Última hora del caso Epstein, en directo: los archivos en Reino Unido y la puesta en libertad de Peter Mandelson
MULTIMEDIA | El infierno de Epstein: quién aparece en sus archivos y cuál era su grado de implicación en la trama del pederasta
Barcelona, epicentro de la trama Epstein en Europa
A día que pasa, el caso Epstein -delincuente sexual vinculado a personalidades de la élite global- traspasa fronteras y salpica a políticos y empresarios de distintas latitudes muy alejadas entre sí. La desclasificación de documentos analizados en el Congreso de EEUU, con fotografías e emails incluidos, ha encendido el ventilador para hacer contener la respiración a líderes mundiales, entre los que se encuentra, entre otros muchos, el propio presidente de EEUU, Donald Trump, e incluso miembros de la realeza europea, como el príncipe Andrés. El hermano del rey Carlos III fue detenido e interrogado durante 10 horas sobre su relación con el financiero pedófilo muerto en prisión. EL PERIÓDICO abre un hilo directo para detallar las impliacaciones y los efectos de un escándalo internacional.
Ocultados archivos incriminatorios del FBI contra Trump en los archivos de Epstein
Decenas de entrevistas a testigos realizadas por el FBI en la investigación de Jeffrey Epstein parece que faltan en el enorme conjunto de archivos publicados por el Departamento de Justicia de EEUU el mes pasado, según una investigación que publica este miércoles la CNN. Estos documentos incluyen tres entrevistas relacionadas con una mujer que acusó al presidente de EEUU, Donald Trump, de agredirla sexualmente hace décadas, indica la cadena estadounidense. En otra información publicada ayer por la cadena pública estadounidense NPR, se insiste en que el Departamento de Justicia ha retenido algunos archivos de Epstein relacionados con acusaciones contra Trump.
Los abogados de Mandelson denuncian que fue detenido bajo la premisa falsa de planeaba huir de Reino Unido
Los abogados de Peter Mandelson han denunciado este miércoles que el exministro laborista y exembajador de Reino Unido en Estados Unidos, implicado en la trama británica del caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein, fue arrestado este lunes bajo la falsa premisa de que iba a huir del país. "Peter Mandelson fue arrestado ayer a pesar de que existía un acuerdo con la Policía para que asistiera a una entrevista el próximo mes de manera voluntaria. El arresto se produjo a raíz de una sugerencia infundada de que estaba planeando abandonar el país y establecer su residencia permanente en el extranjero", han señalado los abogados en declaraciones a la cadena BBC.
El presidente de los Comunes avisó a la policía del presunto plan de huida de Mandelson
El presidente de la Cámara de los Comunes, Lindsay Hoyle, admitió este miércoles que remitió "de buena fe" a la Policía información de que Peter Mandelson tenía intención de huir del Reino Unido ante la investigación sobre sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein, algo desmentido por los abogados del exministro. Mandelson fue arrestado el lunes por agentes de la Policía Metropolitana de Londres (Met, en inglés), que investigan unas denuncias de que el político laborista llegó en su día a pasar a Epstein información sensible del Gobierno cuando era ministro de Comercio. El político, arrestado por conducta indebida en cargo público, fue puesto en libertad condicional horas después. El bufete de abogados Mishcon de Reya, que lo representa, dijo el martes que los agentes procedieron a arrestar a Mandelson por "las presunciones sin fundamento de que estaba preparándose para dejar el país y establecer su residencia permanente en el extranjero".
Bill Gates se disculpa con su fundación por lazos con Epstein y se desvincula del delito
Bill Gates, cofundador de Microsoft, se disculpó con el personal de su fundación por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein al admitir que manchó el nombre de la asociación, aunque se desvinculó de los delitos que pesan sobre el fallecido magnate. "Pido disculpas a otras personas que se han visto involucradas en esto por el error que cometí", afirmó Gates, en una reunión pública de su fundación según una grabación a la que accedió 'The Wall Street Journal'. El cofundador dijo que "fue un gran error pasar tiempo con Epstein" y se disculpó por llevar a ejecutivos de la Fundación Gates a reuniones con el delincuente sexual. Más información, aquí.
El lujoso piso en París de Epstein fue decorado con decenas de fotos de mujeres desnudas
El piso en París del criminal sexual estadounidense Jeffrey Epstein estaba decorado con decenas de fotos de mujeres desnudas, objetos como un cráneo humano y también había imágenes del financiero junto a personalidades como Bill Clinton, Michael Jackson o incluso saludando al papa Juan Pablo II. También se encontró un cráneo de morsa y un elefante disecado, entre otros extravagantes objetos. Los detalles del contenido del inmueble fueron divulgados este miércoles por el canal televisivo francés BFM, que tuvo acceso a información que la policía francesa recabó durante una redada en septiembre de 2019 (tras la muerte de Epstein en prisión) en el lujoso apartamento que tenía en el número 22 de la avenida Foch de la capital francesa. En cuanto a las fotos de mujeres, se encontraban dispuestas por la superficie del apartamento de 800 metros cuadrados en lugares como los baños.
El profesor Stephen Hawking aparece en una foto entre los mujeres en bikini en los archivos del caso Epstein
Más nombres de relevancia en los comprometedores documentos desclasificados del caso Epstein. El profesor Stephen Hawking aparece sonriendo entre dos mujeres en bikini en una fotoque se encuentra entre el material hecho público por el departamento de Justicia de EEUU, según publica el periódico británico 'Daily Mail'. El físico teórico de Cambridge y las dos mujeres se muestran sonrientes mientras sostienen cócteles y disfrutan del sol. El rotativo no precisa ni dónde ni cuándo se tomó la imagen, aunque se baraja la posibilidad de que haya sido hecha en la isla Little Saint James de Epstein, en las Islas Vírgenes de EEUU. Lea la crónica completa.
Diputados británicos piden al Gobierno que publique documentos sobre el expríncipe Andrés
Diputados británicos pidieron el martes a su gobierno que publique los documentos relativos al nombramiento del expríncipe Andrés como representante especial de Comercio Internacional en 2001, tras su arresto la semana pasada por su relación con el caso Epstein. El hermano del rey Carlos III fue arrestado durante once horas el jueves por su vinculación con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein, algo que ha hecho tambalear los cimientos de la monarquía británica. El expríncipe fue arrestado debido a unas sospechas de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público cuando era representante especial de Reino Unido para el Comercio Internacional, entre 2001 y 2011. Algunos de los millones de documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de la investigación del caso Epstein parecen indicar que el entonces príncipe había transmitido informaciones confidenciales al financiero y delincuente sexual, que se suicidó en prisión en 2019.
Lucas Font
Australia añade presión al Reino Unido para excluir al expríncipe Andrés de la línea sucesoria trasn su detención por sus vínculos con Epstein
Australia añade presión al Reino Unido para excluir al expríncipe Andrés de la línea sucesoria trasn su detención por sus vínculos con Epstein, por Lucas Font.
Carles Planas Bou
"Follar mucho", propagar sus genes y ser inmortal: la obsesión que une a Jeffrey Epstein, Silicon Valley y los nazis
"Follar mucho", propagar sus genes y ser inmortal: la obsesión que une a Jeffrey Epstein, Silicon Valley y los nazis, por Carles Planas Bou.
Libertad bajo fianza para el exembajador británico en EEUU Peter Mandelson por su implicación en el caso Epstein
La policía de Londres ha dejado en libertad bajo fianza el martes al exministro y exembajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, detenido la víspera en el marco de una investigación sobre sus supuestos vínculos con el fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein. Mandelson, una figura preponderante en la política británica, fue detenido tras denuncias surgidas a raíz de la última serie de documentos relacionados con Epstein, publicados en febrero por el Gobierno de Estados Unidos. Epstein fue hallado muerto en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico sexual de menores. Lea la crónica completa.
