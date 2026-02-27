Al menos dos muertos y unos 40 heridos al estrellarse un tranvía contra un edificio en el centro de Milán

Al menos dos personas han muerto y cerca de 40 han resultado heridas al descarrilar este viernes un tranvía en Milán, que terminó empotrado contra un edificio y arrollando a varios peatones en las inmediaciones del centro de la ciudad. El accidente se produjo en torno a las 16.00, según los primeros datos difundidos por medios locales. Algunos heridos se encuentran en estado crítico y otros presentan lesiones leves. Los fallecidos son un hombre de 60 años y una persona sin hogar.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, recogidas por los diarios italianos La Repubblica e Il Corriere, el tranvía de la línea 9 cubría el trayecto entre la plaza della Repubblica y la plaza Oberdan cuando llegó a gran velocidad al cruce con via Lazzaretto. En ese punto existe un cruce que permite desviarse hacia la izquierda, aunque el convoy debía continuar recto. Sin embargo, al atravesar la intersección se inclinó, descarriló y fue a estrellarse contra el edificio de la esquina, donde derribó un semáforo y destrozó el escaparate de una tienda.

Varios testigos relataron escenas de pánico. "Oí un silbido, un ruido estridente, y vi el tranvía inclinarse hacia la izquierda; luego, un golpe como una bomba y el sonido de los cristales rotos”, ha explicado una mujer que se encontraba sentada en la terraza de un café de via Vittorio Veneto, una de las calles afectadas. "Giró a la izquierda cuando tenía que seguir recto; quizá iba demasiado rápido y, cuando se salió de los raíles, nadie podía detenerlo", ha señalado otro testigo. "Pensé que era un terremoto", ha añadido un hombre.

Hasta el lugar se desplazaron el alcalde de la ciudad, Giuseppe Sala, y el fiscal jefe, Marcello Viola, quien anunció la apertura, en las próximas horas, de una investigación por homicidio imprudente y lesiones por negligencia. Numerosos equipos de emergencia —policía, bomberos y sanitarios— acudieron también para atender a las víctimas y asegurar la zona. "El choque fue devastador", ha dicho Viola, al hablar con la prensa.

Entre las hipótesis que se barajan figura la posibilidad de que el conductor sufriera algún tipo de indisposición que le hiciera perder el control del tranvía. El vehículo siniestrado es un Tramlink bidireccional de última generación, en servicio desde hace aproximadamente un año. De 25 metros y tres coches comunicados, dispone de 66 plazas sentadas, y se empezó a usar primero en las líneas 7 y 31 y posteriormente en la 9, una de las rutas emblemáticas de Milán, que atraviesa varios barrios residenciales y comerciales.