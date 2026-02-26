Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

Rusia ataca las ciudades de Kiev, Krivi Rig, Zaporiyia y Járkov Rusia lanzó durante la pasada noche un ataque con drones de larga distancia y misiles que tuvo entre sus objetivos las ciudades de Kiev, Krivi Rig, Zaporiyia y Járkov. En la capital, el bombardeo ha causado daños materiales en tres distritos, sin que de momento se conozcan víctimas, según informó el alcalde, Vitali Klichkó. En Krivi Rig, una ciudad industrial situada en la región de Dnipropetrovsk del centro-este de Ucrania, una persona ha resultado herida por el impacto de un dron de ataque Shahed ruso-iraní en un edificio residencial. Por lo que respecta a Zaporiyia, una urbe del sureste de Ucrania que está cerca del frente, unos 500 edificios residenciales se han quedado sin calefacción debido al ataque ruso, según han informado las autoridades locales.

Zelenski afirma que Trump apoya la reunión a tres de marzo como antesala de un encuentro de líderes El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha revelado este miércoles que su homólogo estadounidense, Donald Trump, está a favor de que la reunión tripartita entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos prevista para el mes de marzo sirva como paso previo a un encuentro de líderes, una demanda en la que vienen incidido Kiev desde hace tiempo. En una conversación telefónica, ambos líderes han hablado, entre otras cuestiones, de los asuntos que las delegaciones estadounidense y ucraniana tiene previsto tratar este jueves en la ciudad suiza de Ginebra, así como de los preparativos de esa futura cita a tres. "Esperamos que esta reunión brinde la oportunidad de avanzar las conversaciones al nivel de líderes. El presidente Trump apoya esta serie de pasos. Esta es la única manera de resolver todos los asuntos complejos y delicados y, finalmente, poner fin a la guerra", ha manifestado Zelenski.

Zelenski habla con Trump, Witkoff y Kushner sobre la reunión bilateral del jueves El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, mantuvo este miércoles una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, y con sus emisarios en las negociaciones para poner fin a la guerra ruso-ucraniana, Steve Witkoff y Jared Kushner. "Hemos hablado de las cuestiones que nuestros representantes abordarán mañana en Ginebra durante la reunión bilateral, así como los preparativos para la próxima reunión de los equipos negociadores al completo en un formato trilateral a comienzos de marzo", escribió Zelenski en redes sociales al anunciar la llamada.

Trump y Zelenski hablaron por teléfono antes de nuevas negociaciones sobre Ucrania El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló este miércoles por teléfono con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo a la AFP un funcionario de la Casa Blanca, antes de una nueva ronda de negociaciones destinadas a poner fin a la invasión rusa. No hubo más detalles disponibles de inmediato sobre la llamada, que se produce en vísperas de que el negociador ucraniano Rustem Umerov se reúna con el enviado estadounidense Steve Witkoff en Ginebra, y antes de nuevas conversaciones trilaterales con Rusia previstas para principios de marzo.

Zelenski anuncia una purga dentro de los servicios de seguridad de Ucrania El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha informado este miércoles del comienzo de una purga dentro del Sistema de Servicio de Ucrania (SBU) de todos aquellos funcionarios cuyos intereses no coincidan con los del país. "Ya hay resultados, ya han comenzado los arrestos pertinentes", ha contado. "He dado indicaciones a Yevheni Jmara y Oleksandr Poklad --jefes interinos del SBU-- para depurar del servicio a aquellos cuyos intereses no son los de Ucrania", ha anunciado Zelenski, incidiendo en que "todos los que ocupan cargos gubernamentales deben trabajar por y por el bien de Ucrania".

El Kremlin dice que una reunión entre Putin y Zelenski ahora no tiene sentido Una reunión entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Ucrania, Volodímir Zelenski, no tiene sentido en la actualidad, afirmó este miércoles el Kremlin. "En cuanto a la posibilidad de organizar una reunión entre el presidente ruso y Zelenski, bueno, por ahora, limitémonos a recordar sus declaraciones de la semana pasada. (...) Y planteémonos la pregunta: ¿tiene sentido celebrar una cumbre si el régimen de Kiev aún mantiene esta postura?", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, a la televisión pública. El mandatario ucraniano reiteró esta semana que la única forma de obligar a Rusia a retirarse de Ucrania es aumentando la presión económica y militar sobre el país porque, de lo contrario, Putin querrá "continuar" la guerra más allá del territorio ucraniano.

La guerra en Ucrania se enfrenta a una solución a la coreana Los contraataques de Ucrania han mejorado las posiciones en las regiones de Zaporiyia (sur) y Dnipropetrovsk (centro-este) y han permitido recuperar más de 400 kilómetros cuadrados en las últimas semanas, según Kiev. Sin embargo, pocos analistas consideran que esto pueda conducir a una contraofensiva más amplia, dado que Rusia mantiene ventaja en efectivos y aviación. La capacidad de producción de drones rusa es importante y puede ser determinante en la futura marcha de la guerra. Ucrania ha reforzado no obstante las posiciones tácticas cerca del importante nudo logístico de Guliaipole, en la región de Zaporiyia, y ha reducido la amenaza sobre capitales regionales. El resultado es que la guerra sigue siendo un enfrentamiento multilocalizado de desgaste. Para el exAlto Representante de la Unión Europea para Política Exterior y exministro socialista, Josep Borrell, apunta que una solución podría ser "un acuerdo a la coreana" de "no paz y no guerra con una línea de demarcación y cada uno enfrente del otro".

Detenido en Alemania el presunto asesino del expolítico ucraniano Andréi Portnov en Madrid El presunto autor del asesinato de Andréi Portnov, exasesor del expresidente ucraniano Víktor Yanukóvich, tiroteado a las puertas de un colegio en Pozuelo de Alarcón (Madrid) en mayo de 2025, ha sido detenido en la localidad alemana de Heinsberg, según ha informado la Policía Nacional. Portnov fue tiroteado en la espalda y en la cabeza el 21 de mayo de 2025 tras dejar a sus hijos en el Colegio Americano, un crimen por el que la Policía buscó a tres personas implicadas, incluido el tirador, que efectuó al menos nueve disparos y huyó, según el número de casquillos encontrados en la zona.

La invasión rusa no ha logrado sus objetivos tras cuatro años de guerra La invasión de Ucrania por parte de Putin entra en su quinto año sin que Rusia haya logrado ninguno de sus objetivos bélicos y afrontando reveses en el campo de batalla ante el aumento de bajas. Se calcula que más de 200.000 soldados rusos han muerto en Ucrania. El intento de tomar Kiev en solo tres días fue el primer contratiempo para un Putin que preveía una operación de conquista rápida. Las fuerzas rusas también intentaron, sin éxito, tomar la ciudad de Járkov; todas las provincias de Donetsk, Zaporiyia y Jersón; o las provincias de Nikolaev y Odesa, entre otros objetivos iniciales de las operaciones militares rusas. Las fuerzas rusas aún no han logrado tomar las cuatro provincias que Rusia se anexionó ilegalmente en 2022. Putin lanzó su invasión con el objetivo de "desnazificar" Ucrania, una forma en ruso de referirse a la sustitución del Gobierno democráticamente elegido de Ucrania por un estado títere prorruso.