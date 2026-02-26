Última hora del caso Epstein, en directo: los archivos en Reino Unido y la puesta en libertad de Peter Mandelson

El presidente de los Comunes avisó a la policía del presunto plan de huida de Mandelson

El presidente de la Cámara de los Comunes, Lindsay Hoyle, admitió este miércoles que remitió "de buena fe" a la Policía información de que Peter Mandelson tenía intención de huir del Reino Unido ante la investigación sobre sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein, algo desmentido por los abogados del exministro. Mandelson fue arrestado el lunes por agentes de la Policía Metropolitana de Londres (Met, en inglés), que investigan unas denuncias de que el político laborista llegó en su día a pasar a Epstein información sensible del Gobierno cuando era ministro de Comercio. El político, arrestado por conducta indebida en cargo público, fue puesto en libertad condicional horas después. El bufete de abogados Mishcon de Reya, que lo representa, dijo el martes que los agentes procedieron a arrestar a Mandelson por "las presunciones sin fundamento de que estaba preparándose para dejar el país y establecer su residencia permanente en el extranjero".