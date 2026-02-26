DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

En Directo
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente. La inestabilidad sigue en todo Oriente Próximo.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
Erdogan critica que Israel sigue intensificando los ataques en Gaza pese al alto el fuego
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha criticado este miércoles los continuos ataques de Israel en la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego vigente desde el pasado octubre. "Pese al alto el fuego del pasado 10 de octubre, garantizado también con los esfuerzos de Turquía, el Gobierno israelí continúa intensificando sus ataques contra Gaza y Cisjordania", ha denunciado el mandatario turco en declaraciones recogidas por la agencia Anatolia durante un acto religioso en Ankara. En el evento, un iftar --la comida nocturna con la que se rompe el ayuno diario durante el Ramadán--, Erdogan ha señalado que los musulmanes de Gaza son un ejemplo al realizar estos ritos en medio de las ruinas. El Ministerio de Sanidad gazatí ha cifrado este miércoles en 618 los muertos y en 1.663 los heridos por ataques israelíes desde el 10 de octubre, fecha en la que se han recuperado 732 cadáveres de las zonas de las que se replegaron las tropas israelíes, que se encuentran ahora dentro de la llamada 'línea amarilla', que ocupa el 53% del territorio del enclave palestino.
Récord de periodistas asesinados en 2025, según el CPJ, que señala a Israel
Un récord de 129 trabajadores de la prensa fueron asesinados en el mundo en 2025, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), que atribuye a Israel dos tercios de las muertes. La cifra marca el segundo año consecutivo con un récord anual de muertes de periodistas, luego de las 124 de 2024. El 2025 también fue el año más letal desde que el CPJ comenzó a recopilar datos hace más de tres décadas. "Matan a periodistas en un número récord en un momento en que el acceso a la información es más importante que nunca", dijo Jodie Ginsberg, directora general del CPJ. "Todos estamos en peligro cuando se mata a periodistas por cubrir la actualidad", afirmó en un comunicado. Más de tres cuartas partes de las víctimas mortales de 2025 se produjeron en contextos bélicos, señala el CPJ, que precisa que 86 fueron asesinados por fuego israelí fundamentalmente en Gaza, pero también en Irán, Líbano y Yemén.
Irán y EEUU mantendrán este jueves una nueva negociación en medio de las amenazas de Trump
Irán y Estados Unidos mantendrán mañana jueves una tercera ronda de negociaciones en Ginebra en medio de las amenazas de una intervención militar del presidente estadounidense, Donald Trump, y sin que aparentemente hayan logrado acercar sus líneas rojas. El encuentro se produce en medio de choques dialécticos entre los dos rivales después de que Teherán calificase hoy como "grandes mentiras" las afirmaciones de Trump de que la República Islámica no reniega de tener un arma atómica. El mandatario estadounidense también afirmó anoche en el discurso del Estado de la Unión que el país persa desarrolla misiles que podrán alcanzar su territorio y estimó en 32.000 los muertos en la represión de las protestas de enero en Irán, que las autoridades iraníes cifran en unos 3.100 y oenegés opositoras en unos 7.000.
EEUU desvela sus primeros planes para dar servicio consular a estadounidenses en asentamientos en Cisjordania
La Embajada de Estados Unidos en Israel ha anunciado que planea dar servicio consular a ciudadanos estadounidenses en asentamientos en Cisjordania, la primera vez en la que llevará a cabo actividades en este sentido, a pesar de las declaraciones desde Washington contra los planes israelíes para consolidar su control del territorio palestino, en medio de los llamamientos desde partes del Gobierno de Israel en favor de la anexión.
"Como parte de nuestra iniciativa Freedom 250 --con motivo del 250º aniversario de la fundación de Estados Unidos-- y los esfuerzos de la Embajada estadounidense para llegar a todos los estadounidenses, oficiales consulares darán servicios de pasaportes en Efrat el viernes, 27 de febrero", ha dicho la legación en un mensaje en redes sociales. Así, ha agregado que posteriormente se darán estos mismo servicios "durante los próximos dos meses" en Ramala, Beitar Illit --otro asentamiento en Cisjordania--, Haifa, Jerusalén, Netanya y Beit Shemesh.
El buque insignia de Open Arms se suma a la Global Sumud Flotilla en su nuevo intento por alcanzar Gaza
La organización humanitaria Open Arms, una de las más presentes en las rutas migratorias en el Mediterráneo, volverá a echarse a la mar el próximo 12 de abril. Pero esta vez no lo hará en una misión de rescate dirigida a los migrantes, sino en una nueva campaña humanitaria rumbo a la Franja de Gaza como parte de un nuevo intento de la Global Sumud Flotilla (GSF) por alcanzar el enclave palestino.
Mueren dos palestinos en nuevos ataques de Israel contra Gaza a pesar del alto el fuego en vigor
Al menos dos palestinos han muerto este miércoles en nuevos ataques ejecutados por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor. Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, una persona ha muerto en un ataque perpetrado por un dron en la ciudad de Gaza (norte), mientras que una segunda persona ha muerto en un incidente similar en Jan Yunis (sur), tal y como ha recogido el diario 'Filastin'.
El Ministerio de Sanidad gazatí ha cifrado este miércoles en 618 los muertos y en 1.663 los heridos por ataques israelíes desde el 10 de octubre, fecha en la que se han recuperado 732 cadáveres de las zonas de las que se replegaron las tropas israelíes, que se encuentran ahora dentro de la llamada 'línea amarilla', que ocupa el 53% del territorio del enclave palestino. Por ello, ha destacado que la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 ha dejado por ahora 72.082 muertos y 171.761 heridos.
Cuatro intoxicados por inhalación de humo en un ataque incendiario de colonos en Cisjordania
Cuatro personas han tenido que ser atendidas por los paramédicos de la Media Luna Roja en Susiya (sur de Cisjordania) tras intoxicarse por inhalación de humo después de que un grupo de al menos 30 colonos israelíes incendiaran viviendas y vehículos de la población palestina de la aldea. Según ha informado este cuerpo médico, sus equipos acudieron al poblado de Susiya de Masafer Yata, cerca de Hebrón, para atender un incidente porducido a última hora del martes. Poco antes de las 21.00 hora local, cuando varios residentes de la aldea comenzaron a difundir en redes sociales imágenes de las estructuras de la aldea ardiendo.
"Hace poco, se llevó a cabo un ataque coordinado por varios grupos de colonos en la aldea de Susiya, en el sur de las colinas de Hebrón", denunció entonces un comunicado de la ONG defensora de los derechos humanos israelí B'Tselem. En total, según las redes de activistas presentes en la zona, los colonos incendiaron cuatro casas y un camión. El Ejército de Israel, que llegó al lugar una vez las infraestructuras ya estaban calcinadas, emitió un comunicado asegurando que sus soldados acudieron al lugar tras recibir una denuncia "sobre incendios deliberados en propiedad palestina en la zona".
Hamás condena que EEUU preste servicios consulares en asentamientos de Cisjordania
Hamás ha condenado este miércoles el "precedente peligroso" de Estados Unidos al anunciar que prestará servicios consulares en asentamientos israelíes dentro del territorio palestino ocupado de Cisjordania, lo que para el grupo islamista supone un "reconocimiento práctico" de la legitimidad de estos núcleos de población, considerados ilegales por el derecho internacional. Para Hamás, esta decisión pone de manifiesto la "contradicción flagrante en las posturas de Estados Unidos", que afirma rechazar la anexión de Cisjordania por parte de Israel al tiempo que "toma medidas sobre el terreno que refuerzan la anexión y consagran la soberanía israelí" sobre los territorios palestinos.
La condena de Hamás llega poco después de que la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén anunciara este martes que ofrecerá servicios consulares a ciudadanos estadounidenses en varios puntos de Israel y de Cisjordania ocupada, incluidos asentamientos de colonos israelíes y la ciudad palestina de Ramala. Hamás indica que ofrecer dichos servicios dentro de Efrat, situado al sur de Belén, "representa un precedente peligroso y una alineación flagrante con los planes de anexión sionistas".
Más de dos tercios de los periodistas asesinados en 2025 perdieron la vida en la guerra de Gaza
Un total de 129 periodistas y trabajadores de medios fueron asesinados en 2025, según el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), en lo que supone la cifra más alta desde que el organismo comenzó a recopilar datos en 1992. Según el informe de la CPJ, 86 periodistas, más de dos tercios, perdieron la vida en la guerra de Israel en Gaza, y la mayoría de las víctimas fueron periodistas palestinos.
El informe subraya que 2025 fue el segundo año consecutivo con un récord de muertes de prensa en todo el mundo, y la directora ejecutiva de la organización, Jodie Ginsberg, advirtió en un comunicado de que los ataques contra periodistas "son un indicador de la vulneración de otras libertades".
Trump alaba los esfuerzos de Rubio para acabar con la guerra en Gaza, que sigue "a un nivel muy bajo"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió este martes al secretario de Estado, Marco Rubio, destacando su labor en la negociación de un alto el fuego entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámico (Hamás), que entró en vigor en octubre del pasado año y que no ha impedido al Ejército israelí matar a más de 600 palestinos en la Franja de Gaza desde entonces.
El mandatario estadounidense presumió asimismo de que Hamás haya devuelto "todos los rehenes, tanto vivos como muertos". "¿Pueden creerlo? Nadie pensó que fuera posible. Dije que esos últimos 20 iban a ser difíciles, pero los recuperamos", agregó. En esta línea, Trump volvió a atribuirse el término de "ocho guerras" desde su regreso a la Presidencia estadounidense en enero de 2025, donde incluyó el enclave palestino, si bien reconoció que "la guerra en Gaza se desarrolla a un nivel muy bajo".
