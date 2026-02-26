Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muere TejeroDocumentos 23FFamilia niño UCICubaIñigo ErrejónTasa turísticaBarcelonaNobel de LiteraturaÁrbolesPremios Goya 2026
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Efecto Trump, hoy en directo: Tensión en torno a Irán y la política exterior de EEUU

FOTODELDÍA ALTA MAR, 19/02/2026.- El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó el despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln junto con su grupo de combate a aguas de Oriente Medio y ha ordenado el envío de otro más, el USS Gerald R. Ford (en la imagen), para presionar a Irán, después de que Rusia e Irán anunciaran ejercicios navales conjuntos en el mar de Omán y el norte del océano Índico, con el fin de reforzar la seguridad y la coordinación para enfrentar amenazas a la seguridad marítima, en medio de las amenazas militares de Estados Unidos contra Teherán.EFE/ U.S. Navy - SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) -. - SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) -

FOTODELDÍA ALTA MAR, 19/02/2026.- El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó el despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln junto con su grupo de combate a aguas de Oriente Medio y ha ordenado el envío de otro más, el USS Gerald R. Ford (en la imagen), para presionar a Irán, después de que Rusia e Irán anunciaran ejercicios navales conjuntos en el mar de Omán y el norte del océano Índico, con el fin de reforzar la seguridad y la coordinación para enfrentar amenazas a la seguridad marítima, en medio de las amenazas militares de Estados Unidos contra Teherán.EFE/ U.S. Navy - SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) -. - SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) - / U.S. Navy / EFE

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Crecen los frentes abiertos por el presidente de EEUU, Donald Trump, en el tablero internacional y en EEUU. A la intervención en Venezuela, donde EEUU secuestró al presidente Nicolás Maduro y lo puso en manos de tribunales estadounidenses por narcotráfico, siguió la amenaza de hacerse con la isla danesa de Groenlandia. También apunta a Cuba. La última amenaza ha sido la posible intervención militar de EEUU en Irán en favor de los opositores que protestan contra un régimen que está respondiendo con mano de hierro. En EEUU crece la tensión por el papel de la policía de Trump contra la inmigración y sus asesinatos injustificables.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora de la escalada de tensión internacional de la mano de Donald Trump.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Europa se divide sobre la posibilidad de abrir una comunicación directa con Rusia para impulsar la paz en Ucrania
  2. ¿Qué ha pasado en México tras la muerte del principal capo del narcotráfico? Caos, disturbios en 16 estados y despliegue del Ejército
  3. La muerte de Nemesio Oseguera, jefe del Cartel de Jalisco Nueva Generación, desata disturbios y el despliegue del Ejército
  4. El conflicto en Europa convierte a Rusia y Ucrania en principales potencias mundiales de la guerra de drones
  5. Las tácticas de Putin rozan el sadismo en la guerra de Ucrania
  6. Europa aumenta su implicación con Ucrania entregando a Kiev nuevos misiles capaces de atacar territorio ruso
  7. Nueva York, en vilo ante el peor temporal de nieve de la década
  8. El suplicio de una niña ucraniana para escapar de Rusia: 'Vienes a por ella o la recibirás en pedazos”

Directo | Rusia ataca las ciudades de Kiev, Krivi Rig, Zaporiyia y Járkov

Directo | Rusia ataca las ciudades de Kiev, Krivi Rig, Zaporiyia y Járkov

El liderazgo de Starmer se somete a una prueba de fuego en las urnas en plena crisis por el 'caso Epstein'

El liderazgo de Starmer se somete a una prueba de fuego en las urnas en plena crisis por el 'caso Epstein'

EEUU captura a Maduro, en directo | Últimas noticias sobre la situación en Venezuela

EEUU captura a Maduro, en directo | Últimas noticias sobre la situación en Venezuela

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Efecto Trump, hoy en directo: Tensión en torno a Irán y la política exterior de EEUU

Última hora del caso Epstein, en directo: los archivos en Reino Unido y la puesta en libertad de Peter Mandelson

Más novedades en Venezuela: dimite el fiscal general Tarek William Saab

Más novedades en Venezuela: dimite el fiscal general Tarek William Saab

Cuba mata a cuatro tripulantes de una embarcación civil de Estados Unidos

Cuba mata a cuatro tripulantes de una embarcación civil de Estados Unidos