Efecto Trump, hoy en directo: Tensión en torno a Irán y la política exterior de EEUU

Crecen los frentes abiertos por el presidente de EEUU, Donald Trump, en el tablero internacional y en EEUU. A la intervención en Venezuela, donde EEUU secuestró al presidente Nicolás Maduro y lo puso en manos de tribunales estadounidenses por narcotráfico, siguió la amenaza de hacerse con la isla danesa de Groenlandia. También apunta a Cuba. La última amenaza ha sido la posible intervención militar de EEUU en Irán en favor de los opositores que protestan contra un régimen que está respondiendo con mano de hierro. En EEUU crece la tensión por el papel de la policía de Trump contra la inmigración y sus asesinatos injustificables.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora de la escalada de tensión internacional de la mano de Donald Trump.

Irán afirma que un acuerdo con Estados Unidos está "al alcance de la mano" El canciller iraní, Abás Araqchi, declaró este martes que un acuerdo con Estados Unidos sobre el programa nuclear de Teherán está "al alcance de la mano" antes de las conversaciones de esta semana en Ginebra. Al mismo tiempo, el gobierno iraní advirtió a los estudiantes que volvieron a manifestarse que existen "límites", tras la sangrienta represión de las protestas de enero. "Tenemos una oportunidad histórica de lograr un acuerdo sin precedentes que aborde las preocupaciones de ambas partes y los intereses mutuos", dijo Araqchi en una publicación en X. El ministro iraní afirmó que llegar a un entendimiento está "al alcance de la mano, pero sólo si se le da prioridad a la diplomacia".

El Líbano pide a Hizbulá no intervenir por Irán y avisa de potenciales ataques israelíes El ministro libanés de Exteriores, Yusef Rayyi, pidió este martes al grupo chií libanés Hizbulá que se abstenga de intervenir si Estados Unidos ataca a su aliado Irán y alertó de que su participación podría llevar a Israel a bombardear infraestructura en el Líbano. "Hemos recibido advertencias que indican que cualquier intervención por parte de Hizbulá podría incitar a Israel a atacar objetivos de infraestructura y estamos utilizando todos los medios disponibles para evitar eso", manifestó el jefe de la diplomacia libanesa en su cuenta de X, con lo que ratificó sus declaraciones a la prensa en Ginebra. Rayyi, que se encuentra en la ciudad suiza para la reunión anual del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, también expresó su esperanza de que el movimiento chií evite embarcarse en una "nueva aventura" y de que el Líbano se libre de sufrir "más destrucción".

Varios cazas F-22 aterrizan en Israel y se suman al despliegue de EEUU en Oriente Próximo Varios cazas F-22 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos aterrizaron este martes en Israel procedentes del Reino Unido como parte del despliegue militar estadounidense en Oriente Próximo de cara a un posible ataque a Irán. Varios medios israelíes informaron del este despliegue, que, según el diario 'Times Of Israel', está compuesto por doce aeronaves que aterrizaron en una base israelí en el sur del país. Los cazas, indica este periódico, despegaron este mismo martes de la base de Lakenheath, en el Reino Unido, donde se encontraban desde la semana pasada por, supuestamente, problemas con los reabastecimientos que los acompañaban. Su aterrizaje se produce dos días antes de las conversaciones entre Irán y Estados Unidos, previstas para el jueves en Ginebra para intentar llegar a un acuerdo que evite una intervención militar en el país asiático, y en la víspera de la llegada a Tel Aviv del primer ministro indio, Narendra Modi, en una visita de dos días a Israel.

Irán afirma que no desarrollará un arma nuclear pero no renunciará a tecnología atómica Irán no desarrollará un arma nuclear bajo ninguna circunstancia, pero jamás renunciará a la tecnología atómica, aseguró este martes el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, a dos días de la próxima ronda de negociaciones con Estados Unidos. "Nuestras convicciones fundamentales son muy claras: Irán no desarrollará bajo ninguna circunstancia armas nucleares, ni los iraníes renunciaremos jamás a nuestro derecho a aprovechar los beneficios de la tecnología nuclear pacífica para nuestro pueblo", dijo en X Araqchí. El ministro de Exteriores y jefe negociador iraní sostuvo que acudirá a la ronda de negociaciones el jueves en Ginebra con Estados Unidos "con la determinación de alcanzar un acuerdo justo y equitativo en el menor tiempo posible". Estas negociaciones se producen además bajo las amenazas militares de Estados Unidos, que ha realizado el mayor despliegue militar estadounidense desde la invasión de Irak con dos portaaviones, varios destructores y docenas de cazas de combate en las cercanías de la República Islámica.

Crecen las presiones para que EEUU impute a Castro por unas muertes en 1996 Exiliados en Florida (EEUU) han pedido a Washington que acuse de asesinato a Raúl Castro, expresidente cubano que entonces era ministro de las Fuerzas Armada y ordenó el ataque en 1996 contra estadounidenses que socorrían a emigrantes cubanos y que ocurrió en espacio aéreo internacional. Motivados por la creciente presión de la Administración de Donald Trump a Cuba, los tres congresistas de Miami de origen cubano, María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart, impulsan que el Departamento de Justicia impute a Castro. El Gobierno de Estados Unidos promete "continuar presionando" al "régimen ilegítimo cubano" al cumplirse este martes 30 años del ataque de La Habana contra aviones del grupo Hermanos al Rescate, en el que murieron tres pilotos estadounidenses y un residente legal que ayudaban a balseros de la isla.

Demócratas acusan al Departamento de Justicia de ocultar archivos que vinculan a Trump con presunto abuso a menor Los demócratas de la comisión de supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos han acusado este martes al Departamento de Justicia de ocultar archivos relacionados con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein que vinculan al presidente, Donald Trump, con un presunto abuso sexual a una menor. "Parece que faltan archivos del Departamento de Justicia que incluyen acusaciones muy graves contra el presidente de Estados Unidos por parte de una superviviente", ha explicado el representante por California, Robert García, en un vídeo difundido en redes sociales.

EEUU asegura que "la primera opción" de Trump "es siempre la diplomacia" La Casa Blanca ha afirmado este martes que "la primera opción" para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "es la diplomacia", si bien ha reiterado que la posibilidad de usar "fuerza letal" está sobre la mesa "en caso de ser necesario", en medio de las negociaciones indirectas con Irán sobre su programa nuclear y las amenazas desde Washington sobre un posible ataque contra el país. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha resaltado que el mandatario "es el encargado de la toma de decisiones". También ha rechazado las "informaciones sensacionalistas" en torno a la posible toma de decisiones sobre un ataque y ha afirmado que "cualquiera que especule en medios escondiéndose detrás de fuentes no identificadas, haciendo como que sabe lo que Trump piensa o la decisión que vaya a tomar sobre Irán, no tiene ni idea de lo que habla".

Irán advierte de que "dará una lección inolvidable al enemigo" en caso de "una guerra impuesta" El ministro de Defensa de Irán, Aziz Nasirzadé, ha advertido este martes de que Teherán "dará una lección inolvidable al enemigo" en caso de "una guerra impuesta", después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, pusiera sobre la mesa un "ataque limitado" contra el país si no hubiera avances que le parecieran significativos en las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Irán confirma la circulación de un sms con el mensaje de que Trump "es un hombre de acción" Irán confirmó este martes el envío de un mensaje de texto "sospechoso" a algunos ciudadanos que decía que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "es un hombre de acción" y se pedía paciencia, en una aparente referencia a un posible ataque estadounidense contra la República Islámica. "El presidente de Estados Unidos es un hombre de acción, esperen", rezaba el mensaje que recibió el lunes un número indeterminado de iraníes. "El número utilizado para el envío del mensaje fue bloqueado y el caso fue puesto bajo investigación especial por parte de la Policía", declaró el subdirector de la Policía Cibernética (FATA), el coronel Javad Mokhtar-Rezaei, a la agencia Fars.