DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

EEUU desvela sus primeros planes para dar servicio consular a estadounidenses en asentamientos en Cisjordania

La Embajada de Estados Unidos en Israel ha anunciado que planea dar servicio consular a ciudadanos estadounidenses en asentamientos en Cisjordania, la primera vez en la que llevará a cabo actividades en este sentido, a pesar de las declaraciones desde Washington contra los planes israelíes para consolidar su control del territorio palestino, en medio de los llamamientos desde partes del Gobierno de Israel en favor de la anexión.

"Como parte de nuestra iniciativa Freedom 250 --con motivo del 250º aniversario de la fundación de Estados Unidos-- y los esfuerzos de la Embajada estadounidense para llegar a todos los estadounidenses, oficiales consulares darán servicios de pasaportes en Efrat el viernes, 27 de febrero", ha dicho la legación en un mensaje en redes sociales. Así, ha agregado que posteriormente se darán estos mismo servicios "durante los próximos dos meses" en Ramala, Beitar Illit --otro asentamiento en Cisjordania--, Haifa, Jerusalén, Netanya y Beit Shemesh.