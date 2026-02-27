Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sorteo ChampionsMonarquíaGuerra Pakistán - AfganistánChemsexAlcampoOposicionesNetflixBarcelonaPremios Goya 2026Baronesa ThyssenEncuesta Castilla y LeónTina
instagramlinkedin

Un Eurofighter español y otro alemán se activan ante la violación del espacio aéreo de Rumanía por un dron

Trabajos en la plataforma de vuelo de un Eurofighter en la base rumana de MK.

Trabajos en la plataforma de vuelo de un Eurofighter en la base rumana de MK. / EMAD

EP

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un Eurofighter español y otro alemán se activaron este jueves ante la presunta violación del espacio aéreo de Rumanía por parte de un dron, cuyo origen ya está siendo investigado por la OTAN, según ha informado el Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

En un comunicado difundido este viernes, el EMAD detalla que, tras la activación, las aeronaves regresaron sin novedad a la base de la OTAN en Rumanía, conocida como MK, donde volvieron a estar listas para despegar en caso de ser necesario.

Se trata de la primera misión 'A-Scramble' del Destacamento Aéreo Táctico 'Paznic' junto al 71 Escuadrón de la Fuerza Aérea alemana, después de completar la fase inicial de integración en el servicio de Alerta de Reacción Rápida dentro de la misión de Policía Aérea reforzada en el flanco este de la Alianza Atlántica. El 'Paznic', al mando del comandante Félix Diéguez Pita, está compuesto por 53 militares y tres Eurofighter del Ejército del Aire y del Espacio.

Noticias relacionadas

El jefe de operaciones del destacamento, el comandante Juan Bengoechea, ha destacado "el alto grado de integración" alcanzado con la Fuerza Aérea alemana para la defensa del espacio aéreo aliado, que pone de relieve la importancia del trabajo conjunto bajo el concepto de Empleo Ágil de Combate, que promueve la flexibilidad y la interoperabilidad para actuar desde distintas localizaciones sin depender de grandes bases permanentes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cuba mata a cuatro tripulantes de una embarcación civil de Estados Unidos
  2. México arde tras la muerte del capo más buscado y se prepara para una escalada de violencia
  3. Irán ultima la compra a China de misiles supersónicos antibarcos en plena escalada de tensión con EEUU
  4. La Administración Trump ha retenido archivos de Epstein en que una mujer acusó al presidente de abusar de ella cuando era menor
  5. España no controlará los pasaportes de los militares británicos y aliados, según el Tratado sobre Gibraltar
  6. Japón endurece las normas para los turistas: así funcionará el nuevo permiso obligatorio que necesitarás para viajar
  7. Reino Unido impide entrar en el país a visitantes que no tengan el visado ETA: requisitos, cómo solicitarlo, plazos y precio
  8. Armas prohibidas en la guerra de Ucrania: crímenes con gas asfixiante, minas antipersona y bombas de racimo

'El Reino Unido estudia una abdicación a la española de Carlos III', por Matías Vallés

Los Verdes arrebatan un escaño a los laboristas en el Parlamento británico y confirman el hundimiento de Starmer

EEUU autoriza al personal no esencial de la embajada de Israel a salir del país por "seguridad" en plena tensión con Irán

EEUU autoriza al personal no esencial de la embajada de Israel a salir del país por "seguridad" en plena tensión con Irán

Barcelona, "epicentro operativo" de la lucha contra el yihadismo, que el año pasado mató a 9.901 personas

Barcelona, "epicentro operativo" de la lucha contra el yihadismo, que el año pasado mató a 9.901 personas

Directo | Afganistán responde a los ataques nocturnos de Pakistán

Directo | Afganistán responde a los ataques nocturnos de Pakistán

Un Eurofighter español y otro alemán se activan ante la violación del espacio aéreo de Rumanía por un dron

Un Eurofighter español y otro alemán se activan ante la violación del espacio aéreo de Rumanía por un dron

DIRECTO EPSTEIN | Hillary Clinton pide que Trump sea llamado a declarar "bajo juramento" ante la comisión Epstein

¿Qué está pasando entre Pakistán y Afganistán? Claves de la "guerra abierta" entre dos países cuya paz dijo haber logrado Trump

¿Qué está pasando entre Pakistán y Afganistán? Claves de la "guerra abierta" entre dos países cuya paz dijo haber logrado Trump