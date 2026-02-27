En Directo
Última hora del caso Epstein, en directo: la aparición de una foto de Stephen Hawking en los archivos
MULTIMEDIA | El infierno de Epstein: quién aparece en sus archivos y cuál era su grado de implicación en la trama del pederasta
Barcelona, epicentro de la trama Epstein en Europa
A día que pasa, el caso Epstein -delincuente sexual vinculado a personalidades de la élite global- traspasa fronteras y salpica a políticos y empresarios de distintas latitudes muy alejadas entre sí. La desclasificación de documentos analizados en el Congreso de EEUU, con fotografías e emails incluidos, ha encendido el ventilador para hacer contener la respiración a líderes mundiales, entre los que se encuentra, entre otros muchos, el propio presidente de EEUU, Donald Trump, e incluso miembros de la realeza europea, como el príncipe Andrés. El hermano del rey Carlos III fue detenido e interrogado durante 10 horas sobre su relación con el financiero pedófilo muerto en prisión. EL PERIÓDICO abre un hilo directo para detallar las impliacaciones y los efectos de un escándalo internacional.
Hillary Clinton acusa a los republicanos de encubrir a Trump por su aparición en los archivos de Epstein
La exsecretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton ha acusado este jueves a los republicanos de la comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes de encubrir al presidente Donald Trump por su aparición en los archivos del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. "Si esta comisión se tomara en serio conocer la verdad sobre los crímenes de Epstein, no confiaría en corrillos de prensa para obtener respuestas de nuestro presidente actual sobre su participación; le preguntaría directamente bajo juramento sobre las decenas de miles de veces que aparece en los archivos de Epstein", ha señalado como parte de su testimonio tras ser citada a declarar.
Hillary Clinton niega ante el Congreso conocer a Epstein o estar al tanto de sus delitos
La exsecretaria de Estado y exprimera dama de Estados Unidos Hillary Clinton negó este jueves ante un comité del Congreso haber conocido en persona al delincuente sexual Jeffrey Epstein o haber tenido conocimiento de los delitos que este cometió. Clinton, quien comparece a puerta cerrada desde Nueva York ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, publicó en redes sociales el discurso inicial que pronunció durante el interrogatorio. Más información, aquí.
Hillary Clinton pide que Trump sea llamado a declarar "bajo juramento" ante comisión Epstein
La exsecretaria de Estado Hillary Clinton dijo el jueves que el comité de la Cámara de Representantes que investiga el caso Jeffrey Epstein debería citar al presidente Donald Trump para que testifique sobre sus vínculos con el difunto delincuente sexual condenado. En una declaración difundida antes de la comparecencia, que se celebra a puerta cerrada, Clinton acusó al panel de tomarle declaración para "desviar la atención" sobre Trump.
La UE pide a la agencia antifraude revisar vínculos de excomisario británico Mandelson con Epstein
La Comisión Europea anunció este jueves que pidió a la agencia del bloque contra el fraude que revise los vínculos del excomisario británico Peter Mandelson, arrestado esta semana en el Reino Unido, con Jeffrey Epstein. Mandelson, quien fue comisario europeo de Comercio entre 2004 y 2008, fue detenido el lunes por la policía de Londres tras denuncias surgidas a raíz de la última serie de documentos relacionados con el ya fallecido delincuente sexual estadounidense, publicados por el gobierno de Estados Unidos el mes pasado. La Comisión Europea presentó la solicitud a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) "dadas las circunstancias y la gran cantidad de documentos que se han hecho públicos", informó un portavoz. Bruselas quiere determinar si el destacado político británico infringió el código de conducta al que están sujetos los comisarios.
El presidente del Foro Económico Mundial de Davos, Borge Brende, dimite por sus vínculos con Jeffrey Epstein
El presidente y consejero delegado del Foro Económico Mundial, Borge Brende, ha anunciado este jueves su dimisión ante la polémica suscitada por sus vínculos con el magnate y pederasta Jeffrey Epstein. Según se desprende de la nota de prensa, la entidad conocida por organizar encuentros en la ciudad suiza de Davos ha asegurado "respetar" la decisión de Brende, el cual será sustituido en calidad de presidente y CEO interino por Alois Zwinggi. El comunicado no ha mencionado a Epstein en ningún momento. "Tras meditarlo cuidadosamente, he decidido dimitir como presidente y consejero delegado del Foro Económico Mundial. [...] Estoy muy agradecido por la increíble colaboración de mis colegas y socios, y creo que ahora es el momento adecuado para que el Foro continúe su importante labor sin distracciones", ha afirmado Brende. "Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a Borge Brende por sus importantes contribuciones al Foro Económico Mundial. Su dedicación y liderazgo han sido fundamentales durante un periodo crucial de reformas para la organización, lo que ha dado lugar a una exitosa reunión anual en Davos", han manifestado conjuntamente los co-presidentes del patronato del Foro, André Hoffmann y Larry Fink.
Gemma Casadevall
Dimite el presidente del Foro de Davos por sus contactos con Epstein
La lista de figuras apeadas de sus puestos entre la elite internacional por sus contactos con el pederasta Jeffrey Epstein suma al presidente del Foro Económico de Davos y exministro de Exteriores noruego Borge Brende. La organización informó a través de un comunicado de la dimisión del político y diplomático, que llevaba desde 2017 al frente de la mayor cita mundial de líderes y empresarios en esa localidad suiza. Contra Brende se abrió a principios de febrero una investigación externa por sus contactos con Epstein. El detonante son tres cenas aparentemente de negocios con el multimillonario estadounidense. La organización explicó entonces que el objetivo era cumplir con las debidas prerrogativas de transparencia e integridad. Lea la crónica completa de Gemma Casadevall.
Idoya Noain
La Administración Trump ha retenido archivos de Epstein en que una mujer acusó al presidente de abusar de ella cuando era menor
El Departamento de Justicia del Gobierno de Donald Trump no ha hecho públicos algunos de los archivos de Jeffrey Epstein que están relacionados con acusaciones de que el ahora presidente de Estados Unidos abusó hace décadas de una menor. Concretamente, y según las determinaciones de varios medios y un congresista demócrata, faltan más de 50 páginas de entrevistas del FBI y otras notas de las conversaciones de investigadores federales con la mujer, que en 2019 denunció haber sido abusada por Epstein y Trump, al que el financiero le presentó según su relato en 1983, cuando ella tenía tan solo 13 años. Lea la crónica completa de Idoya Noain.
Lucas Font
El liderazgo de Starmer se somete a una prueba de fuego en las urnas en plena crisis por el 'caso Epstein'
El liderazgo de Starmer se somete a una prueba de fuego en las urnas en plena crisis por el 'caso Epstein', por Lucas Font.
Ocultados archivos incriminatorios del FBI contra Trump en los archivos de Epstein
Decenas de entrevistas a testigos realizadas por el FBI en la investigación de Jeffrey Epstein parece que faltan en el enorme conjunto de archivos publicados por el Departamento de Justicia de EEUU el mes pasado, según una investigación que publica este miércoles la CNN. Estos documentos incluyen tres entrevistas relacionadas con una mujer que acusó al presidente de EEUU, Donald Trump, de agredirla sexualmente hace décadas, indica la cadena estadounidense. En otra información publicada ayer por la cadena pública estadounidense NPR, se insiste en que el Departamento de Justicia ha retenido algunos archivos de Epstein relacionados con acusaciones contra Trump.
Los abogados de Mandelson denuncian que fue detenido bajo la premisa falsa de planeaba huir de Reino Unido
Los abogados de Peter Mandelson han denunciado este miércoles que el exministro laborista y exembajador de Reino Unido en Estados Unidos, implicado en la trama británica del caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein, fue arrestado este lunes bajo la falsa premisa de que iba a huir del país. "Peter Mandelson fue arrestado ayer a pesar de que existía un acuerdo con la Policía para que asistiera a una entrevista el próximo mes de manera voluntaria. El arresto se produjo a raíz de una sugerencia infundada de que estaba planeando abandonar el país y establecer su residencia permanente en el extranjero", han señalado los abogados en declaraciones a la cadena BBC.
