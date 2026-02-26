Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muere TejeroDocumentos 23FFamilia niño UCICubaIñigo ErrejónTasa turísticaBarcelonaNobel de LiteraturaÁrbolesPremios Goya 2026
instagramlinkedin

En Directo

Red global

Última hora del caso Epstein, en directo: los archivos en Reino Unido y la puesta en libertad de Peter Mandelson

MULTIMEDIA | El infierno de Epstein: quién aparece en sus archivos y cuál era su grado de implicación en la trama del pederasta

Barcelona, epicentro de la trama Epstein en Europa

Jeffrey Epstein | AFP

Jeffrey Epstein | AFP / House Committee on Oversight

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

A día que pasa, el caso Epstein -delincuente sexual vinculado a personalidades de la élite global- traspasa fronteras y salpica a políticos y empresarios de distintas latitudes muy alejadas entre sí. La desclasificación de documentos analizados en el Congreso de EEUU, con fotografías e emails incluidos, ha encendido el ventilador para hacer contener la respiración a líderes mundiales, entre los que se encuentra, entre otros muchos, el propio presidente de EEUU, Donald Trump, e incluso miembros de la realeza europea, como el príncipe Andrés. El hermano del rey Carlos III fue detenido e interrogado durante 10 horas sobre su relación con el financiero pedófilo muerto en prisión. EL PERIÓDICO abre un hilo directo para detallar las impliacaciones y los efectos de un escándalo internacional.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Europa se divide sobre la posibilidad de abrir una comunicación directa con Rusia para impulsar la paz en Ucrania
  2. ¿Qué ha pasado en México tras la muerte del principal capo del narcotráfico? Caos, disturbios en 16 estados y despliegue del Ejército
  3. La muerte de Nemesio Oseguera, jefe del Cartel de Jalisco Nueva Generación, desata disturbios y el despliegue del Ejército
  4. El conflicto en Europa convierte a Rusia y Ucrania en principales potencias mundiales de la guerra de drones
  5. Las tácticas de Putin rozan el sadismo en la guerra de Ucrania
  6. Europa aumenta su implicación con Ucrania entregando a Kiev nuevos misiles capaces de atacar territorio ruso
  7. Nueva York, en vilo ante el peor temporal de nieve de la década
  8. El suplicio de una niña ucraniana para escapar de Rusia: 'Vienes a por ella o la recibirás en pedazos”

Directo | Rusia ataca las ciudades de Kiev, Krivi Rig, Zaporiyia y Járkov

Directo | Rusia ataca las ciudades de Kiev, Krivi Rig, Zaporiyia y Járkov

El liderazgo de Starmer se somete a una prueba de fuego en las urnas en plena crisis por el 'caso Epstein'

El liderazgo de Starmer se somete a una prueba de fuego en las urnas en plena crisis por el 'caso Epstein'

EEUU captura a Maduro, en directo | Últimas noticias sobre la situación en Venezuela

EEUU captura a Maduro, en directo | Últimas noticias sobre la situación en Venezuela

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Efecto Trump, hoy en directo: Tensión en torno a Irán y la política exterior de EEUU

Última hora del caso Epstein, en directo: los archivos en Reino Unido y la puesta en libertad de Peter Mandelson

Más novedades en Venezuela: dimite el fiscal general Tarek William Saab

Más novedades en Venezuela: dimite el fiscal general Tarek William Saab

Cuba mata a cuatro tripulantes de una embarcación civil de Estados Unidos

Cuba mata a cuatro tripulantes de una embarcación civil de Estados Unidos