televisión afgana Tolo News.

Muere un menor en la ola de bombardeos israelíes contra el este del Líbano Al menos un menor de 16 años murió este jueves en la oleada de ataques israelíes que sacudió varias áreas del Valle de la Bekaa, en el este del Líbano, donde Israel asegura haber tenido como objetivo instalaciones militares del cuerpo de élite del grupo chií Hizbulá. "Los bombardeos israelíes de esta tarde en el Valle de la Bekaa causaron, como balance inicial, la muerte de un chico sirio de 16 años y heridas a un civil", informó en un breve comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano. Por su parte, la Agencia Nacional de Noticias (ANN) apuntó que los ataques también provocaron importantes daños materiales, que afectaron desde "casas y negocios en el área de Deir al Ahmar hasta mercados comerciales en la ciudad de Baalbek".

Israel ensaya sus protocolos de seguridad civil ante la amenaza de una guerra EEUU-Irán Con mochilas listas junto a la puerta, hospitales ensayando evacuaciones subterráneas y el Ejército manteniendo el sistema de alertas en máxima vigilancia, Israel vive en un estado de preparación ante la posibilidad de un ataque iraní que la mayoría de la población da por inevitable. "Me siento en paz con la idea, espero que eliminen de una vez por todas el régimen de los ayatolás", dice a EFE Eden Tikva, de Jerusalén. Para este joven, la inquietud que siente ya no se asemeja al miedo que experimentó en junio de 2025 durante la guerra de los Doce Días, que Israel inició con un ataque a Irán y éste contestó lanzando cientos de misiles a territorio israelí. Antes, explica Eden, Irán era prácticamente un enemigo mitológico para la mayoría de la población, pero sus ataques directos "nos han permitido hacernos una idea de sus capacidades. El clima bélico actual, estado de alerta y preparación constante incluidos, no es nada a lo que no estemos acostumbrados como ciudadanos israelíes".

Israel vuelve a bombardear el este del Líbano días después de un ataque con diez muertos Israel lanzó este jueves una oleada de bombardeos contra diferentes áreas del Valle de la Bekaa, en el este del Líbano, menos de una semana después de que diez personas, entre ellas varios miembros del grupo chií libanés Hizbulá, murieran en un ataque contra la misma región. Los bombardeos alcanzaron las afueras de las localidades de Hrabta, Budai, Shmustar y Beit Mchik, todas ellas cercanas a la importante ciudad de Baalbek, mientras que también fueron atacadas las inmediaciones de Hermel, informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN). Los cazas israelíes bombardearon algunas de estas zonas hasta tres veces en un lapso de apenas una hora, según el medio estatal, sin que por el momento se sepa si se han producido víctimas.

La Flotilla Global Sumud para Gaza aplaza su partida de Barcelona al 12 de abril La Flotilla Global Sumud partirá desde Barcelona dos semanas más tarde de lo previsto — el próximo 12 de abril — para intentar romper el bloqueo naval de la Franja de Gaza, anunció este jueves en Estambul la organización humanitaria islamista IHH, que coordina la participación turca en la iniciativa. Inicialmente, la salida estaba prevista para el 29 de marzo próximo desde el puerto de la capital catalana. El convoy marítimo, compuesto por decenas de embarcaciones, se ampliará gradualmente con la incorporación de barcos procedentes de otros puertos del mar Mediterráneo. Se estima que en total participarán más de un centenar de barcos, con delegaciones de unos 50 estados y participantes individuales de 150 países, sumando miles de personas, señaló IHH en un comunicado.

Israel busca un "cambio demográfico permanente" en Cisjordania y Gaza, según la ONU Las acciones de Israel en Cisjordania ocupada y Gaza, incluidas las operaciones militares, parecen dirigidas a provocar un "cambio demográfico permanente" en esos territorios, dijo el jueves el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk. "En conjunto, las acciones de Israel parecen dirigidas a provocar un cambio demográfico permanente en Gaza y Cisjordania, lo que genera preocupación por la limpieza étnica", señaló en un discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Türk señaló en particular una operación militar israelí que dura ya un año en el norte de Cisjordania y que provocó el desplazamiento de 32.000 palestinos.

Al menos tres palestinos muertos en nuevos ataques israelíes contra la Franja de Gaza Al menos tres palestinos murieron este jueves en nuevos ataques israelíes lanzados contra el norte y sur de la Franja de Gaza, informó el Hospital Al Ahli, que recibió a dos de las víctimas, y el Ejército israelí, que dijo haber matado a un tercer gazatí al que identificó como un "terrorista". Según detalla el Hospital Al Ahli, un avión israelí atacó a un grupo de civiles durante la mañana del jueves en el barrio de Tuffah, al noreste de la ciudad de Gaza. Como consecuencia de este bombardeo, dos palestinos fallecieron.