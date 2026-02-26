Efecto Trump, hoy en directo: Tensión en torno a Irán y la política exterior de EEUU

Crecen los frentes abiertos por el presidente de EEUU, Donald Trump, en el tablero internacional y en EEUU. A la intervención en Venezuela, donde EEUU secuestró al presidente Nicolás Maduro y lo puso en manos de tribunales estadounidenses por narcotráfico, siguió la amenaza de hacerse con la isla danesa de Groenlandia. También apunta a Cuba. La última amenaza ha sido la posible intervención militar de EEUU en Irán en favor de los opositores que protestan contra un régimen que está respondiendo con mano de hierro. En EEUU crece la tensión por el papel de la policía de Trump contra la inmigración y sus asesinatos injustificables.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora de la escalada de tensión internacional de la mano de Donald Trump.

Irán expresa optimismo antes de negociaciones con EEUU sobre el programa nuclear El presidente de Irán expresó este miércoles su optimismo antes del nuevo ciclo de negociaciones con Estados Unidos en Ginebra, después de que Donald Trump acusara a Teherán de desarrollar misiles capaces de alcanzar Estados Unidos y de continuar con sus ambiciones nucleares. El presidente estadounidense ha multiplicado las amenazas de atacar Irán en caso de no llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán y mantiene la presión con un dispositivo militar masivo en Medio Oriente, que incluye portaviones. Durante su discurso sobre el estado de la Unión, Trump afirmó el martes que Irán está trabajando para "construir misiles que pronto alcanzarán Estados Unidos" y que sigue adelante con "sus siniestras ambiciones nucleares".

La vida continúa en un Teherán que se prepara para un posible ataque de Estados Unidos La vida discurre con aparente normalidad en un Teherán sobre el que sobrevuela la amenaza de ataques estadounidenses con colegios abiertos y las calles llenas, pero donde muchos vecinos se preparan acumulando comida, agua y dinero en efectivo en caso de que estalle un conflicto. En la norteña plaza de Tajrish nada indica que Estados Unidos ha realizado el mayor despliegue militar desde la guerra de Irak de hace 23 años en las cercanías de la República Islámica, con vecinos realizando compras o haciendo largas colas para entrar en restaurantes tras el iftar (ruptura del ayuno). Allí, Josro, ingeniero civil de 48 años, compra frutas para su familia y expresa su preocupación por una situación que le trae recuerdos de la guerra con Irak (1980-1988). "No quiero que mis hijos (de 6 y 9 años) pasen por lo mismo", dice a EFE respecto a la guerra que vivió de niño y que le provocó un insomnio que se prolongó hasta años después de su fin porque los ruidos le hacían recordar los bombardeos.

EEUU desvela sus primeros planes para dar servicio consular a estadounidenses en asentamientos en Cisjordania La Embajada de Estados Unidos en Israel ha anunciado que planea dar servicio consular a ciudadanos estadounidenses en asentamientos en Cisjordania, la primera vez en la que llevará a cabo actividades en este sentido, a pesar de las declaraciones desde Washington contra los planes israelíes para consolidar su control del territorio palestino, en medio de los llamamientos desde partes del Gobierno de Israel en favor de la anexión.

Irán y EEUU buscarán este jueves una salida para evitar la guerra Irán y Estados Unidos mantendrán mañana jueves una tercera ronda de negociaciones en Ginebra en medio de las amenazas de una intervención militar del presidente estadounidense, Donald Trump, y sin que aparentemente hayan logrado acercar sus líneas rojas. El encuentro se produce en medio de choques dialécticos entre los dos rivales después de que Teherán calificase hoy como "grandes mentiras" las afirmaciones de Trump de que la República Islámica no reniega de tener un arma atómica. El mandatario estadounidense también afirmó anoche en el discurso del Estado de la Unión que el país persa desarrolla misiles que podrán alcanzar su territorio y estimó en 32.000 los muertos en la represión de las protestas de enero en Irán, que las autoridades iraníes cifran en unos 3.100 y oenegés opositoras en unos 7.000.

Idoya Noain Tres momentos del discurso sobre el Estado de la Unión de Trump Los índices de popularidad de Donald Trump nunca han estado tan bajos como ahora pero el presidente de Estados Unidos sigue mostrándose desafiante y combativo. Es como ha aparecido este martes en el Congreso para ofrecer el discurso sobre el estado de la Unión más largo de la historia de Estados Unidos, 107 minutos que, más allá del impacto político directo que pueda tener, ha dejado varios momentos destacados. Lea la crónica completa de Idoya Noain.

Irán afirma que un acuerdo con Estados Unidos está "al alcance de la mano" El canciller iraní, Abás Araqchi, declaró este martes que un acuerdo con Estados Unidos sobre el programa nuclear de Teherán está "al alcance de la mano" antes de las conversaciones de esta semana en Ginebra. Al mismo tiempo, el gobierno iraní advirtió a los estudiantes que volvieron a manifestarse que existen "límites", tras la sangrienta represión de las protestas de enero. "Tenemos una oportunidad histórica de lograr un acuerdo sin precedentes que aborde las preocupaciones de ambas partes y los intereses mutuos", dijo Araqchi en una publicación en X. El ministro iraní afirmó que llegar a un entendimiento está "al alcance de la mano, pero sólo si se le da prioridad a la diplomacia".

El Líbano pide a Hizbulá no intervenir por Irán y avisa de potenciales ataques israelíes El ministro libanés de Exteriores, Yusef Rayyi, pidió este martes al grupo chií libanés Hizbulá que se abstenga de intervenir si Estados Unidos ataca a su aliado Irán y alertó de que su participación podría llevar a Israel a bombardear infraestructura en el Líbano. "Hemos recibido advertencias que indican que cualquier intervención por parte de Hizbulá podría incitar a Israel a atacar objetivos de infraestructura y estamos utilizando todos los medios disponibles para evitar eso", manifestó el jefe de la diplomacia libanesa en su cuenta de X, con lo que ratificó sus declaraciones a la prensa en Ginebra. Rayyi, que se encuentra en la ciudad suiza para la reunión anual del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, también expresó su esperanza de que el movimiento chií evite embarcarse en una "nueva aventura" y de que el Líbano se libre de sufrir "más destrucción".

Varios cazas F-22 aterrizan en Israel y se suman al despliegue de EEUU en Oriente Próximo Varios cazas F-22 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos aterrizaron este martes en Israel procedentes del Reino Unido como parte del despliegue militar estadounidense en Oriente Próximo de cara a un posible ataque a Irán. Varios medios israelíes informaron del este despliegue, que, según el diario 'Times Of Israel', está compuesto por doce aeronaves que aterrizaron en una base israelí en el sur del país. Los cazas, indica este periódico, despegaron este mismo martes de la base de Lakenheath, en el Reino Unido, donde se encontraban desde la semana pasada por, supuestamente, problemas con los reabastecimientos que los acompañaban. Su aterrizaje se produce dos días antes de las conversaciones entre Irán y Estados Unidos, previstas para el jueves en Ginebra para intentar llegar a un acuerdo que evite una intervención militar en el país asiático, y en la víspera de la llegada a Tel Aviv del primer ministro indio, Narendra Modi, en una visita de dos días a Israel.