Un Eurofighter español y otro alemán se activan ante la violación del espacio aéreo de Rumanía por un dron
EP
Un Eurofighter español y otro alemán se activaron este jueves ante la presunta violación del espacio aéreo de Rumanía por parte de un dron, cuyo origen ya está siendo investigado por la OTAN, según ha informado el Estado Mayor de la Defensa (EMAD).
En un comunicado difundido este viernes, el EMAD detalla que, tras la activación, las aeronaves regresaron sin novedad a la base de la OTAN en Rumanía, conocida como MK, donde volvieron a estar listas para despegar en caso de ser necesario.
Se trata de la primera misión 'A-Scramble' del Destacamento Aéreo Táctico 'Paznic' junto al 71 Escuadrón de la Fuerza Aérea alemana, después de completar la fase inicial de integración en el servicio de Alerta de Reacción Rápida dentro de la misión de Policía Aérea reforzada en el flanco este de la Alianza Atlántica. El 'Paznic', al mando del comandante Félix Diéguez Pita, está compuesto por 53 militares y tres Eurofighter del Ejército del Aire y del Espacio.
El jefe de operaciones del destacamento, el comandante Juan Bengoechea, ha destacado "el alto grado de integración" alcanzado con la Fuerza Aérea alemana para la defensa del espacio aéreo aliado, que pone de relieve la importancia del trabajo conjunto bajo el concepto de Empleo Ágil de Combate, que promueve la flexibilidad y la interoperabilidad para actuar desde distintas localizaciones sin depender de grandes bases permanentes.
