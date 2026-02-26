Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Baronesa ThyssenMigrañaTerremoto TenerifeJubilaciónCubaPedro SánchezAntonio TejeroDana ValenciaAyusoBarcelonaAtúnEncuesta Castilla y LeónPremios Goya 2026
instagramlinkedin

Escándalo global

Dimite el presidente del Foro de Davos por sus contactos con Epstein

Las investigaciones en torno a Borge Brende, diplomático y político noruego, se suman a las que envuelven a altas instituciones del país nórdico

Última hora del caso Epstein, en directo: la aparición de una foto de Stephen Hawking en los archivos

Borge Brende, presidente del Foro Económico Mundial (FEM), en el discurso de clausura de la Reunión Anual del FEM 2026 en Davos, Suiza, el 23 de enero de 2026

Borge Brende, presidente del Foro Económico Mundial (FEM), en el discurso de clausura de la Reunión Anual del FEM 2026 en Davos, Suiza, el 23 de enero de 2026 / Europa Press/Contacto/Lian Yi / Europa Press

Gemma Casadevall

Gemma Casadevall

Berlín
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La lista de figuras apeadas de sus puestos entre la elite internacional por sus contactos con el pederasta Jeffrey Epstein suma al presidente del Foro Económico de Davos y exministro de Exteriores noruego Borge Brende. La organización informó a través de un comunicado de la dimisión del político y diplomático, que llevaba desde 2017 al frente de la mayor cita mundial de líderes y empresarios en esa localidad suiza.

Contra Brende se abrió a principios de febrero una investigación externa por sus contactos con Epstein. El detonante son tres cenas aparentemente de negocios con el multimillonario estadounidense. La organización explicó entonces que el objetivo era cumplir con las debidas prerrogativas de transparencia e integridad.

Las cenas investigadas corresponden a 2018 e incluyeron, además de varios diplomáticos noruegos, al propio Epstein. Las citas salieron a relucir al ser desclasificados unos 3,5 millones de archivos, documentos y fotos del multimillonario a finales de enero. Brende explicó que por entonces desconocía los antecedentes de Epstein.

Altas instituciones noruegas

La desclasificación del material ha salpicado a otras altas instituciones noruegas, como el Comité Nobel y el servicio de Exteriores del país nórdico, además de a la princesa Mette-Marit, la esposa del príncipe heredero Haakon, quien chateó durante años con Epstein.

El Consejo de Europa suspendió de inmunidad a quien fue su secretario general, además de exprimer ministro noruego y expresidente del Comité Nobel, Thorbkorn Jagland, al que la fiscalía de Oslo investiga por presunta corrupción en relación con un negocio inmobiliario de Epstein.

Noticias relacionadas

Jagland fue jefe del Gobierno noruego entre 1996 y 1997, titular de Exteriores entre 2000 y 2001, secretario general del Consejo de Europa entre 2009 y 2019 y presidente del Comité Nobel de 2009 a 2015. Junto a esta figura de peso en el ámbito político, son asimismo objeto de investigación dos altos diplomáticos, la exembajadora en Irak y Jordania Mona Juul, así como su esposo, el Terje Rod-Larsen. El matrimonio formaba parte del grupo de participantes en las cenas de Epstein con el expresidente del foro económico de Davos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Qué ha pasado en México tras la muerte del principal capo del narcotráfico? Caos, disturbios en 16 estados y despliegue del Ejército
  2. La muerte de Nemesio Oseguera, jefe del Cartel de Jalisco Nueva Generación, desata disturbios y el despliegue del Ejército
  3. Europa aumenta su implicación con Ucrania entregando a Kiev nuevos misiles capaces de atacar territorio ruso
  4. Cuba mata a cuatro tripulantes de una embarcación civil de Estados Unidos
  5. Nueva York, en vilo ante el peor temporal de nieve de la década
  6. Europa se divide sobre la posibilidad de abrir una comunicación directa con Rusia para impulsar la paz en Ucrania
  7. El conflicto en Europa convierte a Rusia y Ucrania en principales potencias mundiales de la guerra de drones
  8. México arde tras la muerte del capo más buscado y se prepara para una escalada de violencia

Bruselas alerta del aumento de radicalización de menores en línea en agenda antiterrorista

Bruselas alerta del aumento de radicalización de menores en línea en agenda antiterrorista

Última hora del caso Epstein, en directo: la aparición de una foto de Stephen Hawking en los archivos

Dimite el presidente del Foro de Davos por sus contactos con Epstein

Dimite el presidente del Foro de Davos por sus contactos con Epstein

¿Qué se sabe del ataque de Cuba a una lancha de EEUU?

¿Qué se sabe del ataque de Cuba a una lancha de EEUU?

Un terremoto de magnitud 4,3 sacude varias localidades de Tenerife

Un terremoto de magnitud 4,3 sacude varias localidades de Tenerife

Dinamarca celebrará elecciones generales anticipadas el próximo 24 de marzo

Dinamarca celebrará elecciones generales anticipadas el próximo 24 de marzo

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

La hija adolescente de Kim acude a un desfile militar y refuerza su perfil de posible sucesora en Corea del Norte

La hija adolescente de Kim acude a un desfile militar y refuerza su perfil de posible sucesora en Corea del Norte