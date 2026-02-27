Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Última hora del caso Epstein, en directo: la aparición de una foto de Stephen Hawking en los archivos

MULTIMEDIA | El infierno de Epstein: quién aparece en sus archivos y cuál era su grado de implicación en la trama del pederasta

Barcelona, epicentro de la trama Epstein en Europa

Jeffrey Epstein | AFP

Jeffrey Epstein | AFP / House Committee on Oversight

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

A día que pasa, el caso Epstein -delincuente sexual vinculado a personalidades de la élite global- traspasa fronteras y salpica a políticos y empresarios de distintas latitudes muy alejadas entre sí. La desclasificación de documentos analizados en el Congreso de EEUU, con fotografías e emails incluidos, ha encendido el ventilador para hacer contener la respiración a líderes mundiales, entre los que se encuentra, entre otros muchos, el propio presidente de EEUU, Donald Trump, e incluso miembros de la realeza europea, como el príncipe Andrés. El hermano del rey Carlos III fue detenido e interrogado durante 10 horas sobre su relación con el financiero pedófilo muerto en prisión. EL PERIÓDICO abre un hilo directo para detallar las impliacaciones y los efectos de un escándalo internacional.

  1. ¿Qué ha pasado en México tras la muerte del principal capo del narcotráfico? Caos, disturbios en 16 estados y despliegue del Ejército
  2. La muerte de Nemesio Oseguera, jefe del Cartel de Jalisco Nueva Generación, desata disturbios y el despliegue del Ejército
  3. Europa aumenta su implicación con Ucrania entregando a Kiev nuevos misiles capaces de atacar territorio ruso
  4. Cuba mata a cuatro tripulantes de una embarcación civil de Estados Unidos
  5. Nueva York, en vilo ante el peor temporal de nieve de la década
  6. Europa se divide sobre la posibilidad de abrir una comunicación directa con Rusia para impulsar la paz en Ucrania
  7. El conflicto en Europa convierte a Rusia y Ucrania en principales potencias mundiales de la guerra de drones
  8. México arde tras la muerte del capo más buscado y se prepara para una escalada de violencia

Anthropic, la empresa de IA "ética" que se niega a espiar y crear armas autónomas para EEUU

EEUU captura a Maduro, en directo | Últimas noticias sobre la situación en Venezuela

DIRECTO EPSTEIN | Hillary Clinton pide que Trump sea llamado a declarar "bajo juramento" ante la comisión Epstein

DIRECTO TRUMP | China asegura que apoyará a Irán en el caso de guerra con EEUU

DIRECTO GAZA | Israel ensaya protocolos de seguridad civil ante la amenaza de una guerra EEUU-Irán

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

Maduro pide desestimar el caso en su contra en EEUU tras ser denegada la licencia para pagar su defensa

La primera ministra de Dinamarca convoca elecciones parlamentarias anticipadas para el 24 de marzo

